La Casa Blanca anuncia el lugar concreto de la reunión entre Putin y Trump

La reunión de los presidentes de Rusia y EEUU, Vladímir Putin, y Donald Trump, tendrá lugar en la ciudad de Anchorage, informó en una rueda de prensa la... 12.08.2025, Sputnik Mundo

2025-08-12T17:24+0000

2025-08-12T17:24+0000

2025-08-12T18:13+0000

Para el mandatario de EEUU la reunión será un "ejercicio de escucha", dado que una sola de las partes involucradas en el conflicto estará presente, agregó. Además, en sus palabras, Trump espera que luego de reunirse con Putin se realice una cumbre trilateral de la que también participe Volodímir Zelenski.Desde Washington no descartan que Trump pueda viajar en un futuro a Rusia.El 6 de agosto, el representante especial del presidente estadounidense, Steve Witkoff, visitó Moscú y se reunió con Vladímir Putin. Posteriormente a esta visita, se dio a conocer el inicio de los preparativos para una próxima reunión entre el mandatario ruso y su par de EEUU, Donald Trump.La noche del 8 al 9 de agosto, el mandatario estadounidense informó que la reunión se llevaría a cabo el 15 de agosto en el estado de Alaska.

