Rusia y Ucrania realizan un nuevo intercambio de prisioneros de guerra
Rusia y Ucrania realizan un nuevo intercambio de prisioneros de guerra
Un grupo de 84 prisioneros de guerra rusos fue devuelto desde el territorio controlado por Kiev, informan desde el Ministerio de Defensa. A cambio, se entregó
Ahora, los militares rusos se encuentran en el territorio de Bielorrusia, donde se les está prestando la asistencia psicológica y médica necesaria, agregan. Todos los soldados rusos serán trasladados a su país para recibir tratamiento y rehabilitación en instalaciones médicas del Ministerio de Defensa ruso, precisan desde el organismo.La primera ronda de negociaciones se celebró el 16 de mayo, por primera vez desde la primavera de 2022, cuando el proceso de negociación se interrumpió debido a la presión ejercida sobre Kiev por Occidente. La iniciativa fue anunciada por el presidente ruso, Vladímir Putin, quien propuso a Kiev retomar los contactos directos sin condiciones previas, con el objetivo de llegar a una posible solución del conflicto ucraniano.Durante la segunda ronda de las negociaciones en la ciudad turca de Estambul entre Rusia y Ucrania, Moscú y Kiev acordaron un mayor intercambio de prisioneros, tal y como lo confirmó el jefe de la delegación rusa, Vladímir Medinski. Además, Rusia entregó a Kiev el proyecto de memorando sobre la solución del conflicto ucraniano, que consta de dos partes.
ucrania
Un grupo de 84 prisioneros de guerra rusos fue devuelto desde el territorio controlado por Kiev, informan desde el Ministerio de Defensa. A cambio, se entregó un grupo con igual cantidad de prisioneros de guerra de las FFAA ucranianas.
Ahora, los militares rusos se encuentran en el territorio de Bielorrusia, donde se les está prestando la asistencia psicológica y médica necesaria, agregan. Todos los soldados rusos serán trasladados a su país para recibir tratamiento y rehabilitación en instalaciones médicas del Ministerio de Defensa ruso, precisan desde el organismo.
"Los Emiratos Árabes Unidos proporcionaron esfuerzos de mediación humanitaria durante el regreso de los militares rusos del cautiverio", agregaron desde el organismo.
La primera ronda de negociaciones se celebró el 16 de mayo
, por primera vez
desde la primavera de 2022, cuando el proceso de negociación se interrumpió debido a la presión ejercida sobre Kiev por Occidente. La iniciativa fue anunciada por el presidente ruso
, Vladímir Putin, quien propuso a Kiev retomar los contactos directos sin condiciones previas, con el objetivo de llegar a una posible solución
del conflicto ucraniano.
Durante la segunda ronda de las negociaciones en la ciudad turca de Estambul entre Rusia y Ucrania, Moscú y Kiev acordaron un mayor intercambio de prisioneros
, tal y como lo confirmó el jefe de la delegación rusa, Vladímir Medinski. Además, Rusia entregó a Kiev el proyecto de memorando
sobre la solución del conflicto ucraniano, que consta de dos partes.