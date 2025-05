https://noticiaslatam.lat/20250528/aliados-incomodos-milei-y-macri-se-unen-para-arrebatar-al-peronismo-su-bastion-en-argentina-1162817409.html

"Aliados incómodos": Milei y Macri se unen para arrebatar al peronismo su bastión en Argentina

"Aliados incómodos": Milei y Macri se unen para arrebatar al peronismo su bastión en Argentina

Sputnik Mundo

Las autoridades de la Libertad Avanza y del PRO confirmaron la alianza para las elecciones de la provincia de Buenos Aires, el distrito más importante del... 28.05.2025, Sputnik Mundo

2025-05-28T21:23+0000

2025-05-28T21:23+0000

2025-05-28T21:23+0000

américa latina

javier milei

mauricio macri

argentina

política

la libertad avanza

propuesta republicana (pro)

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/05/1c/1162817254_0:0:896:504_1920x0_80_0_0_8b36f560bae64531f24f0e9e737f8216.jpg

"No nos une el amor, sino el espanto": la frase del célebre escritor argentino Jorge Luis Borges bien podría aplicar a la más estricta coyuntura de la política del país austral. Tras meses signados por tensiones, finalmente el presidente Javier Milei acordó con el exmandatario Mauricio Macri (2015-2019) una alianza entre sus partidos para enfrentar unidos al peronismo en la provincia de Buenos Aires, el distrito más relevante a nivel nacional.Lo anterior, luego de una serie de reuniones informales tras las que las autoridades de La Libertad Avanza (LLA) y de Propuesta Republicana (PRO, espacio fundado por Macri) anunciaron la confluencia de cara a los comicios que tendrán lugar en la provincia donde reside más de un tercio de la población del país.El entendimiento contempla la conformación de listas conjuntas para las candidaturas a legisladores locales. Según consignó el jefe del bloque de diputados nacionales del partido libertario, Agustín Romo, se trata de un "acuerdo histórico". En tanto, el presidente de la bancada del PRO a nivel nacional, Cristian Ritondo, destacó que el objetivo es "darle una paliza al kirchnerismo" en uno de sus pilares territoriales.La provincia de Buenos Aires concentra más del 35% del padrón electoral del país y ha sido históricamente el principal bastión del peronismo. Actualmente gobernada por Axel Kicillof —quien fue ministro de Economía de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015)—, el distrito la representa no solo una clave política sino también un factor determinante para la gobernabilidad nacional. La alianza entre LLA y el PRO apunta a sumar volumen electoral y territorial, unificando estructuras y cuadros dirigenciales en los 135 municipios bonaerenses.Aunque los detalles de la ingeniería electoral aún no fueron divulgados, los referentes de ambos espacios aseguraron que ya se está trabajando en la integración de equipos técnicos y en la definición de una estrategia común para el territorio. "Estamos construyendo una mayoría que nos permita transformar la provincia", destacó Romo.Si bien las negociaciones sobrevolaron la discusión política a nivel nacional durante todo el primer año y medio de Gobierno de Milei, hubo un catalizador que terminó de dar forma a la alianza: la contundente victoria de La Libertad Avanza, que arrebató al PRO la "joya de la corona" que representaba la Ciudad de Buenos Aires, ininterrumpidamente gobernada por el espacio de Macri desde hace 18 años.El triunfo del oficialismo nacional —que duplicó en votos al PRO— en los comicios legislativos locales terminó de allanar el camino hacia la cristalización del dominio del movimiento libertario por sobre el partido de centro-derecha más tradicional, en sintonía con experiencias registradas a nivel global.¿Un nuevo hegemón?"La necesidad de Macri de alcanzar un acuerdo con La Libertad Avanza para cuidar el capital que le queda deja en claro una realidad incontrastable: Milei se adueñó de la derecha argentina", dijo a Sputnik el analista político Pablo Cano. Según el experto, ambos espacios resultan "aliados incómodos que van a confluir más por la ambición de derrotar al peronismo que por la afinidad personal".Pese a la presunta asimetría que podría existir entre el partido que gobierna el país —y que nació hace apenas cuatro años— y el colosal espacio presente en todas las provincias argentinas, para Cano, la irrupción de Milei supuso una reconfiguración del tablero político. "El PRO ya no tiene un espacio propio como antes. Milei ya ganó el centro de la política nacional y ahora la única opción de Macri es aceptar sus condiciones".La madre de todas las batallasDe acuerdo con Cano, la relevancia de los comicios de medio término en la provincia de Buenos Aires no se explica únicamente por el peso poblacional del distrito, sino por su valor simbólico como refugio del peronismo, que en 2023 sufrió una de las peores derrotas de su historia ante el aluvión libertario. Para el experto, "hoy Kicillof y Cristina Kirchner saben que no tienen nada garantizado".En ese sentido, el consultor apuntó que "la ventaja de Kicillof reside en que fue reelecto en medio de una de las peores elecciones de su espacio a nivel nacional, pero eso no da ninguna certeza en torno a su futuro. La particularidad de La Libertad Avanza consiste en su capacidad para vencer a estructuras bien asentadas".

https://noticiaslatam.lat/20250528/argentina-afuera-de-la-oms-responde-al-alineamiento-politico-con-los-eeuu-1162812227.html

https://noticiaslatam.lat/20250521/baja-participacion-electoral-en-buenos-aires-muestra-un-descontento-con-la-situacion-de-argentina-1162655362.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

javier milei, mauricio macri, argentina, política, la libertad avanza, propuesta republicana (pro), 💬 opinión y análisis