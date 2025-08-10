https://noticiaslatam.lat/20250810/rusia-golpea-un-nodo-ferroviario-de-ucrania-y-derriba-372-drones-en-una-jornada-de-combates-1165343091.html
Rusia golpea un nodo ferroviario de Ucrania y derriba 372 drones en una jornada de combates
Rusia golpea un nodo ferroviario de Ucrania y derriba 372 drones en una jornada de combates
Las FFAA rusas asestaron golpes contra infraestructuras militares de Ucrania, incluido un nodo logístico, utilizado para fines de transporte de las tropas de...
De acuerdo con la Defensa rusa, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 400 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 240 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 215 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 245 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 85 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 190 militares.Las tropas rusas alcanzaron dos obuses М777, un М114, así como un vehículo blindado HMMWV, todos ellos de fabricación estadounidense.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó dos misiles de largo alcance Neptun, tres bombas con kits de guiado y planeo, seis proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, al mismo tiempo que derribó 372 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
https://noticiaslatam.lat/20250810/rusia-tiene-derecho-a-desplegar-misiles-de-alcance-medio-y-corto-por-irresponsabilidad-de-occidente-1165342193.html
ucrania
Rusia golpea un nodo ferroviario de Ucrania y derriba 372 drones en una jornada de combates
Las FFAA rusas asestaron golpes contra infraestructuras militares de Ucrania, incluido un nodo logístico, utilizado para fines de transporte de las tropas de Ucrania, en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. Kiev perdió hasta 1.375 militares en las últimas 24 horas de combates.
De acuerdo con la Defensa rusa, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 400 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 240 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 215 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 245 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 85 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 190 militares.
"Fuerzas rusas asestaron golpes contra un nodo logístico que servía para transportar las tropas de Ucrania a Donbás, almacenes de aeronaves no tripuladas, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 134 zonas", destacan desde el organismo castrense.
Las tropas rusas alcanzaron dos obuses М777, un М114, así como un vehículo blindado HMMWV, todos ellos de fabricación estadounidense.
La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó dos misiles de largo alcance Neptun, tres bombas con kits de guiado y planeo, seis proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, al mismo tiempo que derribó 372 aeronaves no tripuladas.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 665 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 76.185 drones, 625 sistemas de misiles antiaéreos, 24.519 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.584 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 28.360 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 39.418 vehículos militares especiales.
