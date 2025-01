https://noticiaslatam.lat/20250128/dolarizacion-parcial-la-estrategia-que-aprobo-cuba-para-la-captacion-de-divisas-1160798154.html

Dolarización parcial: la estrategia que aprobó Cuba para la captación de divisas

Dolarización parcial: la estrategia que aprobó Cuba para la captación de divisas

Si bien, en todos los programas gubernamentales, el camino a transitar es la desdolarización, el Gobierno de la nación caribeña valoró la pertinencia de acudir a este paso previo, mediante una estrategia que ordene el proceso, pues hoy existe un mercado cambiario ilícito donde las divisas constituyen las monedas de referencia e inciden en la fijación de los precios.El primer ministro, Manuel Marrero, adelantó ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, entre las acciones para regular esa distorsión el autorizo, de manera transitoria, de las operaciones con dólares a sectores exportadores, con el propósito de "que puedan reaprovisionarse y continuar produciendo, y que esto también tenga un impacto en las producciones en moneda nacional".No obstante, Luis René Fernández Tabío, investigador del Centro de Investigaciones de la Economía Internacional de la Universidad de La Habana, dijo a Sputnik que las experiencias, no solo en Cuba sino además en el resto del mundo, demuestran que los episodios de dolarización son sumamente difíciles de solucionar a posteriori."Estos procesos [cuando son generales] se han dado en países que han enfrentado condiciones críticas, en casos extremos vinculados a la guerra, en procesos de transición a la economía de mercado y como una derivación de la crisis de la deuda externa y los profundos ajustes estructurales que enfrentaron algunas naciones", afirmó.Una medida, ¿necesaria?Para el economista cubano Omar Everleny Pérez, asesor académico del Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo y exprofesor de la Universidad de La Habana, esta dolarización parcial resulta "una respuesta del Estado ante la carencia de las divisas que necesita" y, a su juicio, "es una política a corto plazo que permitirá recoger un poco de dólares, pero no es la solución".Con el propósito de cumplimentar esta iniciativa, el gobierno autorizó ventas mayoristas y minoristas en divisas —con previa aprobación y carácter excepcional— y el pago de aranceles en monedas extranjeras, especialmente, para las operaciones de comercio exterior del sector privado.Además, la aceptación de efectivo foráneo en determinados establecimientos del turismo, Casas de Habano; farmacias, ópticas y clínicas internacionales, y la sala de espera de los aeropuertos, iniciativas estas para la captación de divisas y, a su vez, la compra en el exterior, sobre todo, de combustible y alimentos.Igualmente, la mayor de las Antillas aprobó esquemas encaminados a la realización del pago directo en esos rubros a determinados productores, con el propósito de que ellos puedan conseguir insumos para la elaboración de bienes o el desarrollo de actividades agrícolas.Antecedentes de esta políticaEn consideración de Omar Everleny Pérez "ya hemos pasado por ese proceso muchas veces, recordemos que, de 1994 a 2004, circulaba con plenitud el dólar en todas las transacciones de las tiendas"; luego, el Estado decidió la circulación interna del CUC, en sustitución del mismo.En 2004, incluso, el gobierno de la isla estableció un gravamen del 10% a los dólares estadounidenses en efectivo —medida eliminada en 2020— que se incorporaran al sistema bancario nacional, como respuesta a las prohibiciones de operar en esa moneda en bancos extranjeros, asociadas al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington.Después, en 2019, el país concibió el empleo de divisas en transacciones internas, tras el establecimiento de los mercados con precios en moneda libremente convertible, el MLC, definido como un rubro virtual equivalente al dólar.Para Fernández Tabío, la dolarización la provoca la alta inflación y la hiperinflación, asociada a elevados déficits presupuestarios financiados esencialmente con emisión monetaria.A juicio del profesor, la dolarización y la doble circulación monetaria en esa época fue profundizada debido a la legalización del empleo de la divisa extranjera y luego la emisión del peso cubano convertible como representación del dólar estadounidense en la circulación comercial interna.Como ahora, "esta medida fue precedida de un agudo empeoramiento del déficit fiscal que implicó, ante la ausencia de otras fuentes de financiamiento, una pérdida del valor real del peso; en ese difícil contexto, se buscaba captar la divisa en poder de la población que ingresaba, sobre todo, como resultado del incremento de las remesas del exterior y los ingresos del sector turístico".Supermercado en dólaresCoincidentemente, este mes de enero comenzó sus operaciones un nuevo supermercado en la instalación de 3era y 70, administrada por la cadena MGM Muthu Hotels y el Grupo Gaviota, donde el pago es exclusivamente en dólares.En este sentido, subrayó que durante una década (1994-2004) en todos los establecimientos del país se compraba en dólares estadounidenses, por ende, la reciente apertura del mercado "no es nada novedoso, pese a que se creó una gran euforia; los salarios en Cuba siempre han estado en pesos, es decir, el Estado nunca ha pagado en una moneda que le ha permitido a la gente ir a esos lugares".De acuerdo con el experto, "es inconcebible que el gobierno abra tiendas en dólares y les prohíba a los privados que cobren en esa moneda; para mí la empresa es una sola y es el gran problema aquí: se ve al sector estatal, por un lado, y al no estatal, por el otro".Una tasa flotantePor su parte, el economista cubano Yunier Morales Gutiérrez subrayó a Sputnik la factibilidad de la implementación de una tasa de cambio variable o flotante —otra de las iniciativas anunciadas—, pues, a su juicio, son positivos "todos los procesos donde se pueda incluir la oferta y la demanda como mecanismo natural de regulación de los precios y las cantidades".Por tanto, en caso de que el gobierno de EEUU aplique acciones más severas para reducir los ingresos en dólares como la restricción del envío de remesas o la prohibición de los viajes comerciales directos hacia la isla, esta política de captación de divisas tendría un efecto limitado."Desde hace décadas, los cubanos de ultramar financian la vida de sus familiares aquí, lo cual constituye una parte importante de la oxigenación de la economía actual", puntualizó Morales Gutiérrez.Unido a este escenario probable, hoy coexisten diferentes tasas de cambio para los actores económicos y eso "no incentiva la inversión, ni resulta algo positivo para estatales y privados, al contrario, incide de manera negativa en la economía".Según lo comunicado por las autoridades de la mayor de las Antillas, del presupuesto previsto para 2025, el 71% se destinará a financiar los sectores de educación, salud pública, asistencia y seguridad social, la cultura y el deporte; mientras, la inflación se mantendrá con tendencia similar, entre 25 y 30%.

