https://noticiaslatam.lat/20250811/pese-a-presion-arancelaria-la-produccion-de-chips-en-eeuu-seguira-teniendo-sobreprecio-1165350437.html

Pese a presión arancelaria, la producción de chips en EEUU "seguirá teniendo sobreprecio"

Pese a presión arancelaria, la producción de chips en EEUU "seguirá teniendo sobreprecio"

Sputnik Mundo

El régimen arancelario propuesto por la Casa Blanca perturbará el comercio mundial de productos electrónicos y disparará los precios de todo tipo de bienes... 11.08.2025, Sputnik Mundo

2025-08-11T08:00+0000

2025-08-11T08:00+0000

2025-08-11T08:00+0000

internacional

china

eeuu

aranceles

the wall street journal

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/0b/1165357883_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_6dc389a7c5b2e4cae9ffc852794adffb.jpg

El medio recuerda que la semana pasada, el presidente Donald Trump amenazó con imponer un arancel del 100% a los chips y semiconductores importados, a la vez que ofreció una exención a las empresas que se comprometan a fabricarlos en EEUU.De acuerdo al diario, la medida es "lógica" si el objetivo de los aranceles es persuadir a las empresas para que contraten más mano de obra estadounidense, pero afirman no resolverá del todo el desafío del país norteamericano para tener el éxito deseado en la fabricación de estas piezas claves de la tecnología y electrónica moderna."Un problema es que todas las grandes empresas de chips del mundo ya están invirtiendo en producción en EEUU, incentivadas en parte por los subsidios otorgados por la Administración previa. Parece probable que estos fabricantes de chips obtengan exenciones arancelarias gracias a la magnitud de estas inversiones. Pero, de ser así, los aranceles recientes no los incentivarán a seguir expandiendo sus operaciones en EEUU", advierte la nota, citando los altos costos industriales y la falta de mano de obra calificada.Precisamente, el diario señala que estos mayores costos de fabricación en EEUU han sido un problema central para los fabricantes extranjeros de chips, que los aranceles no aliviarán.En todo caso, argumenta el diario, el incentivo logrará que las empresas invierten "solo lo suficiente" en EEUU para mantener a los políticos contentos y luego importar lo que necesiten. "Si el objetivo de los aranceles a los chips es introducir una fabricación tecnológica más avanzada, estas promesas no lo lograrán", concluyen.

https://noticiaslatam.lat/20250711/1164356818.html

china

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

china, eeuu, aranceles, the wall street journal