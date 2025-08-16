https://noticiaslatam.lat/20250816/rusia-libera-2-localidades-y-abate-hasta-1315-soldados-ucranianos-en-una-jornada-de-combates-1165556052.html

Rusia libera 2 localidades y abate hasta 1.315 soldados ucranianos en una jornada de combates

Sputnik Mundo

Las FFAA de Rusia liberaron las localidades de Kolódezi, en la república popular de Donetsk, y Voronoye, en la región de Dnepropetrovsk, informan desde el... 16.08.2025, Sputnik Mundo

De acuerdo con la Defensa rusa, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 400 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó hasta 230 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 220 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 215 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 80 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 170 militares.Las tropas rusas alcanzaron un obús M777, dos vehículos blindados MaxxPro, dos vehículos blindados de transporte de tropas M113, todos ellos de fabricación estadounidense, al igual que un vehículo blindado Mastiff británico y un Kirpi turco.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó cinco bombas con kits de guiado y planeo, un proyectil del sistema lanzacohetes múltiple Himars, al mismo tiempo que derribó 169 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

