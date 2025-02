https://noticiaslatam.lat/20250205/nuevas-leyes-mismos-problemas-que-pasara-con-pemex-tras-el-plan-trazado-por-sheinbaum-1160874719.html

Nuevas leyes, mismos problemas: ¿qué pasará con Pemex tras el plan trazado por Sheinbaum?

"La producción de petróleo ha disminuido en los últimos años debido, entre otros aspectos, a la falta de descubrimientos [en los campos petroleros], a que la producción de gas natural no cubre la demanda la nacional, razón por la que se importa más del 80%, y que tenemos seis refinerías en Pemex que operan con baja eficiencia, que oscila entre el 30 y 40%, y problemas de mantenimiento", expone.El experto añade que el país latinoamericano tampoco ha tenido un fuerte avance en energías limpias, lo cual es un reto en el mercado internacional.Asimismo, Vig recuerda que este paquete de leyes presentado por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, está más enfocado en el tema en las áreas de exploración y extracción.El 29 de enero de 2025, el Gobierno de México dio a conocer nuevas leyes secundarias relativas al sector energético nacional.En ellas, se contemplan cambios para la CFE como para Pemex, dos de las compañías más relevantes del país. "Es una reversión de la reforma de 2013 del [expresidente mexicano] Enrique Peña Nieto (2012-2018), cuyo objetivo era privatizar (...). [También es un ajuste] a reformas hechas a las leyes secundarias de 1992. Se recupera el sentido público de CFE y de Pemex como garantes de la provisión de energía para el pueblo de México y de la soberanía nacional", declaró la mandataria del país latinoamericano.De esta manera, agregó la mandataria mexicana, se mantendrá una parte de producción privada, sin descuidar a las compañías públicas, con el fin de que se fortalezcan con el paso del tiempo.Los detallesDe acuerdo con lo expuesto por el Gobierno mexicano, las leyes secundarias recién presentadas no solo ayudarán al sector energético nacional, sino a la implementación del Plan México, una de las estrategias más importantes para este sexenio.La manera en que esto se logrará será gracias a la disponibilidad de energía y mecanismos más claros de financiamiento público y participación de firmas privadas.El paquete de reformas que se enviarán al Congreso de la Unión está constituido por seis leyes principales:Y estas son las cinco legislaciones adicionales:Lo visibleAdemás de que la estrategia del Gobierno actual en México está más enfocada en la exploración y extracción, el fundador de Indimex retoma un aspecto fundamental: se incorpora el derecho petrolero para el Bienestar como parte de un nuevo régimen fiscal."Esto lo que realmente quiere decir que se darán subsidios como antes. El caso es que, como ahora Pemex es una empresa del pueblo, no tiene qué justificar esos recursos (...). Nunca se ha dado el caso de que el mercado privado tenga más control en los yacimientos y exploración en el país, pero, en esta ocasión, el Gobierno quiere dejar claro que ya no tiene que 'competir' con [las firmas de la IP] porque le subsidiará. Ese siempre ha sido el caso, porque en la práctica, nada ha cambiado realmente", ahonda.De igual forma, el experto señala que, en este nuevo proyecto, también se pidió mejorar la transparencia de información de los hidrocarburos, desde su ingreso hasta su distribución y su llegada a los consumidores.Sin embargo, Vig reitera que la posición de México es delicada, debido a que, durante años, Pemex empeoró su deuda sin invertir en infraestructura, lo que llevó a una mala calidad de los combustibles y encarecimiento de los productos. "Es necesario que tengamos un equilibrio sensato en los permisos ofrecidos para que haya un mejor control de los combustibles que se importen al país porque, en este momento, no tenemos [normativas claras de ello]", apunta.En la actualidad, la deuda de la petrolera mexicana asciende a cerca de 99.000 millones de dólares.Un capítulo llamado arancelEl panorama para Pemex y el petróleo mexicano puede ser más negativo si se imponen los aranceles de 25% por parte del Gobierno estadounidense, mismos que están en pausa hasta el 1 de marzo."Los precios del crudo aumentarán entre México y Canadá, que normalmente tienen un destino privilegiado por los crudos norteamericanos. Esto tendrá un efecto en el costo resultante del combustible refinado que México importa en un 70% (...). También [el país latinoamericano] depende de una posición corta con EEUU para vender su crudo, lo que provocará una ruptura en las cadenas de suministro y, potencialmente, la búsqueda de otros compradores que les costarán más dinero a todos", destaca el experto de Indimex."Esto tendrá un efecto dominó en los precios de petróleo a nivel mundial, ya que la costa del golfo [de México] del lado de EEUU es uno de los mayores centros de refinación [global]", asevera.Vig observa que, una posible solución que tendría EEUU ante este panorama, dados los embates que los aranceles podrían causarle, es comprar crudo de otro país. No obstante, "esto puede generar más choques en el sistema nacional mexicano de no adquirir [nuestro producto], que nos dejará un hueco y en necesidad de buscar otra posición corta", finaliza.

