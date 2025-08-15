https://noticiaslatam.lat/20250815/rusia-libera-7-localidades-y-registra-mas-de-9000-bajas-militares-ucranianas-en-una-semana-1165498689.html
Rusia libera 7 localidades y registra más de 9.000 bajas militares ucranianas en una semana
Rusia libera 7 localidades y registra más de 9.000 bajas militares ucranianas en una semana
Las FFAA de Rusia liberaron en el último día a la localidad de Alexandrograd, en la república popular de Donetsk, y seis localidades más en la última semana... 15.08.2025, Sputnik Mundo
2025-08-15T19:24+0000
2025-08-15T19:24+0000
2025-08-15T19:26+0000
Durante la semana, las tropas rusas también tomaron el control de los asentamientos de Iskra, Lunachárskoye, Nikanórovka, Scherbínovka, Suvórovo y Yáblonovka, en la misma región.En cuanto a las bajas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 2.740 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 1.590 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 1.710 soldados ucranianos y el grupo Este más de 1.760 efectivos. El grupo Dniéper causó más de 620 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó más de 1.230 militares.Asimismo, Rusia asestó golpes contra empresas militares, la infraestructura de transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, depósitos de municiones, lugares de ensamblaje, almacenamiento y lanzamiento de drones, así como contra centros de entrenamiento y lugares de despliegue temporal de formaciones armadas ucranianas y mercenarios.Las tropas rusas alcanzaron también 10 carros de combate y 89 vehículos blindados, incluidos dos de transporte de tropas M113 de fabricación estadounidense.En los últimos siete días, la defensa antiaérea rusa derribó un caza Su-27 ucraniano y 2.134 drones. Además, interceptó dos misiles de largo alcance Neptun, 27 bombas guiadas y 20 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars.
rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa
Rusia libera 7 localidades y registra más de 9.000 bajas militares ucranianas en una semana
19:24 GMT 15.08.2025 (actualizado: 19:26 GMT 15.08.2025)
Las FFAA de Rusia liberaron en el último día a la localidad de Alexandrograd, en la república popular de Donetsk, y seis localidades más en la última semana, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. Además, en el mismo período, Ucrania perdió unos 9.650 soldados, precisan desde el ente castrense.
"Como resultado de las operaciones activas de unidades del grupo de fuerzas Oeste, fue liberada la localidad de Alexandrograd, en la república popular de Donetsk", señala el informe del organismo.
Durante la semana, las tropas rusas también tomaron el control de los asentamientos de Iskra, Lunachárskoye, Nikanórovka, Scherbínovka, Suvórovo y Yáblonovka, en la misma región.
En cuanto a las bajas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 2.740 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 1.590 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 1.710 soldados ucranianos y el grupo Este más de 1.760 efectivos. El grupo Dniéper causó más de 620 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó más de 1.230 militares.
Asimismo, Rusia asestó golpes contra empresas militares, la infraestructura de transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, depósitos de municiones, lugares de ensamblaje, almacenamiento y lanzamiento de drones, así como contra centros de entrenamiento y lugares de despliegue temporal de formaciones armadas ucranianas y mercenarios.
Las tropas rusas alcanzaron también 10 carros de combate y 89 vehículos blindados, incluidos dos de transporte de tropas M113 de fabricación estadounidense.
En los últimos siete días, la defensa antiaérea rusa derribó un caza Su-27 ucraniano y 2.134 drones. Además, interceptó dos misiles de largo alcance Neptun, 27 bombas guiadas y 20 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 665 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 77.184 drones, 625 sistemas de misiles antiaéreos, 24.572 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.585 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 28.500 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 39.648 vehículos militares especiales.
