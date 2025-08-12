Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20250812/la-casa-blanca-anuncia-el-lugar-concreto-de-la-reunion-entre-putin-y-trump--1165413206.html
La Casa Blanca anuncia el lugar concreto de la reunión entre Putin y Trump
La Casa Blanca anuncia el lugar concreto de la reunión entre Putin y Trump
Sputnik Mundo
La reunión de los presidentes de Rusia y EEUU, Vladímir Putin, y Donald Trump, tendrá lugar en la ciudad de Anchorage, informó en una rueda de prensa la... 12.08.2025, Sputnik Mundo
2025-08-12T17:24+0000
2025-08-12T18:13+0000
internacional
vladímir putin
donald trump
política
eeuu
anchorage
alaska
rusia
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/0c/1165413355_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_837c3a7a3fb194108aed925dfdca32bd.jpg
Para el mandatario de EEUU la reunión será un "ejercicio de escucha", dado que una sola de las partes involucradas en el conflicto estará presente, agregó. Además, en sus palabras, Trump espera que luego de reunirse con Putin se realice una cumbre trilateral de la que también participe Volodímir Zelenski.Desde Washington no descartan que Trump pueda viajar en un futuro a Rusia.El 6 de agosto, el representante especial del presidente estadounidense, Steve Witkoff, visitó Moscú y se reunió con Vladímir Putin. Posteriormente a esta visita, se dio a conocer el inicio de los preparativos para una próxima reunión entre el mandatario ruso y su par de EEUU, Donald Trump.La noche del 8 al 9 de agosto, el mandatario estadounidense informó que la reunión se llevaría a cabo el 15 de agosto en el estado de Alaska.
eeuu
anchorage
alaska
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/0c/1165413355_48:0:959:683_1920x0_80_0_0_c292f1029cb1c0dbe6c43a2288ed564a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vladímir putin, donald trump, política, eeuu, anchorage, alaska, rusia
vladímir putin, donald trump, política, eeuu, anchorage, alaska, rusia

La Casa Blanca anuncia el lugar concreto de la reunión entre Putin y Trump

17:24 GMT 12.08.2025 (actualizado: 18:13 GMT 12.08.2025)
© AP Photo / Alex BrandonKaroline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, habla con periodistas, el 12 de agosto de 2025, en Washington
Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, habla con periodistas, el 12 de agosto de 2025, en Washington - Sputnik Mundo, 1920, 12.08.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Síguenos en
La reunión de los presidentes de Rusia y EEUU, Vladímir Putin, y Donald Trump, tendrá lugar en la ciudad de Anchorage, informó en una rueda de prensa la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Agregó que el propósito del mandatario estadounidense es comprender mejor la postura de Rusia para lograr la paz en Ucrania.

"El viernes [15 de agosto] por la mañana, el presidente Trump viajará a través del país hasta Anchorage, Alaska, para una reunión bilateral con el presidente ruso, Vladímir Putin", destacó.

Para el mandatario de EEUU la reunión será un "ejercicio de escucha", dado que una sola de las partes involucradas en el conflicto estará presente, agregó. Además, en sus palabras, Trump espera que luego de reunirse con Putin se realice una cumbre trilateral de la que también participe Volodímir Zelenski.
Desde Washington no descartan que Trump pueda viajar en un futuro a Rusia.
El 6 de agosto, el representante especial del presidente estadounidense, Steve Witkoff, visitó Moscú y se reunió con Vladímir Putin. Posteriormente a esta visita, se dio a conocer el inicio de los preparativos para una próxima reunión entre el mandatario ruso y su par de EEUU, Donald Trump.
La noche del 8 al 9 de agosto, el mandatario estadounidense informó que la reunión se llevaría a cabo el 15 de agosto en el estado de Alaska.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала