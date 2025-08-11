https://noticiaslatam.lat/20250811/es-una-derrota-de-colombia-y-de-la-vida-petro-expresa-su-pesame-tras-la-muerte-del-senador-uribe-1165377851.html
"Es una derrota de Colombia y de la vida": Petro expresa su pésame tras la muerte del senador Uribe
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció sobre la muerte del senador Miguel Uribe Turbay, señalando que esta tragedia constituye "una derrota... 11.08.2025
El 7 de junio, el legislador sufrió un atentado mientras realizaba un acto político en Bogotá. El 11 de agosto se dio a conocer su fallecimiento, que se produjo luego de haber permanecido en cuidados intensivos y ser operado en distintas ocasiones.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció sobre la muerte del senador Miguel Uribe Turbay, señalando que esta tragedia constituye "una derrota para toda Colombia" y expresó sus condolencias por el fallecimiento. También prometió continuar con la investigación de este crimen.
"Mi sentido pésame a la familia del senador Miguel Uribe Turbay, y a las y los colombianos todos. La vida está por encima de cualquier ideología. (...) Sea de cualquier ideología, la persona y su familia, su vida y su seguridad es, para el Gobierno, la prioridad", escribió el mandatario colombiano en la red social X.
Petro llamó la atención sobre la paradoja que vive su país, siendo "el espacio de mayor diversidad natural y humana del planeta" y al mismo tiempo, ser "uno de los países con más violencia permanente, donde se mata sin ningún sentido".
El presidente del país sudamericano subrayó que la investigación "debe profundizarse".
"Nos duele la muerte de Miguel, como si fuera de los nuestros. Es una derrota. Cada vez que cae un colombiano asesinado, es una derrota de Colombia y de la vida", resumió.
El 7 de junio, el legislador sufrió un atentado mientras realizaba un acto político en Bogotá. El 11 de agosto se dio a conocer su fallecimiento
, que se produjo luego de haber permanecido en cuidados intensivos y ser operado en distintas ocasiones.