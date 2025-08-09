Rusia libera otra localidad y derriba un caza Su-27 ucraniano en una jornada de combates
Las FFAA de Rusia liberaron la localidad de Yáblonovka, en la república popular de Donetsk, en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. Además, las tropas rusas destruyeron equipos militares de EEUU e Israel y abatieron hasta 1.395 soldados ucranianos en las últimas 24 horas de combates.
De acuerdo con la Defensa rusa, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 405 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 230 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 235 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 250 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 80 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 195 militares.
"Fuerzas rusas asestaron golpes contra instalaciones de almacenamiento y lugares de despliegue de aeronaves no tripuladas, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 142 zonas", destacan desde el organismo castrense.
Asimismo, las tropas rusas alcanzaron una estación radar AN/TPQ-50, dos vehículos blindados HMMWV, un MaxxPro, un obús M777, todos ellos de fabricación estadounidense, al igual que una estación radar RADA de producción israelí.
La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó dos bombas con kits de guiado y planeo, dos proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, al mismo tiempo que derribó un caza Su-27 y 457 aeronaves no tripuladas.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 665 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 75.813 drones, 625 sistemas de misiles antiaéreos, 24.504 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.584 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 28.318 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 39.356 vehículos militares especiales.
