https://noticiaslatam.lat/20250811/gobierno-de-colombia-lamenta-la-muerte-del-senador-uribe-1165372511.html

Gobierno de Colombia lamenta la muerte del senador Uribe

Gobierno de Colombia lamenta la muerte del senador Uribe

Sputnik Mundo

La Presidencia de Colombia expresa sus condolencias a la familia del difunto senador Miguel Uribe Turbay, procede de la cuenta oficial de la institución en la... 11.08.2025, Sputnik Mundo

2025-08-11T14:35+0000

2025-08-11T14:35+0000

2025-08-11T14:35+0000

américa latina

colombia

miguel uribe turbay

seguridad

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/0b/1165372353_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_69ffe2a0f91bdb7b11bba5d0e91e5f31.jpg

"La Presidencia de la República lamenta profundamente el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay", escribió la cuenta oficial de Presidencia en X.Además, expresaron sinceras condolencias a los familiares y amigos del precandidato.El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, también expresó sus condolencias.El jefe de la cartera de Defensa señaló que la mejor forma de honrar su memoria es promover la paz y proteger la vida de todos los colombianos.Por parte del Gobierno también se pronunció la canciller Yolanda Villavicencio, quien lamentó lo ocurrido y pidió que se haga justicia.El 7 de junio, el legislador sufrió un atentado mientras realizaba un acto político en Bogotá. El 11 de agosto se dio a conocer su fallecimiento, que se produce luego de haber permanecido en cuidados intensivos y ser operado en distintas ocasiones.

https://noticiaslatam.lat/20250610/los-atentados-contra-aspirantes-presidenciales-en-colombia-que-han-cimbrado-a-la-politica-local-1163197984.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

colombia, miguel uribe turbay, seguridad