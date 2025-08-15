https://noticiaslatam.lat/20250815/la-reunion-entre-putin-y-trump-es-el-momento-mas-peligroso-para-zelenski-1165507108.html
La reunión entre Putin y Trump es "el momento más peligroso" para Zelenski
"Para Volodímir Zelenski (...) este es quizás el momento más peligroso de la guerra: un momento en el que el destino de su país podría decidirse en una reunión a la que no fue invitado", señala la publicación.Si las negociaciones terminan de forma desfavorable para él, corre el riesgo de encontrarse entre la espada y la pared, ya que no le quedarían muchas opciones, indica.Los líderes de Rusia y EEUU se reunirán en Alaska el 15 de agosto. Según los últimos datos, la reunión de los presidentes comenzará en la base militar de Elmendorf-Richardson a las 19:00 GMT. Los dos mandatarios abordarán la solución del conflicto en Ucrania, así como otros asuntos de interés mutuo.A las negociaciones asistirán cinco miembros de las delegaciones por cada parte. La comitiva rusa está compuesta por el canciller ruso, Serguéi Lavrov, el ministro ruso de Defensa, Andréi Beloúsov, el titular de Finanzas ruso, Antón Siluánov, el representante especial del mandatario ruso para la inversión y la cooperación económica con socios extranjeros, Kiril Dmítriev, y el asesor presidencial, Yuri Ushakov.La delegación estadounidense incluye al secretario del Estado, Marco Rubio, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el secretario del Comercio, Howard Lutnick, el director de la CIA, John Ratcliffe, el enviado especial del presidente de EEUU, Steve Witkoff, y otros altos cargos.
Los mandatarios de dos grandes potencias, Donald Trump y Vladímir Putin, podrían decidir el destino de Ucrania en la cumbre en Alaska, a la que ni siquiera fue invitado Volodímir Zelenski, indica el periódico británico 'The Telegraph'.
"Para Volodímir Zelenski (...) este es quizás el momento más peligroso de la guerra: un momento en el que el destino de su país podría decidirse en una reunión a la que no fue invitado", señala la publicación.
Si las negociaciones terminan de forma desfavorable para él, corre el riesgo de encontrarse entre la espada y la pared, ya que no le quedarían muchas opciones, indica.
"Zelenski se enfrentaría entonces a una difícil elección: aceptar un acuerdo desfavorable o rechazarlo y ser tachado por Washington de agresor, arriesgándose a perder el apoyo vital de Estados Unidos", advierte la publicación.
Los líderes de Rusia y EEUU se reunirán en Alaska el 15 de agosto. Según los últimos datos, la reunión de los presidentes comenzará en la base militar de Elmendorf-Richardson a las 19:00 GMT. Los dos mandatarios abordarán la solución del conflicto en Ucrania, así como otros asuntos de interés mutuo.
A las negociaciones asistirán cinco miembros de las delegaciones por cada parte. La comitiva rusa está compuesta por el canciller ruso, Serguéi Lavrov, el ministro ruso de Defensa, Andréi Beloúsov, el titular de Finanzas ruso, Antón Siluánov, el representante especial del mandatario ruso para la inversión y la cooperación económica con socios extranjeros, Kiril Dmítriev, y el asesor presidencial, Yuri Ushakov.
La delegación estadounidense incluye al secretario del Estado, Marco Rubio, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el secretario del Comercio, Howard Lutnick, el director de la CIA, John Ratcliffe, el enviado especial del presidente de EEUU, Steve Witkoff, y otros altos cargos.
