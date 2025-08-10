https://noticiaslatam.lat/20250810/rusia-reafirma-su-disposicion-a-enfriar-las-cabezas-acaloradas-en-la-otan-ante-la-escalada-nuclear-1165340771.html

Rusia reafirma su disposición a "enfriar las cabezas acaloradas en la OTAN" ante la escalada nuclear

Rusia reafirma su disposición a "enfriar las cabezas acaloradas en la OTAN" ante la escalada nuclear

Los pasos de Moscú en materia de desarrollo armamentístico constituyen una respuesta a las medidas de Washington y sus aliados, declaró el viceministro de... 10.08.2025

De acuerdo con Riabkov, dadas esas circunstancias, el riesgo de un conflicto nuclear a nivel mundial "no disminuye", sino que persiste. Al mismo tiempo, subrayó, todas las actuaciones que Moscú está tomando en la esfera del desarrollo de armamento son una respuesta a las acciones de Estados Unidos y sus aliados. Como ejemplo de una de estas medidas, mencionó el levantamiento de la moratoria del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio y recordó que, además de los sistemas Oreshnik, Rusia cuenta con otras armas de última generación.Añadió que "los sistemas [de armamento] estadounidenses están apareciendo cada vez más en regiones donde esto tiene una proyección directa" sobre la seguridad de Rusia."¿Cuál podría ser otra alternativa? ¿Aceptar y tolerar lo que están haciendo los estadounidenses y sus aliados, especialmente los instigadores de la guerra europeos? (...) Debemos enfriar de esta manera las cabezas demasiado acaloradas en algunas capitales de la OTAN", subrayó.No una 'distensión' sino una oportunidad para el diálogoEn cuanto a las relaciones entre Moscú y Washington, destacó que ahora se están vislumbrando los primeros "brotes de sensatez".Sin embargo, advirtió que no se debe interpretar esto como una llamada distensión, por analogía con los procesos de relajación de tensiones que tuvieron lugar durante la Guerra Fría entre las superpotencias de aquella época.Señaló que este término proviene del pasado y que ese fenómeno se convirtió en "el resultado de procesos totalmente diferentes", mientras que ahora nos enfrentamos a una "crisis de seguridad muy grave en la zona euroatlántica" y a múltiples conflictos en diferentes regiones del mundo."Lo que hace falta ahora no es una 'distensión', sino voluntad política para empezar a bajar poco a poco la temperatura de estas relaciones internacionales tan calientes", indicó.Añadió que, a pesar de la tendencia de Washington a "actuar mediante la presión", Rusia "no se doblegará", y ahora es precisamente el momento de "dar una oportunidad a los políticos y diplomáticos para que alcen la voz".

