https://noticiaslatam.lat/20250815/rusia-libera-7-localidades-y-registra-mas-de-9000-bajas-militares-ucranianas-en-una-semana-1165498689.html

Rusia libera 7 localidades y registra más de 9.000 bajas militares ucranianas en una semana

Rusia libera 7 localidades y registra más de 9.000 bajas militares ucranianas en una semana

Sputnik Mundo

Las FFAA de Rusia liberaron en el último día a la localidad de Alexandrograd, en la república popular de Donetsk, y seis localidades más en la última semana... 15.08.2025, Sputnik Mundo

2025-08-15T19:24+0000

2025-08-15T19:24+0000

2025-08-15T19:26+0000

defensa

rusia

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

ucrania

🛡️ zonas de conflicto

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/0f/1165498495_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_ad8192495c38275903db0c609cdec287.jpg

Durante la semana, las tropas rusas también tomaron el control de los asentamientos de Iskra, Lunachárskoye, Nikanórovka, Scherbínovka, Suvórovo y Yáblonovka, en la misma región.En cuanto a las bajas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 2.740 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 1.590 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 1.710 soldados ucranianos y el grupo Este más de 1.760 efectivos. El grupo Dniéper causó más de 620 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó más de 1.230 militares.Asimismo, Rusia asestó golpes contra empresas militares, la infraestructura de transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, depósitos de municiones, lugares de ensamblaje, almacenamiento y lanzamiento de drones, así como contra centros de entrenamiento y lugares de despliegue temporal de formaciones armadas ucranianas y mercenarios.Las tropas rusas alcanzaron también 10 carros de combate y 89 vehículos blindados, incluidos dos de transporte de tropas M113 de fabricación estadounidense.En los últimos siete días, la defensa antiaérea rusa derribó un caza Su-27 ucraniano y 2.134 drones. Además, interceptó dos misiles de largo alcance Neptun, 27 bombas guiadas y 20 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars.

https://noticiaslatam.lat/20250815/defensa-rusa-culpa-a-kiev-de-un-ataque-de-falsa-bandera-en-la-ciudad-de-sumi-1165513933.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa