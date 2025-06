https://noticiaslatam.lat/20250609/si-escupen-golpearemos-trump-critica-las-protestas-en-los-angeles-contra-politica-migratoria-1163192731.html

"Si escupen, golpearemos": Trump critica las protestas en Los Ángeles contra política migratoria

"Si escupen, golpearemos": Trump critica las protestas en Los Ángeles contra política migratoria

Sputnik Mundo

El mandatario estadounidense arremetió contra las personas que se manifestaron en la ciudad de California para mostrar su descontento por las medidas... 09.06.2025, Sputnik Mundo

2025-06-09T21:23+0000

2025-06-09T21:23+0000

2025-06-09T21:23+0000

internacional

política

seguridad

donald trump

los ángeles

california

eeuu

migración

claudia sheinbaum

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/06/09/1163192189_98:431:2973:2048_1920x0_80_0_0_b143cd572b89c7dc5e9e1f459ec6e44a.jpg

Posteriormente, el republicano reiteró que es adecuada su decisión de desplegar la Guardia Nacional en California y subrayó que no busca desatar una "guerra civil"."Es una suerte para la gente de Los Ángeles y California que hayamos hecho lo que hicimos. Lo conseguimos justo a tiempo. Todavía se están cocinando un poco a fuego lento [las protestas], pero no mucho", precisó ante reporterosEl 8 de junio, decenas de personas fueron arrestadas durante las protestas contra las políticas migratorias de Trump, mismas que han afectado a la comunidad desde enero de este año.El jefe de la Policía de la ciudad, Jim McDonnell, explicó que entre los presuntos delitos figuran el intento de lanzar un cóctel molotov contra un agente de policía y embestir un cordón policial con una motocicleta.Las medidas de las autoridades fueron condenadas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.Un llamado a la paz, a la no violencia, a no exacerbar ninguna forma violenta de manifestación. El Gobierno de México reitera su compromiso inquebrantable con la protección y defensa de los derechos humanos de los mexicanos en el exterior, independientemente de su situación migratoria", expresó en su conferencia de prensa.El canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, informó que han sido detenidas 42 personas mexicanas.

https://noticiaslatam.lat/20250609/gobernador-de-california-exige-a-trump-la-retirada-de-la-guardia-nacional--1163169920.html

los ángeles

california

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, seguridad, donald trump, los ángeles, california, eeuu, migración, claudia sheinbaum