Abordan en Cuba el papel del sistema educativo en la formación de sociedades más justas

16.02.2025

Durante las palabras de clausura, el teólogo brasileño Frei Betto advirtió sobre el peligro de las redes sociales digitales y la pertinencia de modelarlas para la formación de personas éticas; asimismo, valoró a la isla como ejemplo en el impulso de una educación ciudadana y revolucionaria: "Cuba sabe que la educación permite dotar a ciudadanos de conciencia crítica y participativa".El doctor Yury Valdés Balbín, director adjunto del Instituto Finlay de Vacunas, dijo a Sputnik que "la ciencia cubana le debe todo al sistema educativo; es consecuencia del mismo porque, en definitiva, lo principal de ese campo y su activo fundamental radica en el talento, valores y principios de sus profesionales".Durante el evento, los asistentes analizaron el papel de los sistemas educativos en la formación de sociedades justas, inclusivas y sostenibles. Además, se debatió acerca de las prácticas docentes exitosas, el empleo de la tecnología, la aplicación de la ciencia e innovación a favor de la calidad de la enseñanza, así como la procuración del bienestar social."No se reporta déficit de profesores"Yumar Sardiñas González, doctor en Ciencias de la Educación y metodólogo nacional de la Dirección de Secundaria Básica del Ministerio de Educación (Mined), refirió a Sputnik que ese nivel de enseñanza no está exento de los problemas económicos, sin embargo, "nos reinventamos constantemente para desarrollar un proceso docente-educativo de calidad".Actualmente realizan el Tercer Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación enfocado en el fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes, el incremento de la calidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje y la mejora en la estructura y organización de esas instituciones formativas.De acuerdo con Sardiñas González hoy el nivel medio de enseñanza "no reporta déficit de profesores, aunque sí trabajamos con un número significativo de necesidades". En este sentido, cuentan con maestros contratados por horas o bien, con estudiantes universitarios que, a partir del tercer año de la carrera, se incorporan en esas entidades educativas.Según el experto, no dejan de impartirse asignaturas y los alumnos cumplen con los programas y planes de estudio. Algunas de estas alternativas se implementan en unas provincias más que en otras. Sumado a ello, se establece una alianza entre la escuela, la familia y la sociedad que abre ese espacio a la comunidad, las instituciones y las organizaciones.Esto último favorece, sobre todo, el abordaje e interrelación sectorial respecto al combate de prácticas como el consumo de sustancias químicas y permite "atender a la escuela frente a fenómenos sociales negativos, mediante la capacitación de los profesores y las familias y el trabajo con los niños en turnos de debate y reflexión".Además, mencionó la existencia de un proyecto de colaboración para el aprendizaje de idioma ruso, establecido entre Moscú y La Habana, que forma parte de los programas complementarios en dos secundarias básicas de la capital de la mayor de las Antillas.Por su parte, el doctor en Ciencias Osmany Justis Katt, director nacional de Preuniversitario, enlistó para este medio como retos de ese sector—en un contexto de crisis económica e impacto negativo de la política estadounidense contra Cuba—el alcance de la integralidad en la formación de los estudiantes que proyectan su ingreso a las universidades.Otro desafío, dijo, radica en la superación permanente del claustro y la cobertura docente en algunas regiones: "Hay lugares que tienen una situación más compleja, pero en todos ellos se buscan alternativas a partir de las propias condiciones del territorio, entre ellas, la contratación, la reincorporación de jubilados o la sobrecarga".Informó que, en el caso de los preuniversitarios, más del 94 % de los docentes son licenciados, pero "debemos continuar nuestra labor hacia la profesionalización de ellos, el aumento de la cantidad de docentes con el título académico de máster y doctores y la mejora de las clases para que estas contribuyan realmente a la integralidad académica y humana".El funcionario del Mined aseguró, asimismo, que no ha disminuido la cifra de jóvenes que ingresan a la educación superior. "El acceso a la universidad en este curso escolar, comparado con el anterior, ha presentado una situación similar", ahondó.Aportes de docentes cubanos en el exteriorUna de las novedades de Pedagogía 2025, que se llevó a cabo en el Palacio de Convenciones de La Habana, fue el establecimiento del primer foro de maestros cubanos residentes en el exterior, que contó con la asistencia vía online de más de 100 educadores radicados en una veintena de naciones, así como 12 asistentes presenciales.La directora general de Asuntos Consulares y de Cubanos Residentes en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ana Teresita González Fraga, aseveró a Sputnik que este encuentro forma parte de la voluntad del Gobierno de la isla para el estrechamiento de las relaciones entre el país y sus connacionales en el exterior.Las propuestas resultantes de ese debate "son importantes para la continuidad del perfeccionamiento de nuestro sistema de educación". Asimismo, valoró cómo dichos docentes formados en la mayor de las Antillas y orgullosos de ser cubanos pueden "seguir contribuyendo al desarrollo económico y social de su país".El diálogo estuvo dirigido, por ejemplo, a la conformación de una red de maestros a nivel internacional, el desarrollo de líneas de investigación de manera conjunta, la elaboración de libros, folletos y cuadernos, la promoción de proyectos de cooperación en líneas específicas y "se aprovechó la oportunidad para presentar también los proyectos de negocio y de colaboración que le interesa a Cuba en estos ámbitos".González Fraga, graduada en Relaciones Políticas Internacionales, dijo que esta reunión contribuye, en alguna medida, al enfrentamiento contra el bloqueo económico estadounidense, pues "no solo a nivel interno se realiza un esfuerzo grandísimo para continuar con la calidad de la educación y su carácter gratuito y universal, también ellos, desde afuera, pueden ayudar".Recordó que este encuentro es consecuencia de la Cuarta Conferencia de la Nación y la Emigración, celebrada en La Habana los días 18 y 19 de noviembre de 2023. "Uno de sus acuerdos fue dar continuidad a este tipo de intercambios, mediante eventos sectoriales, para que los cubanos radicados en el exterior continuaran participando en nuestros procesos internos", dijo.En este sentido, se realizó la primera reunión en octubre de 2024 relacionada con el tema de la informática y las tecnologías de la información; luego, en noviembre, comparecieron con más de 40 empresarios cubanos que vinieron a la Feria Internacional de La Habana y ahora con los educadores de la isla residentes en otras regiones.Internacionalización de la experiencia cubanaEdgardo Antonio Casaña Mejía, docente y diputado al Congreso Nacional por el Partido Libertad y Refundación (Libre) en Honduras, expresó a Sputnik el agradecimiento de la nación centroamericana a Cuba, pues actualmente más de 130 docentes de la isla respaldan varios procesos educativos.Añadió que, gracias a la mayor de las Antillas, hoy ese nivel escolar cuenta con novedosos contenidos y propuestas, "nuevos paradigmas para nuestros jóvenes". Otro convenio está relacionado con la formación de docentes hondureños, mediante la alianza con el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas en la nación caribeña.Además, existe un acuerdo con la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, de La Habana, que propiciará el intercambio de docentes y estudiantes. "Cuba es un país lleno de solidaridad, respaldo, apoyo y amor hacia los pueblos de América Latina y el Caribe", concluyó el presidente de la Comisión de Educación del Parlamento en ese territorio centroamericano.

2025

