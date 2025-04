https://noticiaslatam.lat/20250419/a-la-vista-pero-solos-dormir-en-la-calle-en-buenos-aires-la-ciudad-mas-desigual-de-argentina-1162095792.html

A la vista, pero solos: dormir en la calle en Buenos Aires, la ciudad más desigual de Argentina

A la vista, pero solos: dormir en la calle en Buenos Aires, la ciudad más desigual de Argentina

Sputnik Mundo

La capital de Argentina registra un aumento en la cantidad de gente en extrema vulnerabilidad. Sputnik participó en un recorrido nocturno organizado por una... 19.04.2025, Sputnik Mundo

2025-04-19T01:17+0000

2025-04-19T01:17+0000

2025-04-19T02:15+0000

américa latina

argentina

desigualdad

desigualdad social

pobreza

horacio rodríguez larreta

buenos aires

sociedad

📝 reportajes

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/04/12/1162096655_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_ba520d218ac4090c8d331a0e396e551f.jpg

La bebé dormía en un cochecito roto, envuelta en frazadas gastadas, mientras su madre intentaba cubrirle los oídos. A su alrededor, los faroles encendían la arquitectura señorial de Recoleta, uno de los barrios más ricos de Buenos Aires. A pocos metros, un portero baldeaba la vereda de mármol de un edificio lujoso con vigilancia privada. La escena era discreta. Pero bastaba mirar para notar que también allí, en medio del lujo, se duerme en la calle.Daniela, de 24 años, tenía los ojos cansados ​​y la voz templada. Hablaba con preocupación de su hijo mayor, de ocho años, que aún no aprendía el abecedario y cuya docente había advertido que, si no mejoraba, repetiría. A su lado, su hija Sofía —de apenas seis meses— descansaba plácidamente, pese a la adversidad. Cuando le ofrecieron una porción de torta para ella y otra para su hijo, agradeció. No pidió más.Esa noche, un grupo de voluntarios caminaba por el barrio con una bolsa de tela grande. Llevaban sopa instantánea, galletitas de agua, vasos plásticos, cucharas descartables y algunas frazadas. Pero lo esencial era invisible: tiempo, atención, presencia. En cada encuentro con las personas de la calle, se sentaban en cuclillas, en semicírculo, como indica el protocolo de la fundación. No ofrecían todo de entrada: lo que buscan no es dar cosas, sino construir confianza.Durante poco más de dos horas, el trío a cargo de la recorrida nocturna se acercó a distintos grupos, siempre con el mismo protocolo: saludo respetuoso, pero cálido; oferta de un vaso de sopa; consulta sobre las necesidades del día y recién ahí la distensión de una charla pasajera. El único que se emocionó fue Quique, quien a sus 50 años ya acumulaba más de una década viviendo en situación de calle. Pese a la apariencia de hombre rudo, al despedirse de los voluntarios saludó con la voz quebrada, agradeciendo la charla y la atención de cada visita.¿Formalización de la pobreza?Mientras las historias se suceden en voz baja, las cifras revelan otra cara del mismo fenómeno. En la Ciudad de Buenos Aires, la pobreza alcanza a más de una de cada cuatro personas. Se estima que el 28% de la población no logra cubrir la canasta básica total, para la cual se requieren tres salarios mínimos. La indigencia afecta a más del 5% de los porteños: no alcanzan a cubrir ni siquiera una alimentación mínima. Para no caer en la extrema pobreza, el ingreso mensual debe superar los 490.000 pesos (alrededor de 450 dólares).La presencia policial, por su parte, marca los tiempos y los espacios. "A menudo, las personas en situación de calle son las primeras sospechosas cuando pasa algo", explica Juan Ignacio, uno de los tres voluntarios de la fundación solidaria –cuyo nombre se mantiene en reserva–. Hay desalojos sin aviso, denuncias sin pruebas, detenciones que se resuelven solo cuando aparece un testigo. Las "barridas" policiales hacen que muchos esperen hasta más tarde para ocupar su espacio.En los últimos dos años, la cantidad de personas en situación de calle aumentó 55%. Pese a que el dato más reciente registra 3.511 argentinos sin hogar en la ciudad, las organizaciones sociales estiman que el número real supera