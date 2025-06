https://noticiaslatam.lat/20250612/el-problema-mas-grave-de-la-estrategia-arancelaria-de-trump-es-que-no-tiene-una-1163294028.html

"El problema más grave de la estrategia arancelaria de Trump es que no tiene una"

Las charlas y el entendimiento que tuvieron China y EEUU recientemente en Londres derivaron en una tregua "que se inclina a favor" del gigante asiático...

De acuerdo con el diario, aunque el mandatario estadounidense, Donald Trump, catalogó el último encuentro con Pekín como una victoria, los acuerdos permiten a China seguir afianzando su férreo control sobre los minerales de tierras raras. Como parte de los acuerdos, detalla el diario, resalta el hecho de que Pekín flexibilizará sus restricciones sobre los minerales de tierras raras y los imanes durante seis meses, mientras que Estados Unidos cederá en sus restricciones sobre la venta de motores a reacción y etano a China, además de que acordó levantar las restricciones a las visas de estudiantes chinos. Poder desarrollar un suministro alternativo, destaca el texto, llevará años y requerirá la cooperación con aliados, ya que EEUU no puede producir ni procesar todas las tierras raras que requiere."Esto nos lleva al problema más grave de la estrategia arancelaria de Trump: no la tiene. Su última marcha atrás demuestra que no puede intimidar a China como intentó hacerlo en su primer mandato. China tiene influencia propia", pondera el WSJ.

