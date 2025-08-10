https://noticiaslatam.lat/20250810/rusia-golpea-un-nodo-ferroviario-de-ucrania-y-derriba-372-drones-en-una-jornada-de-combates-1165343091.html

Rusia golpea un nodo ferroviario de Ucrania y derriba 372 drones en una jornada de combates

Sputnik Mundo

Las FFAA rusas asestaron golpes contra infraestructuras militares de Ucrania, incluido un nodo logístico, utilizado para fines de transporte de las tropas de... 10.08.2025, Sputnik Mundo

De acuerdo con la Defensa rusa, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 400 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 240 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 215 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 245 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 85 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 190 militares.Las tropas rusas alcanzaron dos obuses М777, un М114, así como un vehículo blindado HMMWV, todos ellos de fabricación estadounidense.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó dos misiles de largo alcance Neptun, tres bombas con kits de guiado y planeo, seis proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, al mismo tiempo que derribó 372 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

