https://noticiaslatam.lat/20250610/los-atentados-contra-aspirantes-presidenciales-en-colombia-que-han-cimbrado-a-la-politica-local-1163197984.html

Los atentados contra aspirantes presidenciales en Colombia que han cimbrado a la política local

Los atentados contra aspirantes presidenciales en Colombia que han cimbrado a la política local

Sputnik Mundo

El ataque perpetrado contra el precandidato presidencial colombiano, Miguel Uribe Turbay, es uno de los más recientes en la historia del país sudamericano. Sin... 10.06.2025, Sputnik Mundo

2025-06-10T07:30+0000

2025-06-10T07:30+0000

2025-06-10T07:30+0000

américa latina

miguel uribe turbay

colombia

política

cundinamarca

belisario betancur

pablo escobar

unión patriótica

seguridad

magnicidio

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/06/09/1163194583_114:448:2959:2048_1920x0_80_0_0_75439b31b71404754bfc1cebbee7a8d4.jpg

En 1987, hace casi cuatro décadas, el homicidio de Jaime Pardo Leal, ocurrido en el departamento de Cundinamarca, fue un escándalo en suelo colombiano. Meses antes, fue candidato por el partido Unión Patriótica para buscar ser el jefe de Estado; fue derrotado por el abanderado del Partido Liberal, Virgilio Barco.La fuerza política en la que militaba Pardo Leal nació en 1985, como fruto de acuerdos de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno del entonces mandatario Belisario Betancur. No obstante, tras los comicios del año siguiente, varios de los integrantes de esa agrupación fueron asesinados.Dos años más tarde, un nuevo atentado acapararía las primeras planas de los periódicos locales. Esta vez, el homicidio de Luis Carlos Galán, fundador y candidato por la fuerza política Nuevo Liberalismo, colocó bajo los reflectores la violencia política en Colombia.Él era el personaje que encabezaba las preferencias para ser el nuevo mandatario. No obstante, su denuncia en 1982 contra el líder del cártel de Medellín, Pablo Escobar, fue el evento que, años después, le costó la vida, señaló el diario El Colombiano."Galán se bajó de su carro blindado, se montó a un camión y emprendió su desfile hasta las calles principales de Soacha, se subió a la tarima y minutos después de su saludo al público tres ráfagas se escucharon. El candidato ya estaba en el piso, sus tres escoltadas lo llevaron al carro; él tenía los ojos abiertos, pero no pronunciaba palabras". Murió más tarde en el hospital Kennedy, según recuerda la Radio Nacional de Colombia en su sitio web.Otro de los integrantes de Unión Patriótica asesinado en esa época fue Bernardo Jaramillo Ossa, quien buscaba la Presidencia de Colombia en 1990. Aunque contaba con un dispositivo de seguridad conformado por 16 escoltas del Departamento Administrativo de Seguridad local, fue baleado en Bogotá el 22 de marzo de ese año.En 2014, su homicidio fue catalogado por la Fiscalía General de la Nación como un crimen de lesa humanidad, con el fin de que no prescriban las investigaciones.A finales de abril de 1990, tan solo mes y medio después, Colombia nuevamente revivía el terror de los magnicidios. El exintegrante de las FARC y abanderado a la Presidencia por la Alianza Democrática M-19, Carlos Pizarro Leongómez, fue baleado durante un vuelo que iba de Bogotá a Barranquilla.Para 2010, su caso también fue clasificado como un delito de lesa humanidad. Hasta la fecha, a pesar de las imputaciones a diversas personas, no se ha esclarecido su asesinato.En 1995, en la recta final del siglo XX, un nuevo homicidio se cometía en Colombia. En esta ocasión, se trató del político Álvaro Gómez Hurtado, quien fue candidato presidencial en tres ocasiones (1974, 1985 y 1990).El también diplomático y periodista colombiano fue acribillado el 2 de noviembre al salir de la Universidad Sergio Arboleda, ubicada en la capital de la nación sudamericana."Durante más de 25 años la Fiscalía no logró dar con los responsables. Solo hasta octubre de 2020 las FARC-EP reconocieron públicamente haber asesinado a Gómez. Los exguerrilleros de las FARC-EP insistieron en que su asesinato estaba ordenado desde hace varias décadas y que era un cobro por sus posiciones políticas en los años 60, en torno a las repúblicas independientes y la acción militar sobre Marquetalia", indica la Comisión de la Verdad en su sitio web.En lo que va del siglo XXI, el atentado contra Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial por parte del partido opositor Centro Democrático, ha encendido las alarmas sobre la violencia política en suelo colombiano.Sobre el caso, las pesquisas siguen en pie. Uno de los últimos avances fue dado a conocer por el presidente colombiano, Gustavo Petro, quien destacó que, dos días antes del atentado contra el político opositor, se redujo el número de personas que debían velar por su seguridad.Asimismo, la Fiscalía de la nación sudamericana imputó al joven de 15 años que presuntamente disparó contra el precandidato a la Presidencia. Es señalado de tentativa de homicidio agravado y portación ilegal de armas de fuego.

https://noticiaslatam.lat/20250609/conmocion-en-colombia-por-el-atentado-a-un-senador-y-precandidato-presidencial-1163189699.html

https://noticiaslatam.lat/20250608/la-democracia-colombiana-a-prueba-denuncias-de-magnicidio-y-crisis-institucional-marcan-la-agenda-1163140821.html

colombia

cundinamarca

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

miguel uribe turbay, colombia, política, cundinamarca, belisario betancur, pablo escobar, unión patriótica, seguridad, magnicidio, elecciones, farc