La Casa Blanca anuncia el lugar concreto de la reunión entre Putin y Trump
17:24 GMT 12.08.2025 (actualizado: 18:13 GMT 12.08.2025)
© AP Photo / Alex BrandonKaroline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, habla con periodistas, el 12 de agosto de 2025, en Washington
© AP Photo / Alex Brandon
La reunión de los presidentes de Rusia y EEUU, Vladímir Putin, y Donald Trump, tendrá lugar en la ciudad de Anchorage, informó en una rueda de prensa la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Agregó que el propósito del mandatario estadounidense es comprender mejor la postura de Rusia para lograr la paz en Ucrania.
"El viernes [15 de agosto] por la mañana, el presidente Trump viajará a través del país hasta Anchorage, Alaska, para una reunión bilateral con el presidente ruso, Vladímir Putin", destacó.
Para el mandatario de EEUU la reunión será un "ejercicio de escucha", dado que una sola de las partes involucradas en el conflicto estará presente, agregó. Además, en sus palabras, Trump espera que luego de reunirse con Putin se realice una cumbre trilateral de la que también participe Volodímir Zelenski.
Desde Washington no descartan que Trump pueda viajar en un futuro a Rusia.
El 6 de agosto, el representante especial del presidente estadounidense, Steve Witkoff, visitó Moscú y se reunió con Vladímir Putin. Posteriormente a esta visita, se dio a conocer el inicio de los preparativos para una próxima reunión entre el mandatario ruso y su par de EEUU, Donald Trump.
La noche del 8 al 9 de agosto, el mandatario estadounidense informó que la reunión se llevaría a cabo el 15 de agosto en el estado de Alaska.
