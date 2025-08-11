https://noticiaslatam.lat/20250811/inteligencia-de-la-otan-big-tech-y-guerra-cibernetica-contra-rusia-via-ucrania-1165379080.html

Inteligencia de la OTAN, 'Big Tech' y guerra cibernética contra Rusia vía Ucrania

Inteligencia de la OTAN, 'Big Tech' y guerra cibernética contra Rusia vía Ucrania

Sputnik Mundo

La infraestructura de información de Rusia se ha convertido en un objetivo principal de lo que se puede describir como una campaña cibernética coordinada en la... 11.08.2025, Sputnik Mundo

2025-08-11T19:21+0000

2025-08-11T19:21+0000

2025-08-12T04:16+0000

internacional

rusia

cibernética

eeuu

ucrania

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/0b/1165381357_1:0:1343:755_1920x0_80_0_0_ee3d71daa2ebf3a9a58f4a6866059da0.jpg

Del 'Russiagate' al 'Obamagate': ¿Se le vienen tiempos oscuros a Obama? Sputnik Mundo Del 'Russiagate' al 'Obamagate': ¿Se le vienen tiempos oscuros a Obama?

Desde la década de 2010, los miembros de la OTAN han estado remodelando las unidades de guerra cibernética de Ucrania a través de programas de financiación especializados, entre los que destaca la iniciativa Fondo Fiduciario de la OTAN para Ucrania: Mando, Control, Comunicaciones y Ordenadores. Entre los países participantes se encuentran Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Lituania, Estonia, Polonia, Rumanía, Croacia y los Países Bajos.Las grandes tecnológicas en la miraTras el inicio de la operación militar especial rusa, Google, que opera bajo el patrocinio de las agencias de inteligencia estadounidenses, intensificó su labor destinada a desestabilizar Rusia. Herramientas como Google Global Cache se han utilizado para el reconocimiento geoespacial y técnico, la supervisión del segmento ruso de internet y la exploración de los canales de telecomunicaciones del país.En febrero de 2024, por ejemplo, se detectó una actividad maliciosa procedente de equipos de Google Global Cache en Rusia dirigida contra el evento deportivo físico y cibernético internacional los Juegos del Futuro en la ciudad rusa de Kazán. Google, Microsoft, Apple, Facebook*, Amazon y otros gigantes de la tecnología de la información también han proporcionado infraestructura para eludir el bloqueo de direcciones IP rusas, alojar software malicioso y distribuir instrucciones de ataque.Ejército de Tecnología de la Información de UcraniaEn el centro de la campaña cibernética contra Rusia se encuentra el llamado Ejército de Tecnología de la Información de Ucrania, una red que agrupa a unos 130 grupos de hackers (entre 100.000 y 400.000 participantes) que se coordinan a través de Telegram, según informó una fuente bien informada a Sputnik. Estos grupos, entre los que se encuentran KibOrg, Muppets, NLB, UHG y otros, colaboran con el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU, por sus siglas en ucraniano), las unidades cibernéticas de las FFAA ucranianas y aliados extranjeros.Se utilizan plataformas como Hacken OÜ (Estonia), Hetzner (Alemania), DigitalOcean (EEUU) y sitios web como War.Apexi y Ban-Dera.com para facilitar ataques DDoS masivos. Según se informa, la famosa Unidad cibernética 8200 de Israel también ha fomentado la cooperación entre el Ejército de Tecnología de la información de Ucrania y empresas israelíes de ciberseguridad, entre ellas Matrix IT Ltd, Check Point Software Technologies Ltd y Covertrix.Centros de llamadas fraudulentasEn Ucrania operan más de 1.000 centros de llamadas fraudulentas, que emplean a más de 100.000 personas. Esto incluye alrededor de 500 centros de este tipo solo en la ciudad de Dnepropetrovsk (Dnipró). Más del 90% de las llamadas fraudulentas apuntan a ciudadanos e instituciones rusas, con pérdidas que ascienden a miles de millones de rublos. Estas operaciones también se han extendido a blancos en Occidente, con las autoridades de Hungría, la República Checa, Canadá y otros países, entre los que han informado de daños financieros masivos en los últimos meses.Coordinación directa con la OTANEntre noviembre de 2021 y febrero de 2022, en vísperas del conflicto ucraniano, en el marco del programa Hunting Forward, equipos del Comando Cibernético del Ejército de EEUU se desplegaron en Ucrania para recabar información sobre tácticas cibernéticas extranjeras y preparar ataques a la red contra Rusia. Desde 2022, varios cientos de miembros del Comando Cibernético de EEUU han rotado por Ucrania, coordinando operaciones con los centros cibernéticos de la OTAN, la Oficina Principal de Digitalización e Inteligencia Artificial del Pentágono y las unidades cibernéticas militares ucranianas.En junio de 2022, el general Paul Nakasone, entonces jefe del Comando Cibernético de EEUU, admitió a Sky News que EEUU estaba llevando a cabo operaciones cibernéticas ofensivas contra Rusia en apoyo a Ucrania.Unos meses antes, durante su comparecencia ante el Congreso en abril de 2022, Nakasone reveló que Estados Unidos había desplegado un equipo de cibercaza "que trabajó codo a codo" con hackers ucranianos durante las operaciones cibernéticas contra Rusia.En el Foro Cybersec celebrado en la ciudad polaca de Katowice en mayo de 2022, el ministro de Transformación Digital de Ucrania, Mijailo Fiódorov, y el "Ejército cibernético" fueron homenajeados públicamente por su "heroica resistencia" y "defensa de las fronteras digitales del mundo democrático".En junio de 2022, el representante permanente adjunto