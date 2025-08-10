https://noticiaslatam.lat/20250810/cansados-vance-indica-que-trump-quiere-que-eeuu-deje-de-financiar-el-conflicto-en-ucrania-1165348280.html
"Cansados": Vance indica que Trump quiere que EEUU deje de financiar el conflicto en Ucrania
"Cansados": Vance indica que Trump quiere que EEUU deje de financiar el conflicto en Ucrania
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere que su país deje de financiar el conflicto en Ucrania, ya que los estadounidenses están cansados de...
No obstante, añadió que, si los europeos quieren comprar armas a los fabricantes estadounidenses para entregarlas a Ucrania, Washington no se opone."Pero no lo financiaremos nosotros mismos", enfatizó.Según Vance, Trump está convencido de que la reunión con Vladímir Putin en Alaska "merece la pena" y que EEUU seguirá "utilizando la influencia diplomática del presidente de EEUU para poner fin a este conflicto".
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere que su país deje de financiar el conflicto en Ucrania, ya que los estadounidenses están cansados de gastar dinero en esa contienda, declaró el vicepresidente de EEUU, J. D. Vance, en una entrevista con la cadena 'Fox News'.
"El presidente y yo queremos que EEUU deje de financiar la guerra en Ucrania. Queremos lograr una solución pacífica. Queremos detener las matanzas. Los estadounidenses están cansados de seguir gastando su dinero, sus impuestos, en este conflicto", aclaró.
No obstante, añadió que, si los europeos quieren comprar armas a los fabricantes estadounidenses para entregarlas a Ucrania, Washington no se opone.
"Pero no lo financiaremos nosotros mismos", enfatizó.
Según Vance, Trump está convencido de que la reunión con Vladímir Putin en Alaska "merece la pena" y que EEUU seguirá "utilizando la influencia diplomática del presidente de EEUU para poner fin a este conflicto".