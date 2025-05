https://noticiaslatam.lat/20250525/sondeo-refleja-descontento-generalizado-de-los-estadounidenses-con-la-politica-arancelaria-de-trump-1162726714.html

Sondeo refleja descontento generalizado de los estadounidenses con la política arancelaria de Trump

Sondeo refleja descontento generalizado de los estadounidenses con la política arancelaria de Trump

Más de la mitad de los estadounidenses, el 56 %, afirma que su economía familiar iría mejor si el presidente Donald Trump no hubiera declarado la guerra... 25.05.2025, Sputnik Mundo

El sondeo, que abarcó 2.100 personas, reveló que el 69% de los encuestados espera aumentos en los costos de bienes de consumo básico, a raíz de la implementación de los aranceles. Mientras, cerca del 52% considera que los beneficios prometidos por esos gravámenes no compensarían su costo económico.Alrededor del 49% de los encuestados espera que los aranceles tengan un impacto negativo en la economía de su país, mientras un 30% piensa que los gravámenes serían beneficiosos.El pasado 2 de abril, el mandatario estadounidense impuso un arancel universal mínimo de 10% a casi todos sus socios comerciales, además de tasas aún más elevadas para docenas de países que tienen los mayores déficits comerciales con EEUU. El 9 de abril, anunció una pausa de 90 días más en la aplicación de sus gravámenes para más de 75 países que no tomaron represalias, pero aumentó los aranceles a China hasta el 125%. A principios de mayo, los dos países llegaron a un acuerdo para reducir los aranceles al 30% durante 90 días.Además, el 23 de mayo, Donald Trump declaró que hacer negocios con la UE es una tarea difícil y que las negociaciones comerciales no dieron resultados, por lo que planteó imponer aranceles del 50% a partir del 1 de junio.

