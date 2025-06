https://noticiaslatam.lat/20250604/trump-apela-ante-tribunales-suspension-de-despido-masivos-en-eeuu-1163014642.html

Trump apela ante tribunales suspensión de despido masivos en EEUU

Trump apela ante tribunales suspensión de despido masivos en EEUU

"Controlar al personal de las agencias federales es la esencia misma de la autoridad presidencial (...). La Constitución no establece una presunción contra el control presidencial de la dotación de personal de las agencias, y el mandatario no necesita una autorización especial del Congreso para ejercer" sus principales poderes constitucionales, aseveró el procurador general de EEUU, D. John Sauer, ante la Corte Suprema en la apelación.Esto ocurre después de que, en la última semana de mayo, el Tribunal de Apelaciones del noveno Circuito de EEUU suspendió los planes de Trump para estos despidos generalizados, recordó el medio estadounidense.Esta no es la única medida que el republicano ha tomado para ajustar el gasto y remodelar su Gobierno. Prueba de ello fue la creación del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) que, hasta hace unos días, era encabezado por el empresario Elon Musk."Las agencias, que colaboran con el DOGE para cumplir con el mandato, debían presentar planes de reorganización ante la administración a principios de este año. Sin embargo, los sindicatos se han quejado de que no se han compartido los detalles de dichos planes", refirió CNN.De acuerdo con la publicación, más de 121.000 empleados federales han perdido su trabajo desde la asunción de Trump, en enero de este año. La cifra no incluye a los que tienen licencia administrativa o que apostaron por indemnizaciones voluntarias.

