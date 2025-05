https://noticiaslatam.lat/20250530/a-un-ano-de-las-elecciones-en-colombia-podra-el-oficialismo-de-petro-mantener-la-presidencia-1162839987.html

A un año de las elecciones en Colombia, ¿podrá el oficialismo de Petro mantener la presidencia?

A un año de las elecciones en Colombia, ¿podrá el oficialismo de Petro mantener la presidencia?

Con la primera vuelta prevista para el 31 de mayo de 2026, el oficialismo y la oposición en Colombia comienzan la cuenta regresiva para la definición de candidaturas en un escenario marcado por la paridad y una atomización que podría dar lugar a medio centenar de postulantes a suceder a Gustavo Petro en la Presidencia de Colombia.Al tiempo que el Gobierno de Petro mantiene un enfrentamiento con el Congreso por la aprobación de una reforma laboral y la convocatoria a una consulta popular que la respalde, algunos dirigentes del oficialismo comienzan a dar pasos hacia una eventual candidatura. El caso más sonado es el de Gustavo Bolívar, escritor y guionista de telenovelas de 59 años que se adentró en la política en apoyo a Petro y que ejerció como director general de Prosperidad Social hasta febrero de 2025, cuando renunció para dedicarse a la campaña electoral.Un promedio de ocho encuestas recopiladas por el medio colombiano La Silla muestran que, hasta abril de 2025, Bolívar es el candidato con más preferencias, alcanzando un 11,7% y con una tendencia al alza que lo despega de otros posibles candidatos del oficialista Pacto Histórico, como el exalcalde de Medellín Daniel Quintero o la senadora María José Pizarro, que no superan el 4%.El mismo resumen de encuestas también ubica, muy cerca de Bolívar, a la experiodista Vicky Dávila, que a finales de 2024 abandonó el oficio para lanzarse a la carrera electoral como una 'outsider' de férreo perfil opositor y que concentraría el 11,3% de las preferencias. En un tercer lugar aparece Sergio Fajardo, del partido centrista Dignidad y Compromiso, con 11,1%."Hay más preferencias por candidaturas de centro"En diálogo con Sputnik, el analista político Simón Rubiños Cea indicó que, si se compila la última docena de encuestas presentadas en el país, puede verse que "la distribución de votos entre izquierda, derecha y centro es de casi un tercio para cada opción".Rubiños Cea advirtió además que incluso seleccionando "las 20 candidaturas con mayor viabilidad" de la larga lista de posibles postulantes, las diferencias entre candidatos no superan el margen de error en las sucesivas encuestas, por lo que "no hay ninguna elección marcada". De hecho, en el promedio de encuestas presentado por La Silla, el primer lugar es para la opción "ninguno/ en blanco", con un 15,6%.El desafío del oficialismoEste panorama vuelve aún más relevante el proceso de definición oficial de las candidaturas del espacio oficialista, que en 2022 compitió bajo el paraguas de Pacto Histórico —una coalición electoral que agrupaba partidos como Colombia Humana, Unión Patriótica, Polo Democrático, Partido Comunista Colombiano y otros movimientos de izquierda— pero en esta oportunidad deberá transformarse en un partido político unificado para participar de los comicios.Rubiños Cea explicó que si bien el Pacto Histórico podría elegir su candidatura a través de una consulta interna entre sus votantes, este camino podría verse afectado si finalmente se da una consulta popular sobre la reforma laboral, ya que esa instancia "desgastaría la movilización". En ese caso, también podría apostar por un sistema de encuestas que posicione al que tenga mejores mediciones o, en última instancia, "un dedazo", es decir, una definición unilateral del candidato hecha por Petro, en tanto líder del oficialismo.El experto destacó el papel que, en ese camino, pueden tener algunas figuras que han rodeado a Petro en los últimos meses como el ministro del Interior, Armando Benedetti, la canciller, Laura Sarabia, o el exembajador colombiano en Londres, Roy Barreras, quien incluso ha sido mencionado como el precandidato deseado por el presidente.Mientras estos dirigentes se muestran como "puntos de anclaje con la política tradicional" y defienden la importancia de volcarse hacia el centro del espacio político, también han generado un "desplazamiento de dirigentes cercanos a Petro de toda la vida", generando rispideces a la interna del oficialismo.Rubiños Cea remarcó que, si bien Petro ya logró en 2022 acercar a dirigentes del centro político —al punto de dividir al tradicional Partido Liberal—, el grado de confrontación con el Congreso que ha mantenido su Gobierno puede dificultarle la posibilidad de crear una alianza electoral con sectores de centro. "La conformación de un frente más amplio va a estar supeditado a cómo se conduzcan las relaciones por fuera del progresismo desde ahora en adelante", apuntó.La transformación de la derecha colombianaPara Mendoza, es probable que la oposición logre conformar en los próximos meses "una alianza de la centroderecha para buscar un candidato que se muestra como una alternativa al candidato del Gobierno".En efecto, partidos como el Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2012), los tradicionales partidos Conservador y Liberal y otros comenzaron a explorar una posible coalición desde finales de 2024. La opción fue defendida explícitamente por el expresidente Iván Duque (2018-2022), quien entrevistado por el diario El Tiempo el 27 de mayo aseguró que "solo un candidato de coalición desactivará 'las bombas' de Petro".El analista consideró que si bien "uno podría pensar que el péndulo va a ir hacia la centroderecha", lo que indicaría una victoria opositora en mayo de 2026, los partidos de la derecha colombiana han apostado por una "polarización" que puede no terminar de encontrar eco entre los colombianos.Rubiños Cea, en tanto, explicó que el uribismo sigue siendo un movimiento importante dentro del arco político de derecha en Colombia y que se expresa en las cinco precandidaturas elevadas por el Centro Democrático: María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín, Andrés Guerra y Miguel Uribe. Sin embargo, señaló que aparecen "nuevos clivajes" en la derecha de sectores que defienden ideas similares, como la reducción del Estado, las privatizaciones o una mayor militarización, pero sin la referencia del expresidente Uribe.De hecho, la recopilación de encuestas de La Silla indica que tanto Cabal como Miguel Uribe, los dos del Centro Democrático con mayor respaldo, apenas pasan el 4% y parecen ir en caída en los sondeos.Ese camino podría llegar a ser aprovechado, entonces, por candidaturas como las de Dávila, una candidatura que según Rubiños Cea se presenta como "abiertamente libertaria" y con el apoyo de "asesores" del presidente argentino Javier Milei. Según el analista, la experiodista busca "rescatar algunas ideas" tanto del argentino como del mandatario salvadoreño Nayib Bukele, aprovechando que "el avance de la ultraderecha es un fenómeno global del que Colombia no está exenta".