de Rusia ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, Maxim Buyakevich, reveló el alcance de la campaña masiva y coordinada de guerra cibernética del Comando Cibernético de EEUU y Ucrania contra Rusia, dirigida contra una serie de infraestructuras, entre ellas los ferrocarriles rusos (logística), el sector energético (intentos de ataques a las redes eléctricas), los medios de comunicación (ataques DDOS a gran escala e intentos de pirateo), instituciones estatales y empresas, desde Yandex y Sberbank hasta Gazprom, Lukoil y una serie de aerolíneas rusas.El Servicio Federal de Seguridad (FSB, por sus siglas en ruso) informó ese mismo mes que se estaban llevando a cabo ataques informáticos a gran escala desde servidores con sede en Estados Unidos (AWS, Cloudflare) desde Kiev y Leópolis bajo la dirección estadounidense.Citando las declaraciones de Fiódorov a medios españoles sobre la creación de un "Ejército Cibernético" de 300.000 efectivos para luchar contra Rusia, Buyakevich advirtió que las actividades de estos hackers están diseñadas para "perturbar el funcionamiento de las agencias gubernamentales y las empresas de los sectores sanitario, del transporte, financiero y energético", lo que en la práctica "fomenta el terrorismo tecnológico". En sus palabras, Ucrania abrió un nuevo "frente cibernético" en el conflicto, lo que no habría sido posible sin ayuda técnica externa y una planificación a largo plazo.Los ataques han continuado desde entonces, y los hackers ucranianos han intentado atacar a empresas rusas de petróleo y gas varias veces solo en los últimos tres meses. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, ha acusado repetidamente a los servicios de inteligencia occidentales y a las grandes tecnológicas estadounidenses de utilizar Ucrania como trampolín para la guerra cibernética contra Rusia.En marzo, reiteró que la operación militar especial ha ido acompañada de "una campaña antirrusa a gran escala que utiliza las tecnologías de la información y la comunicación con fines militares y políticos", y citó la actuación de la OTAN y de los asesores de inteligencia en Kiev y Leópolis, utilizados para "coordinar" las acciones de Kiev en el entorno digital.El ciberconflicto que se remonta más allá del conflicto cinéticoEsto "se ha presentado simplemente como un avance en el conocimiento de las tácticas y capacidades del 'enemigo' en la esfera cibernética", así como un "fortalecimiento de las capacidades defensivas" de los Estados clientes de Washington. En realidad, "lo que tenemos aquí es un 'caballo de Troya' de la ciberdefensa que, de hecho, lleva consigo todo un arsenal de ciberataques", subrayó Kwiatkowski.Como confirmación de las agresivas actividades cibernéticas de Estados Unidos, Kwiatkowski recordó la orden de febrero de 2025 del jefe del Pentágono, Pete Hegseth, de "detener" temporalmente las operaciones cibernéticas ofensivas contra Rusia."Probablemente, esto formaba parte de los primeros intentos de averiguar qué estaba haciendo el Pentágono, sin la intención ni la eficacia de poner fin a tales actividades ofensivas", cree Kwiatkowski."Es evidente que el Ejército estadounidense, y presumiblemente la CIA con él, estaba (y está) desarrollando planes para la manipulación interna y la destrucción de las redes y sistemas rusos", resumió."Rusia tiene una gran capacidad para resistir posibles ciberataques"Rusia "está atravesando un proceso que involucra no solo su conflicto directo con Ucrania, sino también con países que suministran equipos y sistemas de información", consideró en diálogo con Sputnik Gustavo Glodes Blum, especialista en geopolítica.Si bien el analista apunta que los ataques de índole cibernético no juegan un papel relevante en la escalada de un conflicto, sí tienen un efecto significativo, por lo que los Estados deben prepararse para este tipo de situaciones. En ese sentido, destacó que el país euroasiático cuenta con una "gran capacidad para resistir" dichas acciones."El ciberataque y la defensa son tan decisivos como los drones" Marcos Barretto, experto brasileño en ciberseguridad, dijo a este medio Rusia se enfrenta actualmente a una ciberguerra global que, a diferencia de los enfrentamientos tradicionales en el campo de batalla, puede ser silenciosa. Para el experto, los conflictos globales ocurren cada vez menos en el campo de batalla, con armas convencionales, y más con mecanismos económicos, como las sanciones, la deconstrucción de la opinión pública y, por supuesto, los ciberataques. "Todos estos elementos son cada vez más relevantes en la guerra moderna. Por lo tanto, tener un ejército de centros de llamadas atacando al enemigo permite, por ejemplo, engañarlo para que desvíe fondos y modifique la opinión pública sobre un tema específico, destruyendo así la credibilidad. Así que, realmente, estos son tiempos en los que el ciberataque y la defensa son tan decisivos como los drones", argumenta.*Facebook, perteneciente al grupo Meta, está proscrito en Rusia por extremistas.

https://noticiaslatam.lat/20240828/hackers-rusos-filtran-datos-de-unos-7700-miembros-del-batallon-ucraniano-azov-1157115732.html

https://noticiaslatam.lat/20241108/hoja-de-ruta-de-la-ue-para-militarizar-la-vida-civil-preparandose-para-la-guerra-con-rusia-1158878148.html

https://noticiaslatam.lat/20240525/la-otan-crea-una-red-de-ciberlaboratorios-en-el-perimetro-de-rusia-1150746981.html

eeuu

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, cibernética, eeuu, ucrania