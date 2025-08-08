https://noticiaslatam.lat/20250808/rusia-realiza-7-ataques-en-grupo-contra-objetivos-militares-en-ucrania-en-una-semana-de-combates-1165278023.html

Rusia realiza 7 ataques en grupo contra objetivos militares en Ucrania en una semana de combates

Las FFAA rusas liberaron dos localidades y realizaron 7 ataques combinados contra blancos de índole militar de Ucrania durante la última semana de la operación... 08.08.2025, Sputnik Mundo

Según se detalla, a lo largo de la última semana, las tropas rusas liberaron las localidades de Alexandro-Kalínovo, en la república popular de Donetsk, así como Yanvárskoye, en la región de Dniepropetrovsk.También se precisa que el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 2.725 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 1.615 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 1.075 soldados ucranianos y el grupo Este alrededor de 1.530 efectivos. El grupo Dniéper causó más de 490 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó más de 1.290 militares.Rusia realizó 7 ataques con armas de precisión de largo alcance y drones contra instalaciones del sistema de transporte de gas que abastecen a las empresas del complejo militar-industrial de Ucrania, infraestructuras de transporte utilizadas en interés de las FFAA ucranianas, centros de reclutamiento ucranianos, entre otros objetivos militares, señalan desde el organismo castrense.La defensa antiaérea rusa interceptó ocho proyectiles Storm Shadow, 10 proyectiles del sistema Himars, nueve bombas con kits de guiado y planeo, y también derribó 1.508 drones.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

