Para la UE "el cierre de puertas de uno de sus principales mercados tendría un costo altísimo"

Fiel a su estilo, el mandatario amenazó con imponer gravámenes de 50% a las naciones del grupo europeo. Si bien la idea original era que la medida comenzara a aplicarse desde el 1 de junio, tras una reunión con la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el magnate retrasó la medida hasta el 9 de julio. A mediados de mayo, Trump sentenció que el comercio entre su país y la Unión Europea (UE) "bajará mucho", pues el bloque ha sido "muy injusto". En entrevista con Sputnik, economistas mexicanos advierten que la mala racha de la UE se podría acentuar en caso de que el presidente estadounidense cumpla su promesa contra los países que fueran aliados a Washington. Graves secuelas La promesa de Trump de imponer tarifas a los productos europeos llega en un momento de "estancamiento y declive" para la Unión Europea, una situación que si bien no es nueva, se recrudeció ante el conflicto en Ucrania, durante el cual el bloque europeo optó por imponer sanciones económicas a Rusia, considera en entrevista con Sputnik el doctor en economía por la Universidad de Manchester, Moritz Cruz Blanco. Si el mandatario estadounidense cumple su promesa contra la UE y con el nivel prometido, "clavaría aún más la dinámica de crecimiento" del bloque. De acuerdo con datos del Banco Mundial, el crecimiento de la UE ha sido mínimo en los últimos años. En 2022 el crecimiento del PIB anual fue de apenas 3,4% y el indicador cayó hasta un 0,4% para 2023. Para Europa, abunda Cruz Blanco, el panorama se complica porque el bloque no tiene mercados alternativos para exportar sus productos. Desconfianza entre viejos aliadosDe acuerdo con el economista y doctor en filosofía Josafat Hernández Cervantes, los aranceles de EEUU a la Unión Europea generarían un aumento en el costo de los energéticos, así como de las cadenas de producción y distribución que afectarían, en mayor medida al bloque. En charla con este medio el especialista apunta que, si bien el bloque europeo había estado "muy alineado con lado geopolítico global de EEUU", con la desconfianza generada a partir de las políticas económicas de Trump, a la UE no le resta más que buscar vínculos con otras naciones, entre ellas, China. Ambos economistas mexicanos coinciden en que los amagues que Trump ha realizado a la Unión Europea es una fórmula ya vista con otras naciones, la cual beneficia y ayuda a que EEUU esté en ventaja a la hora de discutir con sus aliados. Al respecto, Cruz Blanco abundó que lo que está haciendo Trump "es una forma de hacer política de: 'mira, yo tengo el poder y en cualquier momento te puedo dañar' (...). Es claro que está bajo la visión de: 'no vamos a sentarnos a ver cómo mejoramos esto', sino con ciertas condiciones y sometimiento".

