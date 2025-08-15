https://noticiaslatam.lat/20250815/defensa-rusa-culpa-a-kiev-de-un-ataque-de-falsa-bandera-en-la-ciudad-de-sumi-1165513933.html

Defensa rusa culpa a Kiev de un ataque de falsa bandera en la ciudad de Sumi

Defensa rusa culpa a Kiev de un ataque de falsa bandera en la ciudad de Sumi

Sputnik Mundo

Las acusaciones de Kiev sobre el supuesto ataque de las Fuerzas Armadas rusas al mercado en el centro de la ciudad ucraniana de Sumi y otros asentamientos... 15.08.2025, Sputnik Mundo

2025-08-15T16:19+0000

2025-08-15T16:19+0000

2025-08-15T16:33+0000

defensa

rusia

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

ucrania

🛡️ zonas de conflicto

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/0f/1165514539_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bfd8a86f47a61edd92c9deee3a1a15b4.jpg

"Las acusaciones del régimen de Kiev de que las Fuerzas Armadas rusas presuntamente atacaron un mercado en el centro de [la ciudad de] Sumi y otras zonas pobladas el 15 de agosto constituyen un ataque de falsa bandera deliberado, destinado a crear un ambiente mediático negativo para perturbar las próximas negociaciones ruso-estadounidenses en Anchorage", destacaron desde el organismo. Las Fuerzas Armadas rusas no atacaron Sumi ni otras ciudades, agregaron.Anteriormente, desde el ente castrense advirtieron que Ucrania estaba preparando ataques de falsa bandera para interrumpir la cumbre entre Rusia y EEUU. Precisaron que las fuerzas ucranianas planeaban un ataque con drones y misiles contra un barrio densamente poblado o un hospital.

https://noticiaslatam.lat/20250815/la-reunion-entre-putin-y-trump-es-el-momento-mas-peligroso-para-zelenski-1165507108.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa