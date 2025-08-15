https://noticiaslatam.lat/20250815/no-se-trata-de-caridad-la-excanciller-austriaca-revela-el-interes-real-de-europa-en-ucrania-1165500591.html

"No se trata de caridad": la excanciller austríaca revela el interés real de Europa en Ucrania

"No se trata de caridad": la excanciller austríaca revela el interés real de Europa en Ucrania

La decisión de los países de la Unión Europea (UE) de apoyar a Kiev no es sincera y se basa en el deseo de acceder a los recursos naturales de Ucrania, subrayó... 15.08.2025, Sputnik Mundo

"Creo que no deberíamos engañarnos pensando que los europeos están realmente interesados en apoyar a Ucrania, porque se trata de negocios, de ciertos intereses", destacó.En sus palabras, los países de la UE tienen un gran interés en los recursos naturales de Ucrania, ya sean tierras raras, yacimientos de litio o suelo fértil.Según la exjefa del Ministerio de Asuntos Exteriores austriaco, el alto el fuego que exigen las potencias occidentales debe ser supervisado por alguien. Al mismo tiempo, señaló que los propios países de la UE carecen de la fuerza necesaria para ello, y organizaciones como la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), cuya misión se desplegó anteriormente en el Donbás, han demostrado su ineficacia para tales fines."En lo que respecta a Ucrania, a un alto el fuego, la pregunta es quién lo controlará. La OTAN, Berlín y París han ofrecido enviar tropas de la OTAN. Por supuesto, esto es inaceptable para Rusia. Así que creo que Trump debería entenderlo de alguna manera, porque no se puede simplemente declarar un alto el fuego, ¿y luego qué?", subrayó.En su opinión, mucho dependerá del temperamento de Trump en las próximas negociaciones en Alaska. Las negociaciones en la historia moderna rara vez son tan personales como la reunión en Anchorage, añadió."Esto [la cumbre en Alaska] contribuirá a fortalecer la confianza (...) Es un gesto, un resultado simbólico entre estas dos superpotencias. Es algo que puede contribuir a construir relaciones de confianza a largo plazo", indicó Kneissl.En vísperas de la cumbre de Alaska, los líderes de la UE emitieron una declaración sobre Ucrania, comprometiéndose a seguir brindando apoyo militar y diplomático a Kiev e imponer medidas restrictivas contra Rusia. Hungría no se adhirió a la declaración. El 6 de agosto, el representante especial del presidente estadounidense, Steve Witkoff, visitó Moscú y se reunió con Vladímir Putin. Posteriormente a esta visita, se dio a conocer el inicio de los preparativos para una próxima reunión entre el mandatario ruso y su par de EEUU.La noche del 8 al 9 de agosto, el mandatario estadounidense informó que la reunión se llevaría a cabo el 15 de agosto en el estado de Alaska. El dirigente de EEUU calificó de "muy respetuosa" la actitud de su par de Rusia, de acceder a reunirse en territorio estadounidense. Asimismo, desde Washington no descartan que Trump pueda viajar en un futuro a Rusia.

