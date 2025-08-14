https://noticiaslatam.lat/20250814/fuerte-incertidumbre-permea-los-dias-previos-a-las-elecciones-presidenciales-en-bolivia-1165448131.html

Fuerte incertidumbre permea los días previos a las elecciones presidenciales en Bolivia

Fuerte incertidumbre permea los días previos a las elecciones presidenciales en Bolivia

Además, las organizaciones políticas tienen hasta el último minuto del 13 de agosto para sustituir a los candidatos que fueron inhabilitados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debido a incumplimiento de los requisitos legales. En ese contexto, en los últimos días se han difundido diversas encuestas que apuntalan a los opositores Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga como los posibles políticos que competirían en una segunda vuelta en octubre. Lo anterior implica que, por primera vez en 20 años, candidatos de la oposición tradicional tienen la posibilidad de recuperar el Gobierno nacional tras décadas de hegemonía del Movimiento Al Socialismo (MAS). Con todo, el sector campesino señaló que el 17 de agosto habrá "sorpresas" en los resultados, que no coincidirían con los datos de las actuales mediciones de opinión. Al tiempo, el presidente, Luis Arce, aún reclama la unión del bloque popular como única alternativa para seguir en el poder.¿Qué organizaciones disputan la presidencia? A decir del vocal del TSE, Gustavo Ávila, todo aquel que transgreda la veda electoral será sancionado, incluso con apoyo de la fuerza pública. Añadió que el silencio electoral tiene el objetivo de evitar toda forma de campaña o propaganda política en plataformas digitales, incluidas las redes sociales, así como en medios tradicionales. En ese sentido, según informó el vocal, los órganos competentes para fiscalizar cualquier infracción ya se encuentran activados en los nueve departamentos del país andino. Esto incluye a los Tribunales Electorales Departamentales, la Policía Boliviana y el Ministerio Público. A las instancias oficiales se sumarán más de 20 instituciones como Chequea Bolivia, Bolivia Verifica, entre otros, para identificar a quienes incumplan la ley en redes sociales. Por último, Ávila se refirió al auto de buen Gobierno, una norma complementaria a la veda electoral que incluye restricciones adicionales, como la prohibición del consumo y expendio de bebidas alcohólicas; portación de armas de fuego, restricción de viajes interprovinciales o interdepartamentales.

