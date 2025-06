https://noticiaslatam.lat/20250611/estaria-dispuesto-trump-a-cambiar-microprocesadores-por-metales-de-tierras-raras-1163213588.html

¿Estaría dispuesto Trump a cambiar microprocesadores por metales de tierras raras?

¿Estaría dispuesto Trump a cambiar microprocesadores por metales de tierras raras?

El presidente estadounidense, Donald Trump, podría suavizar las restricciones a la venta de microchips a China si Pekín acelera las exportaciones de tierras... 11.06.2025, Sputnik Mundo

Se agrega que el 9 de junio los dos países iniciaron conversaciones comerciales de alto nivel en Londres. Entre los miembros de la misión norteamericana figuran el representante de Comercio, Jamison Greer, y el secretario de Comercio, Howard Lutnick. La delegación china está encabezada por el vice primer ministro, He Lifeng.En este contexto, Hassett no especificó qué restricciones se verán suavizadas, pero sugirió que no se aliviarían las restricciones diseñadas para evitar que el fabricante estadounidense Nvidia venda chips avanzados a empresas en China.Agregó que Pekín estaba "poniendo freno" a las exportaciones de metales de tierras raras, lo que suponía un "escollo" para continuar las negociaciones. Según el funcionario, el asunto se trató durante la llamada telefónica entre Trump y Xi Jinping el 6 de junio.Esto se produce en medio de las acusaciones de Washington de que Pekín negó un acuerdo sobre metales de tierras raras alcanzado en Ginebra en mayo como parte del fin de las represalias recíprocas en la guerra comercial entre dos países. A su vez, China criticó repetidamente las restricciones estadounidenses a las exportaciones. No obstante, esta es la primera vez que utiliza los metales de tierras raras para ejercer una presión real sobre EEUU, resaltaron los medios.

