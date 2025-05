https://noticiaslatam.lat/20250526/eleccion-de-ministros-en-mexico-no-es-capricho-es-un-antes-y-un-despues-en-la-historia--video-1162698558.html

Elección de ministros en México: "No es capricho, es un antes y un después en la historia" | Video

Elección de ministros en México: "No es capricho, es un antes y un después en la historia"

El próximo 1 de junio, más de 99 millones de mexicanos están llamados a acudir a las urnas en una jornada histórica: por primera vez en la historia moderna del... 26.05.2025, Sputnik Mundo

Los mexicanos deberán votar para elegir 464 magistraturas de circuito, 386 personas juzgadoras de distrito, 15 magistraturas de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), dos magistrados de las Salas Superiores del TEPJF y nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).Sputnik Mundo buscó a los 64 candidatos que buscan ostentar un lugar en la Corte, el máximo tribunal constitucional del país, para hablar sobre la reforma al Poder Judicial y los retos del proceso electoral. A lo largo de estas semanas, presentaremos una serie de entrevistas con quienes aspiran a ser los próximos ministros del país latinoamericano.Un momento históricoEl Poder Judicial en México necesitaba una reforma, debido a que, históricamente, los tribunales han estado compuestos por grupos de élite que no son cercanos a la población, señala en entrevista con Sputnik la candidata a ministra de la SCJN Cynthia Ortiz Monroy. A sus 27 años, la maestra en Derecho es la contendiente más joven por un puesto en el máximo tribunal de justicia del país, un factor que, dice, ha arreciado las críticas en su contra.No obstante, afirmó, que es justamente su juventud la que puede aportar nuevas y mejores prácticas a un sistema del que hay evidencia de que no ha sido funcional. Ortiz Monroy aseguró que, para ella, llegar a la Corte "no es una meta personal", sino "una herramienta colectiva" para cambiar de fondo la impartición de justicia en México. Sobre la importancia de la jornada del 1 de junio, la candidata sentenció que se trata de un hecho que marcará al país. Si bien reconoció que los cambios no han caído bien en todos los sectores de la población, la abogada indicó que la reforma no se trata de una ocurrencia. Monroy Ortiz compartió con Sputnik que, al hacer campaña en busca del voto popular, pudo constatar que hay un sentimiento negativo de la población hacia la reforma, un hecho que adjudicó en buena medida a la prensa con visión occidental que ha desinformado al respecto aprovechando de la polarización que vive el país. "Automáticamente, se ha asociado el proceso electoral al expresidente [Andrés Manuel López Obrador] o a Morena, cuando ahorita ya estamos hablando de una jornada institucional", recordó. Para la candidata, las juventudes son el presente y el futuro de México, por ello es indispensable que en los tribunales estén presentes "perfiles que si en esta reforma no hubiéramos podido llegar".