ampliamente las 9.000. En ese universo, crece con fuerza la presencia de mujeres, niños y grupos que no acceden a ningún tipo de asistencia estatal.La visibilización del fenómenoA esto se suma una tendencia reciente que refuerza la alerta. En apenas un año, la población sin techo en la Ciudad creció un 35%. Muchas personas que duermen en la calle no están incluidas en la estadística porque se trasladan de noche, viven en zonas alejadas o rechazan paradores. El dato refuerza lo que sostienen organizaciones sociales: la indigencia urbana se multiplica tanto en número como en visibilidad.El comentario buscó relativizar el aumento de casos, pero fue cuestionado por especialistas y organizaciones que advierten que negar el crecimiento del fenómeno contribuye a su invisibilización.El fenómeno no puede entenderse sin mirar el mercado de la vivienda. Con alquileres que superan los 300.000 pesos (263 dólares) y condiciones restrictivas que expulsan a quienes no tienen garantías formales, miles de personas quedan por fuera del sistema. La falta de una política habitacional efectiva deja al mercado como único regulador. En este contexto, no ofrece refugio.La degradación del espacio público también contribuye. En zonas como Balvanera o Constitución, los vecinos conviven con veredas rotas, basura sin recoger y luminarias apagadas. No solo hay más personas en situación de calle: hay menos Estado. Calles sin barrido, plazas sin mantenimiento, así como una sensación generalizada de que nadie se hace cargo. La pobreza ya no es una excepción, sino parte del paisaje cotidiano.Quien condensó el escenario urbano fue el exjefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta (2015-2023), al sintetizar en una frase contundente la situación: "Hay olor a pis". La observación llega en un momento crucial para el distrito, que irá a las urnas el 18 de mayo para elegir a los integrantes de su legislatura: Rodríguez Larreta encabeza una de las listas opositoras.En el microcentro porteño, el vacío es aún más evidente. Oficinas cerradas, persianas bajas, edificios deshabitados. Tras la pandemia, la zona quedó despoblada y el Estado no logró reconvertir su función. Hoy, bajo marquesinas y al amparo de bancos públicos, se refugian decenas de personas sin hogar. Lo que ocurre en la capital argentina refleja un fenómeno creciente en América Latina: la urbanización de la intemperie.Juan Ignacio, en cambio, participa desde hace siete años. Además de las recorridas, acompaña a personas en hospitales o colabora con trámites para pensiones por invalidez. "Intentamos que el vínculo sea más parecido a una amistad que a un asistencialismo", explica. Por eso, a quienes se cruzan por primera vez, no se les da todo junto. "No buscamos un vínculo benefactor-beneficiario, sino uno más horizontal", agrega.Cuando terminó la recorrida, pasadas las 22:00 horas, el barrio seguía igual: fachadas limpias, luces altas, tránsito tranquilo. Pero en los portales, bajo techos improvisados, algunos cuerpos seguían allí. Esa noche no cambió ninguna cifra. No modificó ninguna política. Pero alguien se acercó. Escuchó. Se sentó sin apuro. Y para quienes no suelen recibir nada, a veces eso es mucho más de lo que parece.A lo lejos, otro colectivo pasó por la avenida. La bebé en el cochecito seguía dormida. Su madre ajustó las mantas, volvió a mirar al cielo sin estrellas y se quedó otra vez sola con el murmullo del ruido. A unos metros, la ciudad recuperaba su ritmo habitual. Ella, en cambio, seguía ahí: quieta, presente, visible por un instante más.

https://noticiaslatam.lat/20240717/las-politicas-de-milei-acentuarian-la-desigualdad-social-en-argentina-1156214511.html

https://noticiaslatam.lat/20240627/quien-paga-el-costo-del-ajuste-argentina-registro-la-mayor-desigualdad-por-ingresos-en-16-anos-1155767914.html

https://noticiaslatam.lat/20250417/se-acercan-los-comicios-en-buenos-aires-no-debemos-nacionalizar-el-debate-en-un-plebiscito-local-1162092574.html

argentina

buenos aires

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

argentina, desigualdad, desigualdad social, pobreza, horacio rodríguez larreta, buenos aires, sociedad, 📝 reportajes