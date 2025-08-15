https://noticiaslatam.lat/20250815/meten-mano-directamente-a-los-recursos-de-los-mexicanos-el-trasfondo-de-la-corrupcion-sistematica-1165482176.html

"Meten mano directamente a los recursos de los mexicanos": el trasfondo de la corrupción sistemática en Pemex

"Meten mano directamente a los recursos de los mexicanos": el trasfondo de la corrupción sistemática en Pemex

Sputnik Mundo

Carlos Treviño Medina, quien fuera director general de la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex) entre 2016 y 2017, fue detenido en Estados Unidos el 13 de... 15.08.2025, Sputnik Mundo

2025-08-15T02:30+0000

2025-08-15T02:30+0000

2025-08-15T05:47+0000

américa latina

💬 opinión y análisis

petróleos mexicanos (pemex)

méxico

gobierno de méxico

eeuu

emilio lozoya

política

odebrecht

claudia sheinbaum

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/07/1d/1164931071_0:59:1280:779_1920x0_80_0_0_3d3c7d62869ca88164ced2f1d3cb178a.jpg

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que su Gobierno pedirá la extradición de Treviño Medina, quien "tiene que llevar [adelante] su juicio en México".Según declaraciones hechas por Emilio Lozoya, también exdirector de Pemex y quien estuvo preso por vínculos en el caso Odebrecht, Treviño Medina recibió alrededor de cuatro millones de pesos (200.000 dólares) a cambio de autorizar un contrato para la planta Etileno XXI, vinculada a Braskem, filial de la empresa brasileña.Tras ser acusado por su antecesor, Treviño Medina se fugó a Estados Unidos en 2021. Sin embargo, recientemente se unió al listado de extitulares de la petrolera mexicana señalados por actos de corrupción.Desde la década de 1980, Pemex ha padecido de desfalcos y malos manejos que han llevado a varios exdirectores a ser acusados por corrupción durante su gestión. Jorge Díaz Serrando (1981-1982), Rogelio Montemayor (2000), Raúl Muñoz Leos (2000-2004) y Emilio Lozoya (2012-2016) son quienes integran el listado."Las reglas son más relajadas"De acuerdo con el abogado especializado en antilavado, anticorrupción y cumplimiento normativo, Michel Levien, a pesar de que Pemex es una empresa del Estado mexicano, su normatividad funciona como si fuera una compañía privada y esto, alerta, hace que existan huecos que pueden dar pie a malas prácticas."El problema es que las reglas de gobierno corporativo no son tan potentes como las administrativas", explica el analista en entrevista con Sputnik.A diferencia de otras dependencias de Gobierno como las secretarías, Pemex puede ejercer recursos "sin las manos amarradas".Levien indica que, a pesar de que las leyes mismas exigen a Pemex tener uno de los sistemas anticorrupción más sofisticados, el hecho de que se sigan haciendo acusaciones graves en contra de la cúpula más elevada dentro de la misma compañía, lanza el mensaje de que estos esquemas sirven de poco ante la falta de integridad de sus funcionarios."Eso es una cosa superfilosófica. Son cosas muy básicas de ética, pero ese es también el problema (...). Estoy hablando de integridad preventiva fundamental, de que las personas [dentro de Pemex] estén genuinamente convencidas [y piensen] 'esto es mío y de los demás mexicanos. Vamos a cuidarlo y a respetarlo'", dice.El experto destaca que la falta de perfiles que sean enteramente competentes para manejar una empresa del calado de Petróleos Mexicanos, se debe también a que las designaciones de directivos de dichas firmas suelen ser más políticas que técnicas.De acuerdo con Levien, las malas prácticas de los directivos de la petrolera mexicana "sin duda alguna" han vulnerado a la compañía, a pesar de que es propiedad del Estado."Con muchos trucos y maquillaje, los que son corruptos dentro de Pemex meten la mano directamente a los recursos de todos los mexicanos", sentencia.

https://noticiaslatam.lat/20250813/1165422754.html

https://noticiaslatam.lat/20250806/la-titanica-tarea-de-rescatar-a-pemex-como-la-salvara-mexico-de-anos-de-deuda-y-neoliberalismo-1165187401.html

méxico

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Daniela Díaz

Daniela Díaz

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Daniela Díaz

💬 opinión y análisis, petróleos mexicanos (pemex), méxico, gobierno de méxico, eeuu, emilio lozoya, política, odebrecht, claudia sheinbaum