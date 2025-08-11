Pese a presión arancelaria, la producción de chips en EEUU "seguirá teniendo sobreprecio"

El medio recuerda que la semana pasada, el presidente Donald Trump amenazó con imponer un arancel del 100% a los chips y semiconductores importados, a la vez que ofreció una exención a las empresas que se comprometan a fabricarlos en EEUU.De acuerdo al diario, la medida es "lógica" si el objetivo de los aranceles es persuadir a las empresas para que contraten más mano de obra estadounidense, pero afirman no resolverá del todo el desafío del país norteamericano para tener el éxito deseado en la fabricación de estas piezas claves de la tecnología y electrónica moderna."Un problema es que todas las grandes empresas de chips del mundo ya están invirtiendo en producción en EEUU, incentivadas en parte por los subsidios otorgados por la Administración previa. Parece probable que estos fabricantes de chips obtengan exenciones arancelarias gracias a la magnitud de estas inversiones. Pero, de ser así, los aranceles recientes no los incentivarán a seguir expandiendo sus operaciones en EEUU", advierte la nota, citando los altos costos industriales y la falta de mano de obra calificada.Precisamente, el diario señala que estos mayores costos de fabricación en EEUU han sido un problema central para los fabricantes extranjeros de chips, que los aranceles no aliviarán.En todo caso, argumenta el diario, el incentivo logrará que las empresas invierten "solo lo suficiente" en EEUU para mantener a los políticos contentos y luego importar lo que necesiten. "Si el objetivo de los aranceles a los chips es introducir una fabricación tecnológica más avanzada, estas promesas no lo lograrán", concluyen.
El régimen arancelario propuesto por la Casa Blanca perturbará el comercio mundial de productos electrónicos y disparará los precios de todo tipo de bienes, pero no logrará reactivar la fabricación de chips avanzados en el país norteamericano, advierte en una publicación el diario 'The Wall Street Journal'.
De acuerdo al diario, la medida es "lógica" si el objetivo de los aranceles es persuadir a las empresas para que contraten más mano de obra estadounidense, pero afirman no resolverá del todo el desafío del país norteamericano para tener el éxito deseado en la fabricación de estas piezas claves de la tecnología y electrónica moderna.
"Un problema es que todas las grandes empresas de chips del mundo ya están invirtiendo en producción en EEUU, incentivadas en parte por los subsidios otorgados por la Administración previa. Parece probable que estos fabricantes de chips obtengan exenciones arancelarias gracias a la magnitud de estas inversiones. Pero, de ser así, los aranceles recientes no los incentivarán a seguir expandiendo sus operaciones en EEUU", advierte la nota, citando los altos costos industriales y la falta de mano de obra calificada.
Precisamente, el diario señala que estos mayores costos de fabricación en EEUU han sido un problema central para los fabricantes extranjeros de chips, que los aranceles no aliviarán.
"La fabricación en EEUU seguirá teniendo un sobreprecio y alguien tendrá que cubrirlo. El mayor coste de los aranceles y la producción estadounidense acabará repartiéndose entre los consumidores nacionales y los diferentes eslabones de la cadena de suministro", escribieron los analistas de Bernstein Research en un informe citado por el diario.
En todo caso, argumenta el diario, el incentivo logrará que las empresas invierten "solo lo suficiente" en EEUU para mantener a los políticos contentos y luego importar lo que necesiten. "Si el objetivo de los aranceles a los chips es introducir una fabricación tecnológica más avanzada, estas promesas no lo lograrán", concluyen.
¡No te pierdas las noticias más importantes!
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).