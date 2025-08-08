https://noticiaslatam.lat/20250808/rusia-realiza-7-ataques-en-grupo-contra-objetivos-militares-en-ucrania-en-una-semana-de-combates-1165278023.html
Rusia realiza 7 ataques en grupo contra objetivos militares en Ucrania en una semana de combates
Rusia realiza 7 ataques en grupo contra objetivos militares en Ucrania en una semana de combates
08.08.2025
2025-08-08T18:31+0000
2025-08-08T18:31+0000
2025-08-08T18:31+0000
Según se detalla, a lo largo de la última semana, las tropas rusas liberaron las localidades de Alexandro-Kalínovo, en la república popular de Donetsk, así como Yanvárskoye, en la región de Dniepropetrovsk.También se precisa que el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 2.725 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 1.615 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 1.075 soldados ucranianos y el grupo Este alrededor de 1.530 efectivos. El grupo Dniéper causó más de 490 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó más de 1.290 militares.Rusia realizó 7 ataques con armas de precisión de largo alcance y drones contra instalaciones del sistema de transporte de gas que abastecen a las empresas del complejo militar-industrial de Ucrania, infraestructuras de transporte utilizadas en interés de las FFAA ucranianas, centros de reclutamiento ucranianos, entre otros objetivos militares, señalan desde el organismo castrense.La defensa antiaérea rusa interceptó ocho proyectiles Storm Shadow, 10 proyectiles del sistema Himars, nueve bombas con kits de guiado y planeo, y también derribó 1.508 drones.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
Las FFAA rusas liberaron dos localidades y realizaron 7 ataques combinados contra blancos de índole militar de Ucrania durante la última semana de la operación militar especial, informan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió hasta 8.725 soldados en siete días de combates, añaden.
Según se detalla, a lo largo de la última semana, las tropas rusas liberaron las localidades de Alexandro-Kalínovo, en la república popular de Donetsk, así como Yanvárskoye, en la región de Dniepropetrovsk.
También se precisa que el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 2.725 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 1.615 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 1.075 soldados ucranianos y el grupo Este alrededor de 1.530 efectivos. El grupo Dniéper causó más de 490 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó más de 1.290 militares.
Rusia realizó 7 ataques con armas de precisión de largo alcance y drones contra instalaciones del sistema de transporte de gas que abastecen a las empresas del complejo militar-industrial de Ucrania, infraestructuras de transporte utilizadas en interés de las FFAA ucranianas, centros de reclutamiento ucranianos, entre otros objetivos militares, señalan desde el organismo castrense.
La defensa antiaérea rusa interceptó ocho proyectiles Storm Shadow, 10 proyectiles del sistema Himars, nueve bombas con kits de guiado y planeo, y también derribó 1.508 drones.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 664 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 75.356 drones, 625 sistemas de misiles antiaéreos, 24.485 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa ruso, también fueron eliminados 1.584 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 28.283 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 39.290 vehículos militares especiales.
