https://noticiaslatam.lat/20250423/kast-kaiser-y-matthei-la-oposicion-chilena-revisa-sus-cartas-para-llegar-al-gobierno-1162169986.html

Kast, Kaiser y Matthei: la oposición chilena revisa sus cartas para llegar al Gobierno

Kast, Kaiser y Matthei: la oposición chilena revisa sus cartas para llegar al Gobierno

Sputnik Mundo

La candidata preferida en las encuestas chilenas, Evelyn Matthei, no consiguió alinear a sus contrincantes más radicales, José Antonio Kast y Johannes Kaiser... 23.04.2025, Sputnik Mundo

2025-04-23T00:30+0000

2025-04-23T00:30+0000

2025-04-23T00:30+0000

américa latina

chile

josé antonio kast

💬 opinión y análisis

política

gabriel boric

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/04/16/1162169828_7:0:2048:1148_1920x0_80_0_0_b9a3de5b17de72c5344c2e3cfc2c2431.jpg

Con un oficialismo muy fragmentado y golpeado por la baja popularidad del presidente, Gabriel Boric, los análisis sobre la campaña hacia las elecciones generales de noviembre de 2025 comienzan a centrarse cada vez más en el arco opositor, donde los tres candidatos principales no lograron acordar una primaria conjunta.En efecto, mientras el oficialismo chileno se debatirá entre al menos cinco precandidaturas en las primarias del 29 de junio, la derecha se saltará ese paso, por lo que Evelyn Matthei, de la coalición Chile Vamos; José Antonio Kast, del Partido Republicano, y Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, competirán entre sí en la primera vuelta fijada para el 16 de noviembre.Matthei, candidata de Chile Vamos y considerada "heredera" política del expresidente Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), había sido enfática en la necesidad de "primarias amplias" que unificaran al arco opositor, asegurando que se trataba del camino más seguro para "ganar en primera vuelta" y obtener mayorías en el Congreso.En declaraciones recogidas por Emol, Matthei no ocultó su molestia con Kast y Kaiser: "Desafortunadamente, tanto José Antonio Kast como Johannes Kaiser, se han negado, haciendo imposible cumplir con el objetivo de ganar en primera vuelta". Ambos candidatos respondieron excluyendo a Matthei de un acuerdo entre ellos que les permite tener una lista parlamentaria común para noviembre, a pesar de que sus candidaturas presidenciales igual competirán entre sí.También en diálogo con Sputnik, el politólogo Marcelo Mella sostuvo que la derecha chilena "aparece fragmentada no por cuestiones tácticas sino por profundas divisiones ideológicas". En ese sentido, señaló que mientras Matthei representa a una "centroderecha de orientación liberal" y con mayor tradición en el país, Kast representa un liderazgo "ultraconservador" y Kaiser una propuesta novedosa de carácter "libertario".Mella destacó que Matthei, congresista por varios períodos, exalcaldesa de Providencia y exministra de Trabajo de Piñera, se mantiene desde hace meses liderando la mayoría de las encuestas de intención de voto y suele ser la más mencionada de manera "espontánea" por los votantes. Sin embargo, un estancamiento detectado en las consultas más recientes y algunos posicionamientos públicos contradictorios han ido alimentando cierto "nerviosismo" en su equipo de campaña, temeroso de que el ala más dura que representan Kast o Kaiser acabe relegándola en su camino hacia La Moneda."Un fenómeno mundial"Para Arce, Matthei aparece como "la más damnificada" de la decisión de Kast y Kaiser de evitar una primaria conjunta, así como de "un fenómeno mundial en el que las derechas extremas crecen a costa de las derechas tradicionales". Según la experta, personajes como Kaiser han logrado concentrar un discurso que "antes daba vergüenza" como la reivindicación de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) o posturas de violencia política que "antes solo se encontraba en pequeños rincones de internet".Mella coincidió en que, actualmente, en Chile "no está sucediendo nada muy distinto a lo que ocurre en el resto de América Latina, EEUU o Europa", donde los discursos de "los partidos tradicionales aparecen muy apegados a la corrección política pero son incapaces de resolver con efectividad las demandas ciudadanas".Este fenómeno es el que, para Mella, ha golpeado duramente a un aún más fragmentado oficialismo en el que "ninguno de los precandidatos supera el 10%" de intención de voto. De hecho, el analista advirtió que si ninguno de los precandidatos oficialistas consigue "superar el techo de aprobación de Boric" que oscila entre el 25% y el 30%, es muy difícil que no haya un cambio de signo político en el país.El eje Kast-Kaiser: ¿con la clave para la victoria?Si bien ese panorama sigue siendo favorable para Matthei, la candidata de Chile Vamos encuentra su talón de Aquiles en un eventual acuerdo entre Kast y Kaiser antes de la primera vuelta. "En Chile se habla de que Kaiser podría declinar su candidatura en favor de Kast, lo que significaría que candidatos que hoy tienen entre un 11% y un 14%, llegaría a la primera vuelta con un apoyo del 25%", apuntó.Aun en ese escenario, Matthei podría beneficiarse de un perfil más centrista que el eje Kast-Kaiser, aspirando a entrar segunda en una segunda vuelta en la que tendría más posibilidades de resultar electa presidenta, al "recoger votos del centro e incluso de la centroizquierda", aventuró el politólogo.Arce, en tanto, insistió en que el camino hacia las elecciones de noviembre "todavía es muy largo" y puso sobre la mesa otro elemento que podría entra en juego: la suerte de referentes internacionales de Kast y Kaiser como el presidente estadounidense, Donald Trump, o el argentino, Javier Milei. Para la experta, un notorio mal desempeño de estos mandatarios en los próximos meses podría arrastrar un efecto negativo hacia los dos candidatos.

https://noticiaslatam.lat/20250409/boric-se-acerca-cada-vez-mas-a-eeuu-y-tensa-el-vinculo-clave-con-china-1161966191.html

https://noticiaslatam.lat/20250313/ano-electoral-en-chile-el-oficialismo-aun-no-cuenta-con-candidato-fuerte-1161541236.html

https://noticiaslatam.lat/20250327/seria-una-noticia-muy-buena-para-la-region-chile-busca-recuperar-el-comercio-con-islas-malvinas-1161716296.html

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

chile, josé antonio kast, 💬 opinión y análisis, política, gabriel boric