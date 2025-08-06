Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20250806/la-casa-blanca-analiza-crear-nuevas-reglas-para-trabajadores-agricolas-indocumentados-1165182030.html
La Casa Blanca analiza crear nuevas reglas para trabajadores agrícolas indocumentados
La Casa Blanca analiza crear nuevas reglas para trabajadores agrícolas indocumentados
Sputnik Mundo
En medio de despidos masivos, granjas paralizadas y obras detenidas por las redadas antiinmigrantes en todo el país, el presidente de Estados Unidos, Donald... 06.08.2025, Sputnik Mundo
2025-08-06T09:00+0000
2025-08-06T09:00+0000
internacional
casa blanca
eeuu
donald trump
cnbc
migración
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/07/0f/1164456185_0:420:683:804_1920x0_80_0_0_3c4242f3a81ce6872bd863e5efe3ab36.jpg
"Yo cuido a los granjeros. Amo a los granjeros. Son una parte muy importante de este país y no queremos hacer nada que los perjudique", sostuvo el mandatario republicano en una entrevista telefónica con CNBC. Añadió que su Administración está "trabajando en eso" y pronto anunciarán reglas y regulaciones. Sectores clave como la agricultura, la construcción, el turismo y la industria alimentaria se han visto duramente perjudicados por la política migratoria de las autoridades. A esto se suma que, debido al miedo por las redadas, incluso los trabajadores con permisos de estadía y empleo se escondan para proteger a sus familiares indocumentados. En opinión de diversos expertos, eso está afectando a las granjas, plantas empacadoras de carne y a las industrias de alimentos en general, lo que podría repercutir en el crecimiento económico del país.Y es que, aunque la Casa Blanca asegura que solo va por las personas en situación irregular, que representan el 4% de la fuerza laboral estadounidense, el temor se extiende al resto de la población.En un estudio reciente, el Banco de la Reserva Federal de Dallas advirtió que las restricciones migratorias reducirán el crecimiento económico en casi un punto porcentual este año. Mientras que los economistas esperan que el crecimiento se enfríe a un ritmo de 1,5% en 2025, en contraste con el 3% registrado en los dos años anteriores.
https://noticiaslatam.lat/20250805/eeuu-realizo-mas-de-400-redadas-contra-migrantes-tan-solo-en-california-1165161226.html
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/07/0f/1164456185_31:357:658:828_1920x0_80_0_0_61641d41fe7c24457fe2b99b2d5a41e4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
casa blanca, eeuu, donald trump, cnbc, migración
casa blanca, eeuu, donald trump, cnbc, migración

La Casa Blanca analiza crear nuevas reglas para trabajadores agrícolas indocumentados

09:00 GMT 06.08.2025
© AP Photo / Wilfredo LeeLos trabajadores agrícolas de EEUU temen en las redadas.
Los trabajadores agrícolas de EEUU temen en las redadas. - Sputnik Mundo, 1920, 06.08.2025
© AP Photo / Wilfredo Lee
Síguenos en
En medio de despidos masivos, granjas paralizadas y obras detenidas por las redadas antiinmigrantes en todo el país, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó que su Gobierno está trabajando en un marco regulatorio para las granjas que dependen de la mano de obra de trabajadores irregulares.
"Yo cuido a los granjeros. Amo a los granjeros. Son una parte muy importante de este país y no queremos hacer nada que los perjudique", sostuvo el mandatario republicano en una entrevista telefónica con CNBC.
Añadió que su Administración está "trabajando en eso" y pronto anunciarán reglas y regulaciones.
"Quiero decir, uno ve a un granjero con la misma persona trabajando para él desde hace 20 años. Esa persona incluso paga impuestos y otras cosas", dijo Trump, al distinguir entre los migrantes irregulares que trabajan arduamente en el campo y quienes "cometen crímenes violentos".
Las redadas en California se realizaron contra los migrantes. - Sputnik Mundo, 1920, 05.08.2025
Internacional
EEUU realizó más de 400 redadas contra migrantes tan solo en California
5 de agosto, 07:00 GMT
Sectores clave como la agricultura, la construcción, el turismo y la industria alimentaria se han visto duramente perjudicados por la política migratoria de las autoridades. A esto se suma que, debido al miedo por las redadas, incluso los trabajadores con permisos de estadía y empleo se escondan para proteger a sus familiares indocumentados.
En opinión de diversos expertos, eso está afectando a las granjas, plantas empacadoras de carne y a las industrias de alimentos en general, lo que podría repercutir en el crecimiento económico del país.
Y es que, aunque la Casa Blanca asegura que solo va por las personas en situación irregular, que representan el 4% de la fuerza laboral estadounidense, el temor se extiende al resto de la población.
En un estudio reciente, el Banco de la Reserva Federal de Dallas advirtió que las restricciones migratorias reducirán el crecimiento económico en casi un punto porcentual este año. Mientras que los economistas esperan que el crecimiento se enfríe a un ritmo de 1,5% en 2025, en contraste con el 3% registrado en los dos años anteriores.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала