Oposición en Bolivia se perfila a ganar los comicios, pero el sector campesino anticipa "sorpresas"
Oposición en Bolivia se perfila a ganar los comicios, pero el sector campesino anticipa "sorpresas"
En los últimos meses se han difundido una decena de encuestas en Bolivia que apuntalan a los opositores Samuel Doria Medina y Jorge "Tuto" Quiroga como los... 12.08.2025, Sputnik Mundo
Faltan cinco días para las elecciones generales que marcarán un antes y un después en la historia reciente boliviana. Por primera vez en 20 años, candidatos de la oposición tradicional están ante la posibilidad de recuperar el Gobierno nacional, de acuerdo con las últimas encuestas. Pero desde el sector campesino señalaron que el 17 de agosto habrá "sorpresas" en los resultados, que no coincidirían con los datos de las actuales mediciones de opinión.En los últimos meses, una decena de encuestas intentaron indicar cuáles eran las tendencias del electorado boliviano. En la mayoría, indefectiblemente, estaban en la cima de la intención de voto los candidatos Samuel Doria Medina (de Alianza Unidad) y Jorge "Tuto" Quiroga (2001-2002) de la Alianza Libre, ambos de la oposición. Pero en todo este lapso no pudieron elevar sus índices de apoyo más allá del 20%, por lo cual se prevé la realización de una segunda vuelta el próximo 19 de octubre.Como representantes de la izquierda quedan Eduardo del Castillo, del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), y Andrónico Rodríguez (Alianza Popular), quien llegó a la presidencia del Senado con el oficialismo, pero ahora lidera su propio espacio político.Aunque Rodríguez no suma más del 8% de intención de voto, y Del Castillo no supera el 3%, podría pasar que el 17 de agosto se incrementen notablemente estas cifras, al incluir los votos de cientos de comunidades indígenas y campesinas de toda Bolivia.Para este 12 de agosto estaba prevista la realización del último debate presidencial, acorde a lo establecido en la ley electoral. Los tres candidatos que se autoperciben punteros en las encuestas (Doria Medina, Quiroga y Manfred Reyes Villa, cuya intención de voto ronda el 10%) anunciaron que no se presentarán, por lo cual este encuentro fue suspendido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).En diálogo con Sputnik, el analista político Marcelo Arequipa destacó que en los últimos meses se realizaron varios debates, aunque en uno solo participaron los ocho candidatos en carrera. Muchos encuentros fueron organizados por cámaras empresariales de todo el país.A partir del 14 de agosto estará prohibida la difusión de mensajes políticos. Hasta entonces los candidatos recorrerán el país en permanente cierre de campaña: "Ahí veremos la fuerza de militantes con que cada uno cuenta. Entiendo que 'Tuto' va a hacer su cierre de campaña en Santa Cruz, porque necesita contar con esa plaza. Manfred lo hará en la ciudad de Cochabamba (donde es alcalde). Andrónico y Eduardo, en La Paz. Creo que van a intentar reforzarse en aquellos espacios territoriales donde mejor les va en las encuestas", observó Arequipa.Finalmente, mencionó el caso del expresidente Evo Morales (2006-2019), quien convocó a sus seguidores a la anulación del sufragio: "El evismo ha entrado de nuevo al sistema democrático, ahora mediante la campaña del voto nulo. El evismo había salido del sistema democrático con junio pasado, con los hechos trágicos de Llallagua y Cochabamba", donde fueron asesinados cuatro policías y dos civiles en protestas de los seguidores del exmandatario, quien quería postularse a un cuarto mandato a pesar de que está inhabilitado por la justicia.Análisis de los campesinosAdalberto Ticona es exdirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), organización a la cual pertenece y que es una de las fundadoras del MAS. En diálogo con Sputnik, relató que en el análisis de este sector, las actuales encuestas no reflejan la realidad.Para Arequipa, en cambio, es posible que un candidato de la derecha triunfe en la segunda vuelta.A diferencia de décadas anteriores, actualmente no hay una crisis política a nivel de los partidos: "Más bien es una crisis de liderazgos políticos. La siguiente transición política que vamos a vivir en Bolivia resolverá la crisis de liderazgos políticos en el país y [mostrará] cómo se reencauza nuestro sistema democrático", opinó el analista.El barón del litioEn los últimos días se filtró un audio del empresario boliviano-estadounidense Marcelo Claure, en el cual hacía mención de la buena idea de comprar medios de comunicación para instalar figuras políticas.Según el medio de verificación Cheque Bolivia, el audio no fue realizado con inteligencia artificial (IA). En sus redes sociales, Claure dijo que sus declaraciones fueron editadas y manipuladas para decir algo que no dijo.No es la primera vez que Claure es cuestionado por su rol en esta campaña electoral. Semanas atrás, anunció que apoyaba la candidatura de Doria Medina, asimismo, le organizó reuniones al presidenciable con empresarios extranjeros interesados en explotar el litio de Bolivia.Para Arequipa, "la población boliviana se ha dado cuenta de que Claure tiene un interés económico sobre el litio de Bolivia. Quiere convertirse en el barón del litio, así como 100 años atrás tuvimos barones de la plata y del estaño. Por eso, el apoyo que Claure le da a Samuel no es necesariamente un apoyo para que incremente su caudal de votos. Más bien lo ha estancado".
03:38 GMT 12.08.2025 (actualizado: 06:38 GMT 12.08.2025)
En los últimos meses se han difundido una decena de encuestas en Bolivia que apuntalan a los opositores Samuel Doria Medina y Jorge "Tuto" Quiroga como los elegidos para ir a segunda vuelta en octubre. Pero ¿qué hay del voto de comunidades campesinas e indígenas?
Faltan cinco días para las elecciones generales que marcarán un antes y un después en la historia reciente boliviana. Por primera vez en 20 años, candidatos de la oposición tradicional están ante la posibilidad de recuperar el Gobierno nacional, de acuerdo con las últimas encuestas. Pero desde el sector campesino señalaron que el 17 de agosto habrá "sorpresas" en los resultados, que no coincidirían con los datos de las actuales mediciones de opinión.
En los últimos meses, una decena de encuestas intentaron indicar cuáles eran las tendencias del electorado boliviano. En la mayoría, indefectiblemente, estaban en la cima de la intención de voto los candidatos Samuel Doria Medina (de Alianza Unidad) y Jorge "Tuto" Quiroga (2001-2002) de la Alianza Libre, ambos de la oposición. Pero en todo este lapso no pudieron elevar sus índices de apoyo más allá del 20%, por lo cual se prevé la realización de una segunda vuelta el próximo 19 de octubre.
Como representantes de la izquierda quedan Eduardo del Castillo, del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), y Andrónico Rodríguez (Alianza Popular), quien llegó a la presidencia del Senado con el oficialismo, pero ahora lidera su propio espacio político.
Aunque Rodríguez no suma más del 8% de intención de voto, y Del Castillo no supera el 3%, podría pasar que el 17 de agosto se incrementen notablemente estas cifras, al incluir los votos de cientos de comunidades indígenas y campesinas de toda Bolivia.
Para este 12 de agosto estaba prevista la realización del último debate presidencial, acorde a lo establecido en la ley electoral. Los tres candidatos que se autoperciben punteros en las encuestas (Doria Medina, Quiroga y Manfred Reyes Villa, cuya intención de voto ronda el 10%) anunciaron que no se presentarán, por lo cual este encuentro fue suspendido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
En diálogo con Sputnik, el analista político Marcelo Arequipa destacó que en los últimos meses se realizaron varios debates, aunque en uno solo participaron los ocho candidatos en carrera. Muchos encuentros fueron organizados por cámaras empresariales de todo el país.

"Eso me llama mucho la atención. Como pocas veces, los sectores empresariales económicos privados han generado gran cobertura con los debates que han organizado", comentó. "Creo que, en este último tramo, Samuel y 'Tuto' se van a cuidar mucho de no cometer errores hasta el día de las elecciones, porque ellos ya se ven en segunda vuelta".

A partir del 14 de agosto estará prohibida la difusión de mensajes políticos. Hasta entonces los candidatos recorrerán el país en permanente cierre de campaña: "Ahí veremos la fuerza de militantes con que cada uno cuenta. Entiendo que 'Tuto' va a hacer su cierre de campaña en Santa Cruz, porque necesita contar con esa plaza. Manfred lo hará en la ciudad de Cochabamba (donde es alcalde). Andrónico y Eduardo, en La Paz. Creo que van a intentar reforzarse en aquellos espacios territoriales donde mejor les va en las encuestas", observó Arequipa.
Finalmente, mencionó el caso del expresidente Evo Morales (2006-2019), quien convocó a sus seguidores a la anulación del sufragio: "El evismo ha entrado de nuevo al sistema democrático, ahora mediante la campaña del voto nulo. El evismo había salido del sistema democrático con junio pasado, con los hechos trágicos de Llallagua y Cochabamba", donde fueron asesinados cuatro policías y dos civiles en protestas de los seguidores del exmandatario, quien quería postularse a un cuarto mandato a pesar de que está inhabilitado por la justicia.

Análisis de los campesinos

Adalberto Ticona es exdirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), organización a la cual pertenece y que es una de las fundadoras del MAS. En diálogo con Sputnik, relató que en el análisis de este sector, las actuales encuestas no reflejan la realidad.
En la oposición "quieren jalar votos aplicando una psicología a la inversa. Es una metodología que no nos visibiliza, menosprecia el voto de las provincias. En Bolivia hay más de siete millones de electores, pero quieren definir tendencias con encuestas a 2.500 personas", consideró.
Para Arequipa, en cambio, es posible que un candidato de la derecha triunfe en la segunda vuelta.
A diferencia de décadas anteriores, actualmente no hay una crisis política a nivel de los partidos: "Más bien es una crisis de liderazgos políticos. La siguiente transición política que vamos a vivir en Bolivia resolverá la crisis de liderazgos políticos en el país y [mostrará] cómo se reencauza nuestro sistema democrático", opinó el analista.

El barón del litio

En los últimos días se filtró un audio del empresario boliviano-estadounidense Marcelo Claure, en el cual hacía mención de la buena idea de comprar medios de comunicación para instalar figuras políticas.
Según el medio de verificación Cheque Bolivia, el audio no fue realizado con inteligencia artificial (IA). En sus redes sociales, Claure dijo que sus declaraciones fueron editadas y manipuladas para decir algo que no dijo.
No es la primera vez que Claure es cuestionado por su rol en esta campaña electoral. Semanas atrás, anunció que apoyaba la candidatura de Doria Medina, asimismo, le organizó reuniones al presidenciable con empresarios extranjeros interesados en explotar el litio de Bolivia.
Para Arequipa, "la población boliviana se ha dado cuenta de que Claure tiene un interés económico sobre el litio de Bolivia. Quiere convertirse en el barón del litio, así como 100 años atrás tuvimos barones de la plata y del estaño. Por eso, el apoyo que Claure le da a Samuel no es necesariamente un apoyo para que incremente su caudal de votos. Más bien lo ha estancado".
