¿Cómo se financian actualmente las micro, pequeñas y medianas empresas en Cuba?

¿Cómo se financian actualmente las micro, pequeñas y medianas empresas en Cuba?

26.05.2025

A mediados de este mes, el Banco Central de Cuba (BCC) concedió una licencia para la constitución y operación en el territorio nacional de NOVABANK, banco corporativo con capital totalmente canadiense y constituido por las compañías Groupe Novinvest y Les Fonds Génération Nova, que prestará servicios al sector privado de la isla.De acuerdo con la Resolución 28/2025, publicada el 15 de mayo, la licencia permitirá a esa entidad el desarrollo de actividades de intermediación financiera en el país por tiempo indefinido y operará de manera exclusiva con personas jurídicas: bancos, instituciones financieras; empresas mixtas, extranjeras, estatales y del sector no estatal, incluidas mipymes y cooperativas, entre otras.Dentro de las operaciones autorizadas por el BCC están la apertura de cuentas y el mantenimiento de depósitos en moneda extranjera, la emisión de títulos-valores, servicios de pagos nacionales e internacionales, fideicomisos y administración de fondos, arrendamiento financiero, servicios de corresponsalía bancaria, procesamiento de pagos digitales, y emisión de tarjetas, entre otros.El economista y empresario Oscar Fernández aseguró a Sputnik que esto resulta "un buen precedente y teóricamente el sector privado puede tener cuentas en divisas en ese banco, con lo cual podría hacer pagos hacia el exterior y cobrar a clientes foráneos; asimismo, podría otorgar créditos y financiar actividades, en dependencia de su política y los fondos de los cuales dispone".Según el exprofesor de la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana y doctor en Ciencias Económicas, existen actualmente instrumentos financieros otorgados por instituciones bancarias estatales. Por ejemplo, el Banco Metropolitano posee créditos en moneda nacional para financiar y gestionar determinado capital de trabajo, adquirir algunos insumos o pagar facturas en pesos cubanos.Mecanismos innovadoresLas micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) surgieron en un contexto donde el sistema financiero y bancario de Cuba no estaba totalmente preparado, unido a una situación macroeconómica interna compleja, la coexistencia de varias tasas de cambio que aún persisten y el difícil acceso a las divisas para la adquisición de materias primas.Esa etapa coincidió, asimismo, con el recrudecimiento del bloqueo estadounidense y la puesta en marcha de 243 medidas coercitivas, vigentes hasta hoy, sanciones con un impacto significativo en sectores claves como el turismo y la exportación de servicios profesionales, y el enfoque en vulnerabilidades como la dependencia energética y la necesidad de atraer inversión extranjera.De acuerdo con las autoridades de la isla, esta política con carácter extraterritorial, sumado a la inclusión de la nación caribeña en la lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo afecta todas las esferas sociales y la vida cotidiana, y su objetivo fundamental es la obstaculización de las principales fuentes de ingresos y el entorpecimiento de las relaciones comerciales.En declaraciones a Sputnik, el doctor en Ciencias Económicas Juan Triana Cordoví, profesor titular del Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana, explicó los métodos actuales de financiamiento de esos actores económicos, entre ellos, el empleo de fuentes propias, es decir, en muchos casos "los socios de las mipymes han sido sus principales financistas".Existen otras vías como familiares radicados en el exterior que "han cumplido ese rol en algunas actividades, sobre todo, en aquellas inversiones, donde no es posible recuperar el capital a corto plazo", y el otorgamiento de créditos por el sistema bancario nacional, otras fuentes institucionales o programas de Naciones Unidas.Diversificación y modernización Francisco Borrás Atienzar, profesor titular del Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana, refirió a Sputnik que actualmente existen desafíos asociados al desarrollo del modelo económico de la nación caribeña y específicamente de su sistema bancario, entre ellos, la urgente diversificación de propuestas adaptadas a los requerimientos del sector privado.Incluso, es pertinente tener en cuenta durante el proceso la segmentación de esos actores por tamaño, actividades y peculiaridades, por tanto, uno de los grandes retos es "el estudio a profundidad de sus necesidades, no de los emprendimientos de manera conjunta, sino las características de cada uno de los segmentos y la creación de productos y servicios innovadores".Asimismo, se precisa de la modernización de las aplicaciones, canales, modelos de negocios, plataformas de pago y procedimientos, de tal manera que el acceso a las ofertas de financiamiento "sea amigable, más fácil, menos burocrático, se utilicen aspectos de la inteligencia artificial y se aproveche la informatización de la sociedad en la mayor de las Antillas".Sumado a ello, "el acceso a determinado financiamiento implica garantías y las que se ofrecen y exigen actualmente por el sistema bancario nacional, algunas no están a la altura o al alcance de estos emprendedores".Borrás Atienzar insistió en la capacitación de los dueños de mipymes "para cumplir con la entrega adecuada de la documentación, los estudios de factibilidad, los flujos de caja y los análisis de la situación financiera y puedan de esta manera tener una mayor viabilidad y éxito durante las negociaciones con el banco".Por su parte, Triana Cordoví acotó también que, para la isla, es muy difícil encontrar bancos corresponsales extranjeros para el establecimiento de operaciones internacionales, como consecuencia de las restricciones y sanciones asociadas al bloqueo estadounidense, por tanto, "es casi imposible que alguna de estas instituciones le otorgue un crédito a una empresa privada".No obstante, existen algunas experiencias nacionales encaminadas a brindar soluciones para el crecimiento de las mipymes, la generación de empleos y el fortalecimiento de la inclusión financiera. Es el caso de la experiencia piloto denominada CRECE, que comenzó a implementarse en el municipio Bayamo, provincia Granma, por el Banco Popular de Ahorro.Desde enero, este microcrédito aporta un recurso de financiamiento accesible y ajustado a las necesidades de los empresarios, de acuerdo con sus impulsores el BCC, el Banco Popular de Ahorro, el gobierno de esa oriental demarcación y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).A este préstamo tienen acceso mipymes privadas de cualquier sector, radicadas en ese municipio y con más de seis meses de operaciones y el mismo incorpora incentivos respecto a tasas de interés y garantías para la compra de insumos, materias primas, útiles y herramientas de trabajo, equipos menores y pago de salarios y de servicios a proveedores.

