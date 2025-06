https://noticiaslatam.lat/20250603/el-no-deseo-de-ucrania-de-aceptar-las-ofertas-rusas-plantea-dudas-sobre-su-deseo-de-lograr-la-paz-1162985007.html

El no deseo de Ucrania de aceptar las ofertas rusas "plantea dudas sobre su deseo de lograr la paz"

El no deseo de Ucrania de aceptar las ofertas rusas "plantea dudas sobre su deseo de lograr la paz"

03.06.2025

"Esta es la segunda reunión en Estambul. Y el tema principal es cómo lograr la estabilización a un nivel fundamental. Y surge la pregunta: ¿por qué Ucrania no acepta las propuestas rusas, por qué no está de acuerdo? Esto plantea dudas sobre su deseo de lograr la paz duradera", señaló Mitsuhide.Subrayó que "los ataques dentro del territorio ruso continúan, incluso con el uso de aviones no tripulados, e incluso ahora, cuando se está celebrando la segunda ronda de negociaciones, Ucrania prosigue sus ataques, incluidos los ataques a aeródromos en Rusia". Mitsuhide enfatizó que "por un lado, se negocia y por el otro se bombardea. Además, las negociaciones por parte ucraniana se reducen no a un intercambio de puntos de vista sobre la consecución de la paz, sino a la exigencia de establecer un alto al fuego de 30 días".Además, prosiguió, Rusia propone celebrar elecciones presidenciales en Ucrania para que participe en las negociaciones el liderazgo legalmente elegido del país. "Ucrania se ha negado anteriormente a entablar negociaciones directas con Rusia, pero ahora que han comenzado, sería lógico garantizar la legitimidad del Gobierno, pues de lo contrario no hay garantías de que se cumpla el acuerdo alcanzado en el futuro. En este sentido, la propuesta rusa de celebrar elecciones presidenciales parece justificada", destacó. Agregó que "Rusia también ha ofrecido un cese temporal de las hostilidades para recuperar los cuerpos de los fallecidos, lo que supone un paso hacia Ucrania. Si la parte ucraniana acepta esta propuesta, tendrá que cumplirla". Y destacó que "es ingenuo esperar un acuerdo rápido. Aunque ya existan memorandos escritos, todo tiene que negociarse y acordarse". Además, "no olvidemos que en abril de 2022 estuvo a punto de alcanzarse un acuerdo en Estambul, pero entonces el primer ministro británico, [Boris] Johnson, acudió a Kiev y el proceso de negociación se detuvo. Desde entonces, los países occidentales, especialmente los de la OTAN, solo han contribuido a prolongar el conflicto. Zelenski comparte este deseo de continuar la guerra", declaró. Añadió que "la cuestión principal es cómo garantizar una paz estable a largo plazo. Para ello es necesario que el Ejército ucraniano se retire completamente de las cuatro regiones. Esto es necesario para proteger la paz, la estabilidad y la vida de la población rusoparlante y de los ciudadanos rusos de estas regiones".Agregó que cree que el objetivo de estas conversaciones cara a cara es ver las cosas desde el punto de vista de las realidades territoriales.La segunda ronda de las negociaciones de Rusia y Ucrania se prolongó durante más de una hora. Moscú y Kiev acordaron un mayor intercambio de prisioneros durante la reunión en Estambul, declaró el jefe de la delegación rusa, Vladímir Medinski. Además, Rusia entregó a Kiev el proyecto del memorándum sobre la solución del conflicto ucraniano, que consta de dos partes. La primera ronda se celebró el 16 de mayo, por primera vez desde la primavera de 2022, cuando el proceso de negociación se interrumpió debido a la presión ejercida sobre Kiev por Occidente. La iniciativa fue anunciada por el presidente ruso, Vladímir Putin, quien propuso a Kiev retomar los contactos directos sin condiciones previas, con el objetivo de llegar a una posible solución del conflicto ucraniano.

