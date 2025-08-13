https://noticiaslatam.lat/20250813/morian-sin-entender-por-que-militares-ucranianos-se-quejan-de-la-cultura-de-mando-1165442293.html
"Morían sin entender por qué": militares ucranianos se quejan de su cultura de mando
Los soldados ucranianos se quejan de su cultura de mando, debido a las órdenes de llevar a cabo operaciones que inicialmente no tienen ninguna posibilidad de...
En mayo, el comandante del batallón de la 47.ª Brigada Mecanizada de las tropas ucranianas, Oleksandr Shirshin, declaró haber redactado un informe de destitución, denunciando las órdenes y las bajas "estúpidas", y habló del temor generalizado en el Ejército a los generales, que "solo son capaces de reprender, investigar e imponer restricciones". La gota que colmó el vaso, subraya el medio, fue la orden a los soldados de regresar a la región rusa de Kursk. En palabras de Shirshin, la dirección del ataque era previsible y los militares rusos estaban preparados para ello. Destacó que muchos ucranianos murieron, incluyendo reclutas recién llegados y bien entrenados.Tras la publicación de estas declaraciones en redes sociales, la cúpula del Ejército reprendió a Shirshin por indisciplina, enfatiza The Wall Street Journal. Y agrega que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general Olexandr Sirski, lo calificó de "buscador de atención". Sin embargo, muchos de compañeros de Shirshin apoyaron sus críticas.La publicación agrega que, a lo largo de toda la línea del frente, muchos soldados ucranianos cuentan historias similares a la de Shirshin.El medio también señala que Sirski, quien se convirtió en comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania en 2024, sigue siendo extremadamente impopular entre los soldados ucranianos y que se ha ganado el apodo de Carnicero.En mayo, el periódico británico Financial Times también escribió que el estado de ánimo de las Fuerzas Armadas de Ucrania se está debilitando y entre los soldados se extiende un sentimiento de fatiga y frustración.Poco antes, la diputada de la Rada Suprema (Parlamento) Anna Skorojod destacó que el alto mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania trata a los soldados como ganado, ignorando las quejas y enviándolos a los lugares más peligrosos, de donde no regresan.
ucrania
Los soldados ucranianos se quejan de su cultura de mando, debido a las órdenes de llevar a cabo operaciones que inicialmente no tienen ninguna posibilidad de éxito y que provocan un número injustificado de bajas, destaca 'The Wall Street Journal', que entrevistó a varios oficiales y soldados ucranianos.
En mayo, el comandante del batallón de la 47.ª Brigada Mecanizada de las tropas ucranianas, Oleksandr Shirshin, declaró haber redactado un informe de destitución, denunciando las órdenes y las bajas "estúpidas", y habló del temor generalizado en el Ejército a los generales, que "solo son capaces de reprender, investigar e imponer restricciones".
La gota que colmó el vaso, subraya el medio, fue la orden a los soldados de regresar a la región rusa de Kursk. En palabras de Shirshin, la dirección del ataque era previsible y los militares rusos estaban preparados para ello. Destacó que muchos ucranianos murieron, incluyendo reclutas recién llegados y bien entrenados.
"Necesitamos cambiar nuestros métodos de cantidad a calidad (...) necesitamos ser mejores", declaró Shirshin.
Tras la publicación de estas declaraciones en redes sociales, la cúpula del Ejército reprendió a Shirshin por indisciplina, enfatiza The Wall Street Journal. Y agrega que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general Olexandr Sirski, lo calificó de "buscador de atención". Sin embargo, muchos de compañeros de Shirshin apoyaron sus críticas.
La publicación agrega que, a lo largo de toda la línea del frente, muchos soldados ucranianos cuentan historias similares a la de Shirshin.
"Las personas morían sin entender por qué. A los comandantes no les importaba el personal", cita el periódico a otro soldado ucraniano.
El medio también señala que Sirski, quien se convirtió en comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania en 2024, sigue siendo extremadamente impopular entre los soldados ucranianos y que se ha ganado el apodo de Carnicero.
En mayo, el periódico británico Financial Times
también escribió que el estado de ánimo de las Fuerzas Armadas de Ucrania se está debilitando
y entre los soldados se extiende un sentimiento de fatiga y frustración.
Poco antes, la diputada de la Rada Suprema (Parlamento) Anna Skorojod destacó que el alto mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania trata a los soldados como ganado
, ignorando las quejas y enviándolos a los lugares más peligrosos, de donde no regresan.
