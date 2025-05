https://noticiaslatam.lat/20250521/baja-participacion-electoral-en-buenos-aires-muestra-un-descontento-con-la-situacion-de-argentina-1162655362.html

Baja participación electoral en Buenos Aires muestra "un descontento" con la situación de Argentina

Baja participación electoral en Buenos Aires muestra "un descontento" con la situación de Argentina

21.05.2025

Más allá de la victoria del candidato oficialista Manuel Adorni en un territorio que solía ser bastión de Mauricio Macri, las elecciones legislativas de la ciudad de Buenos Aires dejaron otro dato preocupante: casi la mitad de los habilitados para votar no concurrieron a las urnas, provocando que la participación se ubicara en un mínimo histórico del 53%.El alto nivel de abstención llama más la atención si se tiene en cuenta que se trata de la capital argentina, un territorio que suele tener los índices más altos de participación electoral del país, tal como recordó, en diálogo con Sputnik, el analista político argentino Facundo Cruz. Incluso, la capital tuvo menos participación que algunas provincias del norte del país como Chaco o Jujuy, más acostumbradas a la abstención.Cruz apuntó, de todos modos, que la caída en la cantidad de votantes puede no ser un hecho aislado, ya que puede identificarse una "tendencia histórica" desde 1983, cuando Argentina recuperó la democracia. "En cada década la participación electoral va bajando entre cinco y diez puntos porcentuales", alertó el analista, citando como única excepción el período entre 2003 y 2013, cuando hubo un incremento que devolvió el voto al 75% del padrón."Un descontento"También en diálogo con Sputnik, el analista político e integrante de Epyca Consultores Alejo Pasetto observó que la campaña para estas elecciones estuvo signada por un importante "desconocimiento" por parte de los porteños, al punto de que estudios de opinión registraban que mucha gente "no entendía lo que se votaba o para qué se votaba".De hecho, los comicios del 18 de mayo fueron los primeros en los que se eligieron integrantes de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires de manera separada de las legislativas nacionales, que se desarrollarán el 27 de octubre de este año. Los habitantes de Buenos Aires debían votar para renovar 30 de las 60 bancas con las que cuenta el legislativo de la capital argentina.Para Pasetto, la singularidad de estos comicios llevó a que se produjera "una nacionalización" de la campaña electoral, llevando a los diferentes candidatos discutieran cuestiones más nacionales que propiamente de la gestión municipal de Buenos Aires. "Eso generó que mucha gente dijera 'para qué voy a votar si en definitiva se están peleando por otras cosas y no por los problemas de la ciudad'", transmitió el analista.También consultado por este medio, el analista político Julio Burdman consideró que ese aspecto podría tener mucha más incidencia en la interpretación que haya que darle al número de participación.Por eso, el experto sostuvo que la explicación más clara del fenómeno es que "no están funcionando los desdoblamientos electorales", que suelen ser introducidos por los oficialismos locales para evitar que la coincidencia con las elecciones nacionales influyera en favor de la Libertad Avanza y los candidatos apoyados por el presidente, Javier Milei.¿Un nuevo 2001?La alta abstención porteña trajo, para algunos, reminiscencias de las elecciones legislativas nacionales de octubre de 2001. Si bien en aquella oportunidad la participación rondó el 75%, el voto blanco o nulo alcanzó casi el 24% de los votos, dando origen a un fenómeno electoral catalogado como "voto bronca", clave para la caída en desgracia del Gobierno de Fernando de la Rúa (1999-2001) tan solo dos meses más tarde.Para el investigador, con su abstención los electores buscan "dejar de nutrir al sistema político del combustible que necesita para funcionar" y "si la ciudadanía no participa, comienza a perderse la calidad de ese combustible que necesita para funcionar".Burdman, en cambio, consideró que "no hay ninguna semejanza con el 2001", dado que aquella elección se produjo "en un contexto de gran cansancio con la política tradicional y después de una recesión de varios años". Para el analista, quizás lo más parecido a aquella instancia puede ser "la propia elección de Milei" como presidente en 2023 pero no este momento, en que "hay una economía recuperándose y hay mayor optimismo".Milei gana con la baja participaciónA pesar de que la gran abstención de votantes debe ser "un llamado de atención para todo el sistema político", el dato no debería ser utilizado para relativizar el resultado de los comicios, en los que el exvocero presidencial Adorni se impuso con el 30% de los votos, apuntó Cruz.En esa línea, Pasetto calificó como "contrafáctico" el ejercicio de pensar si una mayor participación hubiera arrojado resultados diferentes. De todos modos, sí afirmó que "el oficialismo se ve favorecido si se sigue dando esta dispersión electoral y este alto porcentaje de deserción".

