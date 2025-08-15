https://noticiaslatam.lat/20250815/la-reunion-entre-putin-y-trump-es-el-momento-mas-peligroso-para-zelenski-1165507108.html

La reunión entre Putin y Trump es "el momento más peligroso" para Zelenski

La reunión entre Putin y Trump es "el momento más peligroso" para Zelenski

Sputnik Mundo

Los mandatarios de dos grandes potencias, Donald Trump y Vladímir Putin, podrían decidir el destino de Ucrania en la cumbre en Alaska, a la que ni siquiera fue... 15.08.2025, Sputnik Mundo

2025-08-15T15:09+0000

2025-08-15T15:09+0000

2025-08-15T15:42+0000

internacional

eeuu

🛡️ zonas de conflicto

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

volodímir zelenski

donald trump

vladímir putin

rusia

ucrania

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/01/04/1147125465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9fc060be527cddb2c053dc62152fc556.jpg

"Para Volodímir Zelenski (...) este es quizás el momento más peligroso de la guerra: un momento en el que el destino de su país podría decidirse en una reunión a la que no fue invitado", señala la publicación.Si las negociaciones terminan de forma desfavorable para él, corre el riesgo de encontrarse entre la espada y la pared, ya que no le quedarían muchas opciones, indica.Los líderes de Rusia y EEUU se reunirán en Alaska el 15 de agosto. Según los últimos datos, la reunión de los presidentes comenzará en la base militar de Elmendorf-Richardson a las 19:00 GMT. Los dos mandatarios abordarán la solución del conflicto en Ucrania, así como otros asuntos de interés mutuo.A las negociaciones asistirán cinco miembros de las delegaciones por cada parte. La comitiva rusa está compuesta por el canciller ruso, Serguéi Lavrov, el ministro ruso de Defensa, Andréi Beloúsov, el titular de Finanzas ruso, Antón Siluánov, el representante especial del mandatario ruso para la inversión y la cooperación económica con socios extranjeros, Kiril Dmítriev, y el asesor presidencial, Yuri Ushakov.La delegación estadounidense incluye al secretario del Estado, Marco Rubio, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el secretario del Comercio, Howard Lutnick, el director de la CIA, John Ratcliffe, el enviado especial del presidente de EEUU, Steve Witkoff, y otros altos cargos.

https://noticiaslatam.lat/20250815/alaska-se-prepara-para-acoger-la-cumbre-rusia--eeuu-1165469783.html

eeuu

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, volodímir zelenski, donald trump, vladímir putin, rusia, ucrania