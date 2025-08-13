https://noticiaslatam.lat/20250813/la-aie-recorta-la-prevision-de-crecimiento-de-la-demanda-mundial-de-petroleo-en-2025-1165433394.html

La AIE recorta la previsión de crecimiento de la demanda mundial de petróleo en 2025

La AIE recorta la previsión de crecimiento de la demanda mundial de petróleo en 2025

La Agencia Internacional de Energía (AIE) redujo su pronóstico de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2025 a 680.000 barriles diarios (b/d)

economía

aie

petróleo

📈 mercados y finanzas

opep+

organización para la cooperación y el desarrollo económico (ocde)

"Se estima que la demanda mundial de petróleo aumentará en 680.000 barriles diarios en 2025", declaró la AIE.En su informe anterior, el organismo pronosticaba que la demanda se incrementaría en 700.000 barriles diarios. Caen las reservas comerciales de petróleo en la OCDE Las reservas comerciales de combustible de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) bajaron en junio en 28,8 millones de barriles (mb) hasta 2.758 mb, informó la AIE en su informe.Enfatizó que en junio el nivel ascendió a "2.758 mb, lo que es 88 mb menos que el año pasado, y cubrió 60 días de demanda futura".La AIE estima que los países de la OPEP+ produjeron más de lo acordadoLos países de la OPEP+ que participan en el acuerdo para limitar la producción de petróleo produjeron en julio 1,15 millones de barriles diarios (mb/d) por encima del nivel acordado, destacó la AIE.En julio, la producción de los países firmantes alcanzó los 35,92 mb/d en comparación con los 36,28 mb/d en junio, subraya la tabla adjunta. Además, enfatiza la AIE, el nivel objetivo fue de 34,77 mb/d, tomando en cuenta los recortes voluntarios y planes para compensar la sobreproducción.En total, la producción de combustible de todos los países de la OPEP+ en julio disminuyó en 250.000 barriles diarios, hasta 42,72 mb/d.

aie, petróleo, opep+, organización para la cooperación y el desarrollo económico (ocde)