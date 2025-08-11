Mundo
Gobierno de Colombia lamenta la muerte del senador Uribe
Gobierno de Colombia lamenta la muerte del senador Uribe
"La Presidencia de la República lamenta profundamente el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay", escribió la cuenta oficial de Presidencia en X.Además, expresaron sinceras condolencias a los familiares y amigos del precandidato.El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, también expresó sus condolencias.El jefe de la cartera de Defensa señaló que la mejor forma de honrar su memoria es promover la paz y proteger la vida de todos los colombianos.Por parte del Gobierno también se pronunció la canciller Yolanda Villavicencio, quien lamentó lo ocurrido y pidió que se haga justicia.El 7 de junio, el legislador sufrió un atentado mientras realizaba un acto político en Bogotá. El 11 de agosto se dio a conocer su fallecimiento, que se produce luego de haber permanecido en cuidados intensivos y ser operado en distintas ocasiones.
14:35 GMT 11.08.2025
Miguel Uribe, senador colombiano
Miguel Uribe, senador colombiano
© AP Photo / Fernando Vergara
La Presidencia de Colombia expresa sus condolencias a la familia del difunto senador Miguel Uribe Turbay, procede de la cuenta oficial de la institución en la red X. Hoy se informó del fallecimiento del político dos meses de haber sido herido de bala durante un mitin en la capital del país.
"La Presidencia de la República lamenta profundamente el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay", escribió la cuenta oficial de Presidencia en X.
Además, expresaron sinceras condolencias a los familiares y amigos del precandidato.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, también expresó sus condolencias.
"Lamentamos profundamente el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay. Desde el sector defensa nos unimos al dolor de su familia, amigos y seres queridos, y les enviamos un abrazo fraterno y sentidas condolencias en este momento de inmensa tristeza e irreparable ausencia", escribió en la misma red social.
El jefe de la cartera de Defensa señaló que la mejor forma de honrar su memoria es promover la paz y proteger la vida de todos los colombianos.
Miguel Uribe Turbay fue atacado el 7 de junio. - Sputnik Mundo, 1920, 10.06.2025
América Latina
Los atentados contra aspirantes presidenciales en Colombia que han cimbrado a la política local
10 de junio, 07:30 GMT
Por parte del Gobierno también se pronunció la canciller Yolanda Villavicencio, quien lamentó lo ocurrido y pidió que se haga justicia.
"Con profundo pesar lamento el fallecimiento de Miguel Uribe. Mis más sinceras condolencias a su familia. El Estado tiene el deber ineludible de esclarecer los hechos y garantizar justicia ante este terrible suceso", pidió en su cuenta de X.
El 7 de junio, el legislador sufrió un atentado mientras realizaba un acto político en Bogotá. El 11 de agosto se dio a conocer su fallecimiento, que se produce luego de haber permanecido en cuidados intensivos y ser operado en distintas ocasiones.
