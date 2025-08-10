https://noticiaslatam.lat/20250810/cansados-vance-indica-que-trump-quiere-que-eeuu-deje-de-financiar-el-conflicto-en-ucrania-1165348280.html

"Cansados": Vance indica que Trump quiere que EEUU deje de financiar el conflicto en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere que su país deje de financiar el conflicto en Ucrania, ya que los estadounidenses están cansados de... 10.08.2025, Sputnik Mundo

2025-08-10T18:13+0000

2025-08-10T18:13+0000

2025-08-10T18:13+0000

No obstante, añadió que, si los europeos quieren comprar armas a los fabricantes estadounidenses para entregarlas a Ucrania, Washington no se opone."Pero no lo financiaremos nosotros mismos", enfatizó.Según Vance, Trump está convencido de que la reunión con Vladímir Putin en Alaska "merece la pena" y que EEUU seguirá "utilizando la influencia diplomática del presidente de EEUU para poner fin a este conflicto".

