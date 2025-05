https://noticiaslatam.lat/20250520/mexico-debe-encaminarse-hacia-los-brics-para-retomar-su-politica-economica-1162628080.html

"México debe encaminarse hacia los BRICS para retomar su política económica"

"México debe encaminarse hacia los BRICS para retomar su política económica"

Sputnik Mundo

La nación latinoamericana se encuentra en un momento complejo. Por un lado, está su lazo con Estados Unidos, país que mantiene una pugna arancelaria con gran... 20.05.2025, Sputnik Mundo

2025-05-20T04:00+0000

2025-05-20T04:00+0000

2025-05-20T04:00+0000

américa latina

claudia sheinbaum

méxico

eeuu

brics

g7

donald trump

washington

aranceles

📈 mercados y finanzas

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/01/02/1160196705_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f71d46424d15fc67f3bae8af8998284e.jpg

Frente a este panorama y los devaneos del comercio global, el Gobierno mexicano debe buscar otras maneras de evitar que la economía nacional sufra las secuelas de los gravámenes y, a su vez, se proteja ante una posible recesión en el territorio estadounidense.El experto señala que, en el rubro de emplear el peso mexicano para las transacciones, evitaría una mayor deuda en dólares, especialmente porque la nación latinoamericana no emite esa divisa."Para conseguir dólares, tenemos que endeudarnos en [esa moneda] y ofrecer alta tasa de interés para que venga la inversión estadounidense (...). Los BRICS ofrecen la perspectiva de comprar en tu moneda y que ellos acepten, en caso dado, los pesos para invertir y comprar productos en México", ahonda.Otra de las cualidades, señala Huerta González, es que, en caso de que las autoridades mexicanas aprobaran un posible ingreso a la asociación, tendría la posibilidad de incrementar sus exportaciones entre sus posibles aliados.Asimismo, refiere el también docente en la UNAM, los BRICS ya concentran más del 30% del PIB mundial y, conforme más miembros se suman, el G7 pierde fuerza."Hay que unirnos a los países que están creciendo y que dan mejor trato comercial y financiero, para no seguir en esta dependencia con EEUU y las directrices tanto de Washington como del Fondo Monetario Internacional, que nos han llevado al estancamiento", apunta.Mientras tanto, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, invitó a México a ser parte de la cumbre de los BRICS, a celebrarse en julio. La mandataria Claudia Sheinbaum descartó ir, pero adelantó que irá al encuentro alguna persona funcionaria de su Gobierno.La respuesta está en ChinaPero buscar nuevos horizontes no es simple. Las reglas estipuladas en el acuerdo comercial T-MEC, suscrito entre México, Estados Unidos y Canadá, han impedido que tienda lazos más profundos con otros Estados, especialmente con China.Por ello, el mandatario estadounidense "desea frenar las exportaciones del resto de las naciones hacia su economía para impulsar su dinámica, pero considero que Washington tiene perdida la batalla, tomando en cuenta el gran avance que Pekín ha logrado, como en el ámbito tecnológico, por ejemplo", añade.No obstante, el docente en la UNAM hace énfasis en que, a pesar de que el Plan México pretenda desatar esas conexiones existentes, es fundamental acercarse a Pekín, sobre todo ante la era de la desdolarización y las frecuentes diatribas de EEUU en el ámbito económico y comercial.Esto es fundamental, agrega, debido a que el país latinoamericano aún no cuenta con una política industrial tangible."EEUU es la economía perdedora, va en declive y [el país latinoamericano] le está apostando [a ella], en vez de negociar mejores términos con Washington, en el sentido de no desvincularse con China, sino mantener relaciones comerciales y financieras para impulsar la dinámica económica nacional", acota.Asuntos interiores que deben resolverseOtras cuestiones que México también tiene pendientes, añade el experto en temas económicos, es el disminuir la tasa de referencia por parte del Banco de México (Banxico), dejar a un lado la austeridad fiscal y eliminar las políticas a favor del sector financiero."El libro ¿Cómo encarar la fragilidad económica? se encamina a decir que hay que poner en el centro de la política económica el sector productivo y el pleno empleo, mismos que requieren bajas tasas de interés, incremento del gasto público, políticas proteccionistas y un tipo de cambio competitivo", menciona.De igual manera, Huerta González pondera que el Gobierno de Sheinbaum necesita ofrecer mayor rentabilidad en los ámbitos industriales y agrícolas, con el fin de que el capital llegue a esos rubros.

https://noticiaslatam.lat/20250128/america-latina-necesita-acercarse-mas-a-los-brics-ante-los-embates-de-eeuu-1160792598.html

méxico

eeuu

washington

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Angélica Ferrer https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

Angélica Ferrer https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Angélica Ferrer https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

claudia sheinbaum, méxico, eeuu, brics, g7, donald trump, washington, aranceles, 📈 mercados y finanzas, 💬 opinión y análisis