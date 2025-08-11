https://noticiaslatam.lat/20250811/es-una-derrota-de-colombia-y-de-la-vida-petro-expresa-su-pesame-tras-la-muerte-del-senador-uribe-1165377851.html

"Es una derrota de Colombia y de la vida": Petro expresa su pésame tras la muerte del senador Uribe

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció sobre la muerte del senador Miguel Uribe Turbay, señalando que esta tragedia constituye "una derrota... 11.08.2025, Sputnik Mundo

Petro llamó la atención sobre la paradoja que vive su país, siendo "el espacio de mayor diversidad natural y humana del planeta" y al mismo tiempo, ser "uno de los países con más violencia permanente, donde se mata sin ningún sentido".El presidente del país sudamericano subrayó que la investigación "debe profundizarse".El 7 de junio, el legislador sufrió un atentado mientras realizaba un acto político en Bogotá. El 11 de agosto se dio a conocer su fallecimiento, que se produjo luego de haber permanecido en cuidados intensivos y ser operado en distintas ocasiones.

