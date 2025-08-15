Mundo
Defensa rusa culpa a Kiev de un ataque de falsa bandera en la ciudad de Sumi
Defensa rusa culpa a Kiev de un ataque de falsa bandera en la ciudad de Sumi
Las acusaciones de Kiev sobre el supuesto ataque de las Fuerzas Armadas rusas al mercado en el centro de la ciudad ucraniana de Sumi y otros asentamientos... 15.08.2025
"Las acusaciones del régimen de Kiev de que las Fuerzas Armadas rusas presuntamente atacaron un mercado en el centro de [la ciudad de] Sumi y otras zonas pobladas el 15 de agosto constituyen un ataque de falsa bandera deliberado, destinado a crear un ambiente mediático negativo para perturbar las próximas negociaciones ruso-estadounidenses en Anchorage", destacaron desde el organismo. Las Fuerzas Armadas rusas no atacaron Sumi ni otras ciudades, agregaron.Anteriormente, desde el ente castrense advirtieron que Ucrania estaba preparando ataques de falsa bandera para interrumpir la cumbre entre Rusia y EEUU. Precisaron que las fuerzas ucranianas planeaban un ataque con drones y misiles contra un barrio densamente poblado o un hospital.
16:19 GMT 15.08.2025 (actualizado: 16:33 GMT 15.08.2025)
© AnadoluVeteranos de la guerra ruso-ucraniana participan en un juego de entrenamiento dirigido por militares experimentados en Kiev, Ucrania, 10 de mayo de 2025.
Las acusaciones de Kiev sobre el supuesto ataque de las Fuerzas Armadas rusas al mercado en el centro de la ciudad ucraniana de Sumi y otros asentamientos constituyen un ataque de falsa bandera deliberado, destinado a interrumpir las próximas negociaciones ruso-estadounidenses en Alaska, declararon desde el Ministerio de Defensa ruso.
"Las acusaciones del régimen de Kiev de que las Fuerzas Armadas rusas presuntamente atacaron un mercado en el centro de [la ciudad de] Sumi y otras zonas pobladas el 15 de agosto constituyen un ataque de falsa bandera deliberado, destinado a crear un ambiente mediático negativo para perturbar las próximas negociaciones ruso-estadounidenses en Anchorage", destacaron desde el organismo.
Las Fuerzas Armadas rusas no atacaron Sumi ni otras ciudades, agregaron.
Anteriormente, desde el ente castrense advirtieron que Ucrania estaba preparando ataques de falsa bandera para interrumpir la cumbre entre Rusia y EEUU. Precisaron que las fuerzas ucranianas planeaban un ataque con drones y misiles contra un barrio densamente poblado o un hospital.
