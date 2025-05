https://noticiaslatam.lat/20250530/una-posible-adhesion-de-chile-a-los-brics-se-cuela-en-la-campana-electoral-nacional-1162846281.html

Una posible adhesión de Chile a los BRICS se cuela en la campaña electoral nacional

Una posible adhesión de Chile a los BRICS se cuela en la campaña electoral nacional

Sputnik Mundo

La incorporación de Chile a los BRICS en la próxima reunión de julio se metió en la campaña electoral, tras ser defendida por algunos miembros del oficialismo... 30.05.2025, Sputnik Mundo

2025-05-30T09:30+0000

2025-05-30T09:30+0000

2025-05-30T09:30+0000

américa latina

chile

china

brics

brasil

📈 mercados y finanzas

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/05/09/1162460798_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_9b3e31733a38345be1dd962b76e9b064.jpg

Un debate entre los precandidatos a la presidencia del oficialismo volvió a poner en la agenda la posibilidad de que Chile se convierta en socio de los BRICS, el bloque de economías emergentes fundado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, pero que se ha expandido hasta superar, desde 2025, la veintena de integrantes entre miembros plenos y Estados asociados.La incorporación de los BRICS surgió como asunto a propósito de que Chile fue invitado por Brasil a participar de la próxima cumbre de bloque que se realizará en el mes de julio en Río de Janeiro. Allí, por invitación del Gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva, Chile podría dar pasos clave para pasar a ser socio del bloque.Durante el debate, la adhesión a los BRICS fue defendida por la precandidata del Partido Comunista, Jeannette Jara. "Me interesaría mucho que entráramos a los BRICS porque creo que son mercados importantes que se abren para nuestro país en alianza con países que son estratégicos en el desarrollo mundial como China e India", afirmó.Ante algunos cuestionamientos de la precandidata Carolina Tohá sobre adherir a los BRICS mientras el conflicto entre Rusia y Ucrania sigue vigente, Jara respondió que "si fuera por no relacionarnos con ningún país que alguna vez ha tenido o viene actualmente en un conflicto tendríamos que salir de Naciones Unidas o de la Organización Mundial de la Salud".Las palabras de Jara fueron secundadas días después por el exsubsecretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería chilena, José Miguel Ahumada, quien entrevistado por Radio Uchile defendió que acercarse a los BRICS "es una señal correcta dado el escenario actual"."Chile podría ser miembro asociado"En diálogo con Sputnik, el analista internacional chileno Juan Eduardo Mendoza remarcó que la posible incorporación al bloque debería al menos ser estudiada por la Cancillería, dado que "nadie niega que tenemos una relación importante de nuestra economía con China, India o Brasil y que se trata de socios estratégicos".De todos modos, enfatizó la importancia de que el país sudamericano analice el tema fiel a sus principios tradicionales de política exterior, con "pragmatismo y sin ideologización".Para Mendoza, es importante que la eventual incorporación a los BRICS contemple, además de los intereses económicos de Chile, el "área geopolítica de interés" del país, que actualmente está centrada sobre el Asia-Pacífico, una zona que se ha transformado en un mercado prioritario para la economía chilena.La presencia de Brasil, un aspecto claveTambién consultada por Sputnik, la investigadora de la Fundación SOL Andrea Sato uno de los mayores atractivos detrás de la invitación a los BRICS puede estar en la posibilidad de "reforzar alianzas regionales", aprovechando la presencia e importancia de Brasil en el grupo.Para la investigadora, si bien China es desde hace más de una década el principal socio comercial de Chile, no puede soslayarse el desafío que representa acercarse más al gigante asiático en tiempos de una "guerra comercial" abierta con EEUU. Al respecto, consignó que el Gobierno chileno debe evaluar también el posible carácter "político" del bloque "en un mundo que aparece nuevamente como bipolar". Así las cosas, enfatizó la importancia de que "la incorporación a nuevos bloques no implique una obediencia ciega a nuevas hegemonías".De todas maneras, la académica consideró poco probable que Chile pueda recibir "represalias" de EEUU o la Unión Europea, dos mercados que en las últimas dos décadas han perdido pie para Chile en favor del crecimiento de China como socio comercial.Así las cosas, Sato remarcó que resulta "importante" definir "a qué le va a apostar Chile en un contexto de crisis de hegemonía y transición en el mundo occidental" que parecen cambiar las relaciones de poder en el escenario internacional. Para la académica, es clave que Chile pueda evaluar "si conformar un bloque comercial implica sí o sí generar un nuevo bloque político".

https://noticiaslatam.lat/20250403/es-un-pais-bisagra-chile-responde-a-la-guerra-arancelaria-de-trump-acercandose-a-la-india-1161851074.html

https://noticiaslatam.lat/20250520/mexico-debe-encaminarse-hacia-los-brics-para-retomar-su-politica-economica-1162628080.html

chile

china

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

chile, china, brics, brasil, 📈 mercados y finanzas, 💬 opinión y análisis