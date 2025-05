https://noticiaslatam.lat/20250513/trump-asegura-que-el-comercio-con-la-ue-es-mas-desagradable-que-con-china-1162515265.html

Trump asegura que el comercio con la UE es "más desagradable" que con China

Trump asegura que el comercio con la UE es "más desagradable" que con China

Sputnik Mundo

El presidente estadounidense Donald Trump sentenció que el comercio entre su país y la Unión Europea (UE) "bajará mucho", pues el bloque ha sido "muy injusto"... 13.05.2025, Sputnik Mundo

2025-05-13T01:46+0000

2025-05-13T01:46+0000

2025-05-13T01:46+0000

economía

china

donald trump

unión europea (ue)

pekín

comercio

déficit

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/04/16/1162169090_0:177:3071:1905_1920x0_80_0_0_d62fccea5e9708072c12aaff64e3cf88.jpg

En su intervención, el presidente Trump acusó que el Eurobloque comercia poco con los productos provenientes de Estados Unidos."Nos venden 13 millones de coches; nosotros no les vendemos ninguno. Nos venden sus productos agrícolas; nosotros no les vendemos nada. No compran nuestros productos", dijo el mandatario.Las declaraciones del mandatario ocurren después de que Pekín y Washington pactaron recortar los aranceles recíprocos a partir del 14 de mayo. Esto se produce después de que mantuvieran del 10 al 11 de mayo conversaciones de alto nivel en Suiza, en medio de una escalada de la guerra comercial entre ambos países.Así, Washington recortará los aranceles generales sobre los productos chinos del 145% al 30% y Pekín rebajará los derechos de aduana sobre las importaciones estadounidenses del 125% al 10%.

https://noticiaslatam.lat/20250511/un-reinicio-total-trump-celebra-primeras-negociaciones-comerciales-con-china-1162488259.html

china

unión europea (ue)

pekín

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

china, donald trump, unión europea (ue), pekín, comercio, déficit