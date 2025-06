https://noticiaslatam.lat/20250604/vamos-a-tener-una-corte-menos-plural-mexico-ya-eligio-ministros-y-esto-es-lo-que-sigue-1163029236.html

"Vamos a tener una Corte menos plural": México ya eligió ministros y esto es lo que sigue

"Vamos a tener una Corte menos plural": México ya eligió ministros y esto es lo que sigue

Junto con los cargos de jueces y magistrados, millones de mexicanos salieron a las urnas el 1 de junio para elegir a los nueve integrantes de la Corte, el máximo órgano de justicia en el país. Se trata de la primera vez en la historia reciente de la nación que sus ciudadanos eligen a sus juzgadores. Con más del 84% de las actas computadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), el organismo mexicano quedaría de esta manera: ¿Qué podemos esperar de los próximos ministros?De acuerdo con la doctora en Ciencia Política por la Universidad de Columbia y exfuncionaria de la Secretaría de Gobernación (Segob), Blanca Heredia, los nueve perfiles que resultaron electos para conformar el máximo órgano de justicia del país son, en mayor y menor medida, afines a la ideología de la llamada Cuarta Transformación. Y es que, explicó la también académica en entrevista con Sputnik, hasta antes de la reforma judicial que derivó en la elección del 1 de junio, el Poder Judicial había sido un obstáculo para el Gobierno en turno, específicamente, para concretar sus obras insignia. Este tipo de operaciones, ahondó la analista, no son nuevas y detrás de ellas pueden estar desde grupos políticos hasta empresarios. Asimismo, consideró que, de este modo, nace la reforma emanada desde el partido en el poder. Si bien la llegada de perfiles afines a la 4T era hasta cierto punto previsible, el hecho de que la Suprema Corte mexicana esté tan vinculada a una misma ideología política sí merma su autonomía misma, advirtió la politóloga. Heredia ponderó que es "iluso" pensar que el órgano judicial no estuviese politizado hasta antes de la reforma electoral. Recordó que, previamente, las ternas para elegir a los integrantes eran enviada por el Poder Ejecutivo mismo y ratificada por el Senado (cámara alta). Sin embargo, explicó que este procedimiento abría más la puerta a la pluralidad, ya que los legisladores podían rechazar las propuestas del presidente, quien debía enviar nuevos perfiles. "Siempre ha estado politizada la Suprema Corte (...). Lo que me parece es que cambia porque antes había una pluralidad de fuerzas políticas", sentenció.Será el 1 de septiembre cuando los nuevos ministros asuman su cargo tras tomar protesta ante el Senado de la República. La fecha coincide con el inicio del nuevo período de sesiones de la legislativa en curso.

