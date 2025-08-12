https://noticiaslatam.lat/20250812/la-opep-aumenta-sus-previsiones-de-crecimiento-de-la-demanda-de-petroleo-para-2026-1165403603.html

La OPEP aumenta sus previsiones de crecimiento de la demanda de petróleo para 2026

La demanda mundial de petróleo en 2026 podría crecer en 1,4 millones de barriles diarios (mb/d), según el informe de la Organización de Países Exportadores de... 12.08.2025, Sputnik Mundo

De este modo, la organización ha elevado su estimación en 100.000 barriles diarios (b/d) con respecto a la previsión anterior, en un contexto de mejora de las expectativas de crecimiento económico en Europa, América, Oriente Medio y África.Mientras tanto, la organización mantuvo sin cambios su previsión de crecimiento de la demanda mundial en 2025 de 1,29 mb/d con respecto a 2024. En julio, la OPEP pronosticó una demanda de 105,13 mb/d, pero ahora espera que se sitúe en 105,14 mb/d, 10.000 barriles más.Además, el documento mantuvo sin cambios su previsión de crecimiento de la producción mundial de petróleo fuera de la OPEP+ en 2025.Ocho países de la OPEP+ produjeron en julio 371.000 b/d más de lo acordadoOcho países de la OPEP+ que aplican recortes voluntarios produjeron en julio 31,701 mb/d, es decir, 371.000 b/d por encima de lo pactado, según el informe de la organización. El objetivo combinado de producción para Rusia, Arabia Saudita, Argelia, Irak, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Kazajistán y Omán se fijó en 31,33 mb/d, que incluye recortes adicionales vigentes hasta 2026.Así, Kazajistán superó el objetivo en 439.000 b/d, los Emiratos Árabes Unidos en 10.000 b/d, Rusia en 17.000 b/d, pero otros participantes con una producción por debajo del nivel objetivo lo compensaron.La OPEP estima que la producción petrolera en Rusia creció hasta 9,12 mb/d en julioLa producción de petróleo en Rusia en julio aumentó en 98.000 b/d frente a junio, hasta 9,12 mb/d, reportó la organización. Según los datos de la organización, en junio Rusia producía 9,022 mb/d.La OPEP y sus aliados independientes —Azerbaiyán, Baréin, Brasil, Brunéi, Kazajistán, Malasia, México, Omán, Rusia, Sudán y Sudán del Sur— establecen cuotas de producción como parte de un acuerdo para estabilizar el mercado.Ocho miembros del acuerdo OPEP+ (Arabia Saudita, Argelia, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Kazajistán, Kuwait, Omán y Rusia) aplican recortes voluntarios además de los límites establecidos.En diciembre, la OPEP y sus socios extendieron el recorte de 1,65 mb/d diarios hasta finales de 2026, los ajustes voluntarios de 2,2 millones se comenzaron a suspender desde abril de este año.En concreto, Arabia Saudita, Argelia, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Kazajistán, Kuwait, Omán y Rusia siguen disminuyendo gradualmente sus recortes voluntarios de 1,65 millones de barriles diarios vigentes hasta finales de 2026.A principios de abril pasado, los ocho países mencionados acordaron acelerar el fin de las limitaciones y extraer en mayo, junio y julio 411.000 barriles diarios más que en abril. En agosto, se prevé el aumento de la producción en 548.000 b/d.

