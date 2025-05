https://noticiaslatam.lat/20250529/la-ue-mantiene-el-conflicto-en-ucrania-basado-en-la-mentira-la-hipocresia-y-la-rusofobia-1162817888.html

La UE mantiene el conflicto en Ucrania basado en "la mentira, la hipocresía y la rusofobia"

Sputnik Mundo

Los diálogos de paz entre Rusia y Ucrania parecen no importarle a la Unión Europea (UE), que se ha decantado por alargar el conflicto y negar la versión rusa... 29.05.2025, Sputnik Mundo

2025-05-29T01:06+0000

2025-05-29T01:06+0000

2025-05-29T01:08+0000

Francia y Alemania son los dos países que más han demostrado su interés en que las negociaciones entre Kiev y Moscú entren en un terreno pantanoso para que el conflicto pueda seguir su curso, a pesar de que incluso Estados Unidos —hasta hace no mucho el mayor patrocinador de Ucrania— ha decidido dejar de apoyar militar y financieramente al régimen de Volodímir Zelenski. Así lo consideran varios analistas internacionales consultados por Sputnik, quienes observan que en Bruselas crece el sentimiento antirruso, sobre todo en líderes como el presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Friedrich Merz, quienes —entre otros— han sido los principales instigadores de la crisis ucraniana. Por ejemplo, hace unos días, Merz aseguró en Berlín que "ya no hay restricciones de alcance para las armas suministradas [por Occidente] a Ucrania. Ni de los británicos, ni de los franceses, ni de nosotros ni de los estadounidenses". En otras palabras, reconoció, Ucrania ahora ya podrá utilizar misiles occidentales de largo alcance en contra de territorio ruso, algo que, advierte el Kremlin, representa una "escalada grave" del conflicto, que ya se ha prolongado por más de tres años. De hecho, las fuerzas ucranianas probablemente recibirán este año el primer lote de misiles de largo alcance Taurus fabricados con dinero alemán, informó este 28 de mayo el Ministerio de Defensa de Alemania. Y sí: aunque ya comienza a hablarse un posible camino para la paz en Ucrania, Berlín y París se empeñan en hablar de guerra. Según el experto, la actual situación del conflicto en Ucrania demuestra "las falencias y el poco rigor y seriedad" de los aliados occidentales que lo estimulan de manera sostenida. Porque para él esta crisis no se originó en 2022 —cuando inició la operación militar especial rusa en Ucrania— ni en 2014 —el Euromaidán—, sino cuando termina la Guerra Fría en 1991 y en Occidente surge la idea de "provocar un sentimiento antirruso en los espacios postsoviéticos" y "una rusofobia descarnada", a la par de generar en esas mismas regiones "una adoración injustificada hacia el modo de vida y sociedad de consumo del Occidente colectivo". ¿Se busca provocar a Moscú?Mientras el presidente francés Emmanuel Macron llegó a hablar sobre el envío de tropas europeas a Ucrania y Alemania ahora dice que también ayudará a Kiev a fabricar misiles de largo alcance en su territorio, el Gobierno de Vladímir Putin ofreció a Ucrania reunirse en Estambul el 2 de junio para seguir discutiendo un posible fin del conflicto. ¿Qué buscan entonces los líderes europeos? En opinión de Jorge Elbaum, analista internacional argentino, la decisión de levantar las restricciones al uso de armas de largo alcance contra Rusia "claramente busca incrementar el proceso bélico para forzar a Moscú a responder y, de esa manera, evitar que se sigan desarrollando las negociaciones de paz". Los líderes europeos también buscarían condicionar al presidente de EEUU, Donald Trump, "para que se ubique del lado de la Organización del Tratado del Atlántico Norte [OTAN] y ya no interponga su aparente voluntad de ser factótum de paz en la región". Para el analista, la crisis entre la Unión Europea y EEUU al interior de la OTAN hace que se comience a buscar un actor que pretenda liderar a Occidente, básicamente en contra del Sur Global. "Es indudable que hay un competencia entre Macron por un lado, Merz por el otro y el primer ministro británico Starmer para ver quién asume esa representación", observa el especialista. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo este 28 de mayo que Moscú ve "cómo Alemania compite con Francia por el liderazgo en la incitación a la guerra"¿Qué papel juega Trump ante la postura belicista de Bruselas?El asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, sostuvo que el presidente estadounidense Donald Trump no está suficientemente informado sobre lo que ocurre en el conflicto en Ucrania. Agregó que el mandatario estadounidense solo sabe qué medidas de represalia Rusia está tomando y no comprende del todo que los ataques rusos están dirigidos únicamente contra infraestructuras militares. Rodrigo Ventura de Marco, analista internacional argentino, considera que a quien más le conviene la difusión de esta información es a la Unión Europea (UE). "Francia y Alemania vienen con conductas erráticas que llevaron al estancamiento de las negociaciones (...) Europa busca influencia porque está en una situación vulnerable y de crisis, y su oportunidad depende de si podrá adaptarse al conflicto", apunta el experto. "Hoy el negocio de Trump es sacar una tajada del potencial acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Sus últimos movimientos muestran esa ambición", agrega. Trump sí tiene interés en resarcir las relaciones con RusiaEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sabe que debe negociar la paz en Ucrania por su propio lado con su homólogo ruso, Vladímir Putin, al margen de la Unión Europea (UE), un bloque que no representa un gran interés en estos momentos para Washington, observa en entrevista con Sputnik Alejandro Salgó Valencia, doctor en ciencias políticas sociales con especialidad en relaciones internacionales.Otro tema ríspido entre Bruselas y Washington es quién se queda a cargo de la reconstrucción de Ucrania, apunta Salgó Valencia. Por un lado, el bloque europeo desea que Moscú pague cada centavo de esa reconstrucción, pero Trump, dice el analista, tiene una visión diferente: quedarse en suelo ucraniano para explotar sus tierras raras, minerales e hidrocarburos, a cambio de todo el dinero que Estados Unidos invirtió en Kiev en materia de defensa, una cantidad que, según Trump, ronda en los 350.000 millones de dólares. "Trump lo que quiere es recuperar lo invertido: es una visión meramente empresarial", asegura.

2025

