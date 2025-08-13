Cuba integra clases en idioma ruso a su programación televisiva de verano | Video

https://noticiaslatam.lat/20250813/cuba-integra-clases-en-idioma-ruso-a-su-programacion-televisiva-de-verano--video-1165424605.html

Cuba integra clases en idioma ruso a su programación televisiva de verano

En una entrevista para Sputnik, Madeleys Vargas Paneque, directora del Canal Educativo, explicó que la frecuencia de transmisión son los martes, miércoles y jueves a las 8:15 horas locales (12:00 GMT) y adelantó que este paquete incluye 12 teleclases, dadas a conocer entre julio y agosto, ya que "es cuando la familia se reúne más en casa por el período vacacional".Además, a su juicio, este programa contribuirá a consolidar los contenidos ya impartidos por los profesores a sus estudiantes en los centros de altos estudios de la mayor de las Antillas."Esto nos permite abrirnos a otros campos respecto a los idiomas. En otras ocasiones, hemos difundido cursos en francés y el de inglés comienza su octava temporada a partir de noviembre", detalló.De acuerdo con Vargas Paneque, esta fue una "experiencia bonita", cuya transmisión en estos meses también respondió "a la propuesta de muchos televidentes que querían seguir desde su casa un espacio educativo como este. Hemos analizado en redes sociales su positiva aceptación e, incluso, los espectadores solicitaron la posibilidad de descargar los materiales en nuestro canal de YouTube".Ampliación de los programas de idiomasHace prácticamente un año comenzó la producción de este paquete. No obstante, para diciembre proyectan la difusión de seis teleclases más. "Ese es un mes con algunos días feriados, receso docente y una programación especial donde podemos insertar la difusión de esta materia. Son cursos que validan la instrucción educativa y pueden servir de esparcimiento para la familia", aseveró la especialista.Según Vargas Paneque este es un programa elemental, orientado a que los televidentes tengan un primer acercamiento con el idioma. La segunda parte proyecta la profundización de algunos contenidos y se espera que "tenga la misma aceptación del primer paquete de 12 teleclases, cada una con una duración aproximada de 42 minutos y el apoyo de material audiovisual sobre el tema".En el futuro, de acuerdo con la también directora de programas de radio y televisión, planean, en alianza con el Instituto Pushkin, la ampliación de esta propuesta a partir de la necesidad o la demanda de la población y, especialmente, del estudiantado universitario cubano.Recordó, asimismo, que el Canal Educativo durante sus 23 años de existencia ha abierto sus plataformas a este tipo de contenidos relacionados con la formación vocacional y académica, incluso, "en visitas recientes a China, dialogamos sobre la posibilidad de incluir un curso en esa lengua. Eso aportará a nuestra trayectoria como productora de televisión al servicio público".Incorporación de herramientas elementalesPara Miguel Ariza Rodríguez, licenciado en lengua rusa e inglesa, siempre ha existido interés en Cuba por el aprendizaje del idioma y la idiosincrasia rusas. "Recuerdo que en la década de 1960 se llenaban las salas de cine para ver filmes como Lenin en octubre. Los dos países tienen muchos años de intercambio y cercanía en diversidad de esferas", comentó en una entrevista para Sputnik.A su juicio, "un idioma no es solo un vehículo de comunicación, es también—y más que eso—una forma de transmisión cultural, por tanto, mientras más cubanos se acerquen a su conocimiento, mayor será la conexión con las costumbres de ese país euroasiático. En mi caso, el contacto con la lengua y cultura soviética marcó y cambió mi vida".Ariza Rodríguez recordó la transmisión, hace unas décadas, de clases por radio, "único país, que yo sepa, con una experiencia similar, eran cientos de miles los cursantes. Los domingos se divulgaban además programas de televisión con la participación de estudiantes de la Universidad de La Habana y profesores como Enrique Miranda y Svetlana Gorshkova".En consideración del entrevistado, con esta nueva temporada los interesados pueden incorporar herramientas y expresiones elementales como saludos, dar y pedir información personal y preguntar direcciones, y luego podrían venir otros programas encaminados a objetivos más específicos.En el caso de quienes como él ya conocen el lenguaje, esto los ayudaría a ejercitar la pronunciación y la audición del ruso hablado por nativos, sumado a la adquisición de funciones y cambios lingüísticos más actuales, ya que "como dijera el dramaturgo [Iván] Turguénev refiriéndose a esta lengua: (…) no se puede creer que tal idioma no fuese dado a un gran pueblo (…)"."Fui de los jóvenes que, tras el fin de la Campaña de Alfabetización, decidió estudiar ruso. Desde el punto de vista profesional fue mi carrera, pero lo más importante radica en que hizo de nosotros mejores seres humanos; hablo en plural porque estoy seguro de que es el sentir de quienes asumimos ese camino. Aquí hay gente para la cual Rusia, su amistad y solidaridad significan mucho", expresó."El idioma ruso fue mi vida"Por su parte, Maryluz Ávila Sánchez, profesora jubilada de lengua y literatura rusa, consideró en una charla para Sputnik que, si bien existen lazos bilaterales históricos, "es sorprendente cómo en la actualidad existe un creciente deseo, sobre todo en las nuevas generaciones, por el estudio de ese idioma y la comprensión de su espíritu, carácter y tradición popular".Además, reconoció la existencia de programas académicos que permiten, entre otros beneficios, la formación profesional en universidades del país euroasiático. Por tanto, "esta decisión crea múltiples oportunidades para los jóvenes, unido a la posibilidad de actualizar lo aprendido y, en mi caso, evocar una etapa memorable"."Siendo estudiante del Instituto de Idiomas Máximo Gorki nos invitaron a colaborar en la realización de pruebas de los programas de idioma ruso. En Cascorro, un pueblito ubicado en la provincia Camagüey, me asombró ver cómo diferentes personas, desde farmacéuticos hasta campesinos y amas de casa, respondían bien al aprendizaje de esa lengua solo con lo adquirido en las clases de radio", afirmó.En su opinión, la actual iniciativa televisiva puede lograr en los espectadores la primera función de cualquier idioma que es la de comunicar, después, en dependencia de los intereses personales de los estudiantes, ellos pueden profundizar en otros aspectos.Además, "como rusista, siempre es útil la actualización del acervo lingüístico, la lengua está viva y se transforma, eso lo he podido constatar en los encuentros del Grupo de Especialistas de Lengua Rusa cuando hemos intercambiado con rusoparlantes".Ávila Sánchez ingresó casi adolescente en el Instituto de Idiomas, como respuesta a un llamado para la preparación de profesores y la generalización de esa lengua entre niños y adolescentes, "fue maravilloso el impacto en las comunidades, contábamos con programas muy completos, libros y las canciones venían en discos. El idioma ruso fue mi vida".

