"Es una exhibición de dominio": planean gran boicot contra Trump en pleno desfile militar

"No hay tronos. No hay coronas. No hay reyes", se lee en la página de presentación del colectivo que por medio de la web ha llamado a un boicot masivo del evento planeado para el 14 de junio en la capital estadounidense.De acuerdo con medios locales, se han programado más de 80 protestas en el Área de la Bahía, incluidas Vacaville, Guerneville, Napa, Sonoma, Sausalito, San Francisco, Oakland, San José, Half Moon Bay, Santa Cruz y Monterey.La manifestación más grande, abunda No Kings, se pretende realizar en Filadelfia, en donde realizarán "una importante marcha y manifestación emblemática para establecer un claro contraste entre nuestro movimiento popular y el costoso, derrochador y antiestadounidense desfile de cumpleaños en Washington". En el desfile organizado por Trump se espera la participación de unos 6.600 soldados, 150 vehículos y 50 helicópteros.El evento se da en medio de una crisis en California, en donde la Administración del republicano ha realizado una serie de redadas arbitrarias que han generado el disgusto de la población que desde el sábado pasado ha salido a las calles a manifestarse. Los hechos han generado tensiones entre el Gobierno estatal californiano y el federal, luego de que el presidente ordenara el despliegue de alrededor de 4.000 elementos de la Guardia Nacional de EEUU y del cuerpo de Marines.

