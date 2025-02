Cuba apostará por el turismo y la dolarización parcial para revitalizar su economía

https://noticiaslatam.lat/20250215/cuba-apostara-por-el-turismo-y-la-dolarizacion-parcial-para-revitalizar-su-economia-1161166283.html

El Consejo de Ministros de Cuba aprobó a comienzos de este mes un programa de Gobierno para corregir las distorsiones y garantizar el reimpulso de la economía...

En declaraciones a Sputnik, Juan Triana Cordoví, doctor en Ciencias Económicas, aludió a la presentación realizada por el ministro cubano Joaquín Alonso Vázquez sobre las aspiraciones de crecimiento de un grupo de esferas."Fundamentalmente dos sectores: el turismo y los esquemas cerrados de divisas, este último un instrumento utilizado en la década de 1990 para la reactivación de la economía nacional. Ello puede funcionar, pero va a depender mucho de cómo se armen y de cuánto se respeten los ingresos en monedas extranjeras a las empresas para que puedan cerrar ciclos y producir más", detalló el también profesor titular del Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana.A su juicio, esa fórmula aplicada hace algunos años "dio resultado y esas empresas que crecieron sistemáticamente lograron derrames hacia el resto de la economía". Precisamente, apuntó, uno de los factores del arranque "muy rápido y con cifras positivas" de la economía en 1994, durante el denominado Período Especial, fue la aprobación de ese tipo de medidas.Reiteró que lo más significativo radica en el apego a la filosofía de esos esquemas que es, básicamente, la posibilidad de que una parte de los ingresos en divisas se puedan invertir de manera rápida y flexible. No obstante, el experto destacó que esta estrategia "segmenta la economía" y genera una mayor demanda de dólares, lo cual "puede impactar negativamente en la tasa de cambio, depreciando todavía más la moneda nacional y apreciando el dólar", por tanto, "puede incidir también en la inflación si no hay medidas que contrapesen eso".Las autoridades cubanas presentaron y aprobaron en diciembre las propuestas de objetivos y proyecciones, el sistema de trabajo y los pasos a desarrollar para la elaboración de este programa, así como un cronograma con fechas de cumplimiento y un listado de responsables.Estimular la producción, ¿asignatura pendiente?De acuerdo con Triana, no es perceptible aún un programa de reactivación productiva. Al respecto señaló que una parte de los problemas y desequilibrios presentes hoy en la economía de la isla tienen que ver con "una desestructuración y debilidad de su sistema productivo". Sin embargo, "no identifico un plan de promoción de esos sistemas que sea coherente y consistente con lo que nos hace falta".Si esto no ocurre, advirtió el experto, la reducción de los déficits y la inflación "no será posible", pues "hasta ahora su control viene desde la demanda, a partir de la reducción de algunos gastos y, sobre todo, basado en el incremento de impuestos a los diferentes actores, pero si no crece la economía, entonces costará mucho más el incremento de los ingresos".Para Julio Carranza, doctor en Ciencias Económicas y profesor universitario, los académicos de la mayor de las Antillas coinciden en que la economía cubana, frente a los complejos escenarios actuales, requiere de una reforma integral y profunda, desde su modelo de funcionamiento hasta el impulso de una estrategia más clara de desarrollo.Esto último asociado a la determinación de cuáles son los sectores productivos que es preciso rescatar o reforzar y también la política inversionista que "en nuestra opinión ha tenido distorsiones significativas en los últimos tiempos", la más clara de ellas, refirió, la inversión de más del 33% en hoteles e inmobiliaria y menos del 4% en agricultura, en un contexto de déficit alimentario.El académico señaló a Sputnik que ese debe ser uno de los puntos principales de la transformación estructural, pues en la actualidad, la agricultura presenta problemas en el funcionamiento, organización, formas de comercialización y declaración de los precios, además de enfrentar la falta de inversiones respecto a insumos, combustible, sistemas de regadío, maquinarias y piezas de repuesto."Además de la necesaria recuperación del equilibrio macroeconómico, la economía interna debería experimentar dos grandes cambios: la reforma de la empresa estatal socialista, no para que deje de ser pública, sino para que sea eficiente de conjunto con otros actores y una modificación en los conceptos de la planificación burocrática actual, esta debe ser más estratégica", expresó.Otra cuestión es la transformación del subsistema de producción agropecuaria "que está en condiciones cuestionables, es el sector productor de alimentos y está vinculado a la seguridad nacional del país".Todo esto, a su juicio, está planteado en términos de urgencia por el escenario social actual derivado de la crisis económica y de la política de sanciones, agresiones y hostilidad aplicada por Estados Unidos que comprende el bloqueo y la inclusión de la isla en la lista de países "que patrocinan el terrorismo".Otros desafíos económicos en la islaA partir de la situación energética nacional y con el propósito de contribuir al ahorro en el consumo, Cuba decidió la suspensión, durante los días 14 y 15 de febrero, de las actividades docentes y laborales no imprescindibles en las condiciones actuales y el mantenimiento de los servicios básicos a la población.En el último trimestre de 2024, la nación caribeña experimentó tres desconexiones de su sistema electroenergético nacional, sumado a interrupciones diarias de ese servicio durante el año. "Los apagones y las desconexiones parciales, que son totales en muchos municipios, inciden negativamente en la producción; hay territorios que tienen 18 horas diarias sin luz todos los días, en esas condiciones la gente no puede trabajar", indicó Triana.Respecto al turismo, Triana aseguró que la disminución de su dinamismo en los últimos años tiene como causas externas las sanciones aplicadas por Donald Trump durante su primer mandato, de 2017 a 2021, sumado al impacto del bloqueo estadounidense.Esa política de Washington genera "incertidumbre y miedo en ese mercado que fue significativo para Cuba durante 2017 y 2018; esas mismas medidas impiden y desestimulan también a los turistas europeos a venir al país"."Lo otro es que no existe comparación entre la relación, calidad y precio del sector aquí, con el servicio en los países caribeños que nos rodean, por ejemplo, República Dominicana. Eso está relacionado con el funcionamiento interno del turismo; la falta de autonomía de las empresas y las cadenas turísticas y de la capacidad de negociación de los propios directores de hoteles, factores importantes en la reanimación del turismo a partir de 1989", concluyó.

