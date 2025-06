Ucrania es "una organización terrorista desatada" que busca poder "con medidas ilegales"

https://noticiaslatam.lat/20250605/ucrania-es-una-organizacion-terrorista-desatada-que-busca-poder-con-medidas-ilegales-1163036669.html

Los recientes actos terroristas contra las vías férreas rusas muestran la naturaleza actual de Ucrania, donde desea obtener mayor fortaleza cometiendo delitos... 05.06.2025, Sputnik Mundo

En este tenor, Tadeo Casteglione, analista internacional argentino, destaca que Ucrania es experta en acciones que van en contra de la ley, ya que su fin de atemorizar a la sociedad."El régimen de Kiev es una organización terrorista porque se mantiene en el poder a base del terror y de medidas ilegales (…) como la persecución a opositores, la prohibición de partidos de oposición, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Todo eso se vive en Ucrania (…)", reconoce.Los comentarios de los especialistas van en línea con lo señalado más temprano por el presidente ruso, Vladímir Putin, quien calificó los ataques en Kursk y Briansk como actos terroristas."Las recientes detonaciones de vías férreas en las regiones de Briansk y Kursk son, sin duda, un acto terrorista y la decisión de cometer tales crímenes se tomó sin duda en Ucrania a nivel político", declaró.En sus palabras, estos ataques deliberados de Ucrania contra civiles rusos, "no hacen sino confirmar nuestro temor de que el ya ilegítimo régimen de Kiev, que una vez se hizo con el poder, está degenerando gradualmente en una organización terrorista y sus financiadores se están convirtiendo en cómplices de los terroristas".Sin más en el campo de batallaOtro aspecto que quedó revelado en los atentados entre el 31 de mayo y 1 de junio es que Ucrania continúa realizando ataques contra instalaciones civiles.El experto añade que, ante una respuesta del Ejército ruso por estos ataques, Ucrania podría dar "argumentos cobardes, como que las conversaciones no se tuvieron en cuenta o una supuesta intención de Rusia de expandirse hacia territorio ucraniano". Fernández Pacheco subraya que, tal y como señaló Putin en su llamada con su par estadounidense, Donald Trump este 4 de junio, Moscú debe responder a las agresiones."Por otro lado, considero que la respuesta militar rusa contra objetivos estratégicos y de gran impacto para Ucrania sí va a determinar, por supuesto, la inevitable rendición en un momento dado del régimen de Kiev", insiste.Los eventos terroristas cometidos por Ucrania también dejan ver cómo, poco a poco, ha entrado en "un paradigma muy oscuro", reflexiona Diego Sequera, analista político venezolano e investigador del think tank Misión Verdad."Esta conversión no solo tiene que ver con los designios e intereses del grupo de fanáticos del Gobierno, sino también con los patrocinantes occidentales —en especial Alemania — que necesitan que [el conflicto] continúe", dice.Es por esta razón que, en su opinión, los actos terroristas ucranianos no son sorprendentes, dado que ese país "está dispuesto a exterminar a su propia gente en el camino".¿Quién quiere la paz?Los especialistas coinciden en que Kiev y sus aliados de Occidente no están abonando realmente en el camino para resolver la crisis ucraniana."Hay que preguntarse si realmente quieren la paz o se están aferrando [al conflicto] y que, por eso, tanto Kiev, como EEUU, la Unión Europea y la OTAN pidan un cese al fuego incondicional y un canje de prisioneros todos por todos, no un [intercambio] por enfermos o prisioneros de cierta edad, como fue la propuesta rusa", analiza Casteglione.Frente a esta situación, el experto argentino estima que las conversaciones sobre la crisis ucraniana seguirán por parte de Rusia, ya que “tiene la mano extendida y planteó la razón del problema ucraniano en el memorándum, con pasos y objetivos a cumplir para alcanzar la paz. [Volodímir] Zelenski lo rechazó y llegó a decir que las negociaciones de Estambul no estarían teniendo un resultado deseable para Kiev”.De acuerdo con Sequera, el actuar ucraniano podría también estar relacionado con sus temores sobre el futuro."Ellos saben que en cuanto se consiga la paz en Ucrania, habrá un colapso del sistema de poder de esa élite guerrerista en dicho país", pondera.En ello concuerda Villar Barroso, quien concluye que Moscú tiene la vía de acelerar "el proceso de desmontaje de ese grupo terrorista que gobierna Ucrania, y es el enemigo en primer lugar de su pueblo, de Rusia y de todos los pueblos amantes de la paz y la libertad".

